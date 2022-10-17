Son iki aydır, Apple’ın Ekim ayında yeni M2 iPad Pro ve M2 Pro ve M2 Max çiplerle güçlendirilecek yeni Macbook Pro’yu piyasaya sürmeyi planladığına dair söylentiler ortaya çıktı.

Ancak şimdi, kaynaktan gelen son rapora göre, bu lansman planında yaklaşan Macbook’lar için iyi görünmeyen bazı değişiklikler olacak.

İçindekiler M2 Pro ve M2 Max Çipli MacBook Pro Bu Yıl İçinde Piyasaya Sürülebilir

M2 Pro ve M2 Max Çipli MacBook Pro Bu Yıl İçinde Piyasaya Sürülebilir

Bloomberg’den Mark Gurman’ın en son Power On bülteninde belirttiği gibi, iPad J617 ve J620 kod adlı 11 inç ve 12.9 inç iPad modelleri çok yakında “önümüzdeki haftalarda” piyasaya sürülecek.

Bu iPad’lerdeki en büyük güncelleme ise yeni M2 çipleri olacak, zira geçen yılın M1 çipli ve mini LED ekranlı üst düzey iPad’leriyle aynılar ve bildirildiğine göre M2 çipi onları M1 çipinden yüzde 20 daha hızlı hale getirecek.

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Ayrıca, bu yeni iPad Pro’ların MagSafe şarj özelliğine ve AirPods’un Apple ekosisteminde büyümesi nedeniyle ters kablosuz şarj özelliğine de sahip olması bekleniyor.

Mark ayrıca M2 Pro ve M2 Max çiplerinin güç vereceği yeni MacBook Pro’nun lansmanından da bahsetti. Bu MacBook’lar Ekim ayında değil ama bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek.

Bu gösterge ile Kasım ayında piyasaya sürülmelerini bekleyebiliriz. Ayrıca, bu güçlü MacBook’lar 14 inç ve 16 inçlik modellerle gelecek. Ayrıca Apple Mac Mini’yi de tanıtabilir.

Ayrıca, bunların dışında belki de gelecek yıl gelecek daha birçok Mac var. Raporda daha önce de belirttiğimiz gibi, Apple’ın üzerinde çalıştığı M2 yongalarının yaklaşık 5 daha güçlü varyantına sahip yaklaşık 9 Mac var.