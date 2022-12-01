Lenovo, bütçe dostu K serisinde iki yeni akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lenovo K serisinin iki yeni cihazı olan Lenovo K14 ve Lenovo K14 Note, Google Play konsolunda keşfedildi ve ön yüz görüntülerinin yanı sıra temel özellikleri de ortaya çıktı.

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Full HD+ (2400 x 1080 piksel) ekrana ve ekranın etrafında kalın kenarlar ile ortada delikli bir selfie kamerasına sahip olan Lenovo K14 Note, tespit edilen cihazların en iyisi. Telefonun 4GB RAM’e sahip olması ve MT6769 yonga seti tarafından desteklenmesi bekleniyor.

12nm işlem üzerine inşa edilen ve Mali-G52 2EEMC2 GPU içeren Helio G70 yonga seti, MT6769 modeliyle temsil ediliyor. Ne yazık ki, Lenovo K14 Note Android 11’i çalıştırıyor, oysa Android 13 artık mevcut.

Öte yandan Lenovo K14, K14 Note’a göre daha düşük özelliklere sahip. Telefon, ekranın etrafında kalın kenarlı V şeklinde bir çentiğe ve HD+ (1200 x 720 piksel) ekrana sahip.

Cihaz sadece 2GB RAM’e sahip olacak ve sekiz çekirdekli bir Unisoc T606 SoC tarafından desteklenecek. Bu, Mali G57 MP1 GPU’ya sahip 12nm’lik bir SoC. Bu, K14 Note gibi, eski Android 11 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

Her iki akıllı telefonun özellikleri de eski görünüyor. Önümüzdeki haftalarda lansman hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkacak.

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