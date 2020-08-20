Lenovo, dünyanın ilk katlanabilir bilgisayarını tanıtacak!

Lenovo, dünyanın ilk katlanabilir bilgisayarı olacak olan Lenovo ThinkPad X1 Fold‘un tanıtım videosunu resmi olarak yayınladı. Tanıtım videosunda “ThinkPad X1 Fold geliyor!” ifadesine yer verildi. Bu, dünyanın ilk katlanabilir ekrana sahip bilgisayarının yakında Çin’de resmi olarak tanıtılacağı anlamına geliyor. Teasera göre cihazın satış noktası sadece katlanabilir ekrana sahip olması değil. Ağırlığı ve inceliği de bu cihazın en önemli özelliklerinden olacak.

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Lenovo ThinkPad X1 Fold kaç kilogram ağırlığa sahip olacak?

ThinkPad X1 Fold, teasera göre 1 kilogramdan çok daha hafif bir ağırlığa sahip olacak. Videoda cihaz, terazinin sol tarafına yerleştiriliyor. Ardından terazinin sağ tarafına yukarıdan 1 kilogramlık ağırlık atılıyor. Ve burada bilgisayarın yukarı çıktığını görüyoruz. Bu da cihazın 1 kilogramdan çok daha hafif olduğunu gösteriyor. Önceki spekülasyonlara göre bilgisayarın ağırlığı 999 gram idi. Fakat video çok daha hafif olduğunu belirtiyor.

Telefonlar için katlanabilir ekran konseptini kullanan Samsung ve Huawei‘den farklı olarak Lenovo bu konsepti dizüstü bilgisayarına uyarladı. ThinkPad X1 Fold, ilk olarak CES 2020’de görüntülendi. Burada görüntülenen cihaz 2048×1536 piksel çözünürlüğünde 13,3 inçlik LG OLED ekrana sahipti. Cihazın dış katmanında deri malzeme kullanılacak. Bilgisayar ikiye katlandığında ekranlardan biri sanal klavye olarak kullanılabiliyor. Bu ilk katlanabilir ekranlı bilgisayarın Eylül veya Ekim ayında piyasaya çıkması bekleniyor.