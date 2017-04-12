Lenovo K6 Note İncelemesi

Akıllı telefon incelemelerine Lenovo K6 Note ile devam ediyoruz. Lenovo K6 Note’un fiyat bilgisi, ekran özellikleri, kamera performansı, pil ömrü, işlemci gücü ve daha birçok özelliğini inceledik.

Lenovo’nun üretim gücü ürün çeşitliliği olarak kendisini her dönemde gösteriyor. Yalnızca akıllı telefonlarda değil aynı zamanda bilgisayarlarda da benzer şekilde kaliteli ürünleri bol çeşitlilikle görebiliyorsunuz. Akıllı telefon konusunda birçok fiyat segmentinde nitelikli ürünler sunan Lenovo, ekonomik ve büyük ekranlı cihazları arasında yeni bir modeli kullanıcılara sunuyor. Lenovo K6 Note, büyük ekran sevenler için geliyor.

Kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 430 işlemcisini barındıran bu akıllı telefon sekiz çekirdekle size gündelik kullanımda yetecek performansı sağlamayı hedefliyor. Bize ulaşan model 3 GB belleğe sahip. Standart Android ekosistemi için yeterli miktarda olduğunu söylemeliyiz. Lenovo’nun akıllı telefonlarını gereksiz yazılımlarla şişirmediği gerçeğini de üzerine eklersek fazla fazla yetecektir.

IPS LCD ekran 5,5 inç büyüklüğünde. Full HD çözünürlükteki bu ekran fiyatı iyileştirmek için kırpılmamış; bize önemli bir artı. Zira bu ebattaki ekranlarda 720p çözünürlük genellikle rahatsız edici oluyor, özellikle de AMOLED teknolojisi kullanılmamışsa.

Arka kısımdaki ana kamera 16 megapiksel çözünürlük üreten çift LED flaşlı bir cihaz. DIşarıda doğru hafif bir çıkıntı yapıyor. Flaş kısmının altındaki dairesel parmak izi okuyucu ise denediğimiz her defa başarıyla telefonu açtı. Cihaz giriş seviyesi olduğu için biraz gecikme hissedebilirsiniz ama bu sorun olmuyor.

Akıllı telefonun ön yüzünde alt kısımda ekran dışında yerleştirilmiş dokunmatik tuşları görebiliyorsunuz. Bu tuşlar sayesinde dev ekran alanınız soft tuşlarla gasp edilmemiş oluyor. Bunu eminiz ki birçok kullanıcı bizim beğendiğimiz kadar beğenecektir.

Lenovo K6 Note pil performansı konusunda da fena değil. 4.000 mAh gücünde bir pil barındıran K6 Note, bizim test kullanımımızda yer yer bir buçuk günü gördü, hatta geçti. Bu nedenle pil konusunda da yabana atılmaması gereken bir akıllı telefonla karşı karşıya olduğumuzu ekleyelim.