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Kripto Para

LCX Borsası Hacklendi, Kayıp 6,8 Milyon Dolar!

Bir blockchain güvenlik şirketi olan PeckShield, bu sabah kullanıcıları LCX borsasının sıcak cüzdan güvenliğinin ihlal edildiği konusunda bilgilendirdi. Şirket, ERC-20 tokenlarının LCX’ten bilinmeyen bir Ethereum cüzdanına transfer edildiğini saptadı.

Blockchain güvenlik şirketi PeckShield, ERC-20 tokenlarının LCX’ten bilinmeyen bir Ethereum cüzdanına transfer edildiğini saptadı. Konu ile alakalı bir bilgilendirme yayınlayan şirket, Twitter üzerinden LCX’e yönelik şu soruyu yöneltti:

Kripto para borsası LCX de konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Platformumuzda bir güvenlik olayı fark ettik. Şu anda araştırıyoruz ve düzenli güncellemeler sağlayacağız. Kullanıcı fonları güvende. Para yatırma ve çekme işlemleri durduruldu.”

PeckShield’a göre tahmini kayıp 6,8 milyon dolar. Saldırıyı gerçekleştiren hacker, Sandbox (SAND), Quant (QNT), Chainlink (LINK), Enjin Coin (ENJ) ve Maker (MKR) olmak üzere 8 kripto parayı cüzdanına aktardı.

LCX, kullanıcının fonlarından hiçbirinin tehlikeye girmediğini ve yalnızca borsanın donanım cüzdanının zarar gördüğünü belirtti.

 

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Sena Sarıoğlu

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü 4. sınıf öğrencisi. Blok zincir teknolojisi ve kripto para birimlerine yönelik çalışmalar yapıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor.

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