Xiaomi 13 serisi Çin’de piyasaya sürülecek. Bunun öncesinde şirket, bu akıllı telefonların özelliklerini sosyal medyada paylaştı.

Firma henüz tasarımı açıklamadı, ancak bazı özellikleri onayladı. Bugün, bu telefonların kameralarıyla ilgili bazı ayrıntılar ortaya çıktı.

Yaklaşan Xiaomi 13 serisi, Leica destekli kameralarla gelecek. Bilmeyenler için Xiaomi, Leica ile ortaklığına bu yılın başlarında başladı. Bu işbirliğinden çıkan ilk telefonlar, Xiaomi 12S serisi ve Xiaomi Mix Fold 2 idi.

Xiaomi, Xiaomi 13 Pro’nun 50MP Sony IMX989 1 inç birincil kamera ile geleceğini söylüyor. Bu sensör, Leica ile ortaklaşa geliştirilen bir optik lens ile eşleştirilecek.

Şirket, bu kameradan çıkacak görüntülerin olağanüstü kalitede olacağını iddia ediyor. Ayrıca bu resimlerin gerçek Leica renkleri sunacağını da ekliyor. Bu bağlantıyı ziyaret ederek bazı görüntülere göz atabilirsiniz.

Ayrıca, hem Xiaomi 13 hem de Xiaomi 13 Pro, f/2.0 diyafram lensli farklı 75 mm telefoto kameralara sahip olacak. Leica algoritmasından güç alan Xiaomi, bunların Xiaomi numaralı seri amiral gemisi akıllı telefonlarda bugüne kadarki en iyi ikincil kameralar olacağını söylüyor. Xiaomi 13’teki kameradan örneklere buradan göz atabilirsiniz.

Bu telefonlardaki 75 mm telefoto kameralar farklı, çünkü Pro modeli kayan bir odak lens grubu ile birlikte geliyor. Bu, kullanıcıların çarpıcı yakın çekimleri tıklamasını sağlıyor. Örnekleri buradan inceleyebilirsiniz.

Xiaomi, sensör ayrıntılarını henüz açıklamamış olsa da, kapsamlı bir sızıntı sayesinde bunları biliyoruz.

Xiaomi 13 Kameralar

50 MP Sony IMX800

12MP Ultra geniş

10 MP Telefoto (75 mm)

Xiaomi 13 Pro Kameralar

50MP Sony IMX989

50MP Samsung JN1 Ultra geniş

50MP Samsung JN1 Telefoto (kayan odaklı 75 mm)