Xiaomi 13 Ultra, 17 Nisan’da bir lansman etkinliğine işaret eden raporlarla yakın. Telefon bir süredir haberlerde yer alıyor ve muhtemelen Xiaomi telefonlarının tahtını yerinden edecek. Son Ultra modelinin aksine, 13 Ultra küresel tüketiciler için de satışa sunulacak. Resmi çıkış beklenirken, akıllı telefon IMDA sertifikasını aldı.

Yaklaşan Xiaomi 13 Ultra, Singapur’un IMDA sertifikasyon web sitesinde 2304FPN6DG model numarasıyla göründü. Listeleme, 5G, Bluetooth, Wifi ve NFC desteği gibi bazı belirgin özellikleri doğrulamanın ötesinde herhangi bir ilginç bilgi ortaya koymuyor. Bununla birlikte, Xiaomi’nin en son amiral gemisinin çok yakında piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor.

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Xiaomi 13 Ultra muhtemelen geçen yılki Xiaomi 12S Ultra’yı (inceleme) bile geride bırakabilecek son teknoloji bir kamera sistemiyle piyasaya sürülecek. Sızıntılar, cihazın arka panelinde 50MP Sony IMX989 1 inç kamera sensörü, ultra geniş lens, telefoto lens ve periskop zoom kameraya işaret ediyor. Leica ayarlı dörtlü kamera kurulumuna 32MP ön kamera eşlik edecek. Telefonun kutudan çıktığı haliyle MIUI 14 tabanlı Android 13 O’yu çalıştırması bekleniyor.

Amiral gemisi telefon muhtemelen QHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı desteğine sahip 6,73 inç E6 AMOLED kavisli kenarlı bir ekrana sahip olacak. Markanın en üst düzey akıllı telefonu olan Xiaomi 13 Ultra’nın Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama alanına sahip olması bekleniyor. En yüksek varyantının 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sağlayacağı söyleniyor. Telefon nisan ayında uluslararası pazarda görücüye çıkması bekleniyor.