Lenovo bulut oyunlarına odaklanan yeni bir Chromebook’u duyurdu. Ideapad 5i Gaming, 120Hz ekran ve 12. nesil Intel CPU’lar gibi özellikleriyle şirketin dizüstü bilgisayarlarına benzer özelliklere sahip.

Dizüstü bilgisayarın en önemli özelliklerinden biri olan ekran, 16:10 formatında 16 inç boyut, IPS panel, Quad HD çözünürlük (2560×1440), 120Hz yenileme hızı ve 350 nit parlaklığa ek olarak sRGB renk gamının yüzde 100’ünü kapsıyor. Model ayrıca göz yorgunluğunu önlemek için mavi ışık emisyonunu azaltan TÜV Rheinland sertifikasına sahiptir.

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Dizüstü bilgisayarın her ikisi de Intel’den olmak üzere iki işlemci versiyonu var. 6-çekirdekli Core i3-1215U (2 performans ve 4 verimlilik çekirdeği) veya 10-çekirdekli Core i5-1235U (2 performans ve 8 verimlilik çekirdeği) arasında seçim yapılabiliyor. 8 GB DDR4 RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı teknik özellikleri tamamlıyor.

Bağlantı kısmında Ideadpad 5i, Bluetooth 5 ve Wi-Fi ile donatılmıştır; bağlantı noktaları açısından ise 2x USB Tip-A, 2x USB Tip-C, kulaklık ve mikrofon girişi p3 ve microSD’ye sahiptir. Dizüstü bilgisayar yaklaşık 1,8 kg ağırlığında ve entegre bir 1080p web kamerası ile birlikte geliyor. Batarya ile ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı.

Xbox Cloud Gaming, GeForce Now ve Amazon Luna gibi hizmetlerle uyumlu olan Lenovo Ideapad 5i Gaming, ay sonunda Amerika Birleşik Devletleri’nde 599 dolardan başlayacak.

Kaynak: 9to5Google, Lenovo