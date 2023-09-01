Lenovo, ROG Ally’ye rakip olacak şekilde, şirketin Windows 11 işletim sistemiyle çalışan ilk oyun dizüstü bilgisayarı olan Legion Go’yu tanıttı. 8.8 inçlik ekrana sahip olan Lenovo Legion Go, farklı çözünürlükler arasında (1600p’den 800p’ye) geçiş yapabilen, 144Hz ve 60Hz yenileme hızlarını destekleyen QHD+ bir ekran deneyimi sunuyor.

Donanım tarafında, AMD Z1 Extreme APU ile güçlendirilmiş olan bu bilgisayar, 16 GB LPDDR5X 7500 MHz RAM ve 1 TB’a kadar NVMe M.2 2242 PCIe Gen 4 SSD ile yüksek performans sunuyor. Ayrıca, 2 TB’a kadar genişletilebilen bir UHS-II microSD kart yuvası da bulunuyor. Lenovo, soğutma konusunda da iddialı. Legion Go, Coldfront termal teknolojisi sayesinde Sessiz Modda sessizce çalışarak cihazı serin tutabiliyor ve Özel Modda yüksek performans elde etmek için sıvı kristal polimer 79 kanatlı bir fana sahip.

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Kontroller açısından, Legion Go’nun denetleyicileri hassas ve etkili bir oyun deneyimi sunuyor. Joystick’lerin salon efektiyle donatılması, kayma sorununu ortadan kaldırırken, entegre izleme dörtgeni, büyük D-pad, açılı fare tekerleği ve çeşitli düğmeler de oyun denetimini zenginleştiriyor.

Görsel açıdan, Lenovo Legion Go’nun dikkat çekici özelliklerinden biri RGB aydınlatma ve özelleştirilebilir renk seçenekleri. Ayrıca, Legion TrueStrike denetleyicileri çıkarılabilir ve kullanıcılara daha fazla esneklik sunar. FPS modu, denetleyicileri yüzeyde kullanmayı sağlayan bir destek çubuğuyla birleştirirken, ayrık kontrol cihazı daha hassas nişan alma ve kontrol sağlıyor.

Legion Go’nun özel tasarlanmış yazılımı olan Legion Space, oyunlara hızlı erişim ve ayarları özelleştirme imkanı sunar. Aynı anda aksesuarları bağlama ve şarj etme olanağı sağlayan çift USB Type-C bağlantı noktaları, kullanıcıların pratiklik kazanmasına yardımcı olurken, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 desteği de bağlantı seçeneklerini güçlendiriyor.

Son olarak, Lenovo Legion Go’nun güçlü bataryası, hızlı şarj özelliği ve güç bypass modu ile oyun deneyimini desteklemekte ve kullanıcılara uzun pil ömrü ve performans sunuyor. 799 Euro’dan satışa sunulacak olan bu konsol bakalım Türkiye pazarına resmi olarak gelecek mi?