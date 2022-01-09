Kripto Para
LCX Borsası Hacklendi, Kayıp 6,8 Milyon Dolar!
Bir blockchain güvenlik şirketi olan PeckShield, bu sabah kullanıcıları LCX borsasının sıcak cüzdan güvenliğinin ihlal edildiği konusunda bilgilendirdi. Şirket, ERC-20 tokenlarının LCX’ten bilinmeyen bir Ethereum cüzdanına transfer edildiğini saptadı.
Blockchain güvenlik şirketi PeckShield, ERC-20 tokenlarının LCX’ten bilinmeyen bir Ethereum cüzdanına transfer edildiğini saptadı. Konu ile alakalı bir bilgilendirme yayınlayan şirket, Twitter üzerinden LCX’e yönelik şu soruyu yöneltti:
hot wallet compromised? @lcx https://t.co/uL5a7oCFfM
— PeckShield Inc. (@peckshield) January 9, 2022
Kripto para borsası LCX de konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Platformumuzda bir güvenlik olayı fark ettik. Şu anda araştırıyoruz ve düzenli güncellemeler sağlayacağız. Kullanıcı fonları güvende. Para yatırma ve çekme işlemleri durduruldu.”
ℹ️ Service Notice: We noticed a security incidence at our platform. We are currently investigating and will provide regular updates. User funds are safe!
In the meantime deposits and withdrawals have been suspended.
— LCX (@lcx) January 9, 2022
PeckShield’a göre tahmini kayıp 6,8 milyon dolar. Saldırıyı gerçekleştiren hacker, Sandbox (SAND), Quant (QNT), Chainlink (LINK), Enjin Coin (ENJ) ve Maker (MKR) olmak üzere 8 kripto parayı cüzdanına aktardı.
LCX, kullanıcının fonlarından hiçbirinin tehlikeye girmediğini ve yalnızca borsanın donanım cüzdanının zarar gördüğünü belirtti.
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