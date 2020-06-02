Lenovo Legion, 3C sertifikası aldı!

Lenovo yakında oyun laptoplarında kullandığı “Legion” markasıyla bir akıllı telefon tanıtacak. Bugün ise Lenovo Legion 3C sertifikasında görüntülendi. Mayıs ayında cihazla ilgili bir tanıtım videosu ve bazı teknik özelliklerin sızıntılarını görmüştük. Legion genel olarak yatay kullanımı hedefleyen bir oyuncu telefonu olarak karşımıza çıkacak.

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Lenovo Legion, 3C sertifikasında hangi özellikleri ortaya çıkardı?

Lenovo Legion, L79031 model numarasıyla 3C‘de görüntülendi. Model numarası dışında ortaya çıkan tek bilgi cihazın şarj bilgisi ve “5G” destekli bir telefon olacağı. Ortaya çıkan bilgilerde cihazın 45W hızlı şarj ile geleceği öğrenildi. Fakat eski sızıntılar ve Lenovo‘nun bazı açıklamaları cihazın 90W hızlı şarjı olacağı yönündeydi. Fakat cihazın birden fazla modeli olması beklendiğinden diğer varyantlarda bu değeri görebiliriz. Her ne kadar Lenovo bütün cihazlarda 90W olacağını söylese de 3C‘de böyle bir sonuç ortaya çıktı.

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Legion hakkında önceden sızdırılmış bilgilere baktığımızda cihazın 144 Hz ekran tazeleme hızı bulunduğunu görüyoruz. Ayrıca dokunmatik örnekleme oranı da 270 Hz olarak belirlenmiş. Cihazın UFS 3.0 depolama birimi ve LPDDR5 RAM kullanacağı ise bu sızıntıların odak noktası. Kamera tarafında ise 64 MP ana kamera, 16 MP ultra geniş açılı kamera ve 20 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunması bekleniyor. Ayrıca ön kamera uzun kenardan pop-up olarak çıkacak ve bu tasarımı tümden değiştirecek.