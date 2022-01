LCX Borsası Hacklendi, Kayıp 6,8 Milyon Dolar!

Bir blockchain güvenlik şirketi olan PeckShield, bu sabah kullanıcıları LCX borsasının sıcak cüzdan güvenliğinin ihlal edildiği konusunda bilgilendirdi. Şirket, ERC-20 tokenlarının LCX’ten bilinmeyen bir Ethereum cüzdanına transfer edildiğini saptadı.

Kripto para borsası LCX de konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

ℹ️ Service Notice: We noticed a security incidence at our platform. We are currently investigating and will provide regular updates. User funds are safe!

In the meantime deposits and withdrawals have been suspended.

— LCX (@lcx) January 9, 2022