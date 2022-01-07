Togg ve Ava Labs Arasında İş Birliği!

Blockchain teknolojisinin gücünden artık pek çok markanın yararlanmaya başladığı görülebilir bir durum. Bu teknoloji ile ortaya çıkmış olan kripto para birimleri zaman zaman sergiledikleri kötü performans nedeniyle sert eleştirilere maruz kalsa da, blockchain teknolojisinin kullanıldığı alanlar artmaya devam ediyor. Bununla ilgili yeni ve önemli bir gelişme de Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg’dan geldi. Togg resmi hesabından yapılan duyuruda Avalanche blockchaininin geliştiricisi Ava Labs ile iş birliği yapıldığı bildirildi.

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Türkiye’nin fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu, USECASE Mobility® yaklaşımı ile bir otomobilden fazlasını üretmek için yola çıkan Togg, blockchain teknolojisi alanına yönelik önemli bir adım attı. Markanın kurumsal sosyal medya hesaplarından yapılan duyuru ile Avalanche blockchainini geliştiren hızlı, güvenilir ve AR-GE’ye önem veren Ava Labs ile iş birliği yapıldığı bildirildi. Yapılan duyuruya göre, ortaklık ile birlikte geliştirilecek olan altyapı sayesinde kullanıcılar Togg ekosistemindeki ürün ve hizmetlere güvenli bir şekilde erişebilecek.

Dünyanın önde gelen blockchain platformu Ava Labs ile bir ilke imza atıyoruz. Bu iş birliğiyle geliştireceğimiz blockchain altyapısı sayesinde kullanıcılar, Togg ekosistemindeki her türlü ürün ve hizmete güvenli bir şekilde erişebilecek.#USECASEMobility®️ #CES2022 #Togg pic.twitter.com/ZsBpiurr4O — Togg (@TOGG2022) January 7, 2022

Togg CEO’su Gürcan Karakaş iş birliği ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“İlk günden beri Togg kullanıcıları için yeni nesil dijital mobilite çözümleri geliştiriyoruz. Ava Labs’la yaptığımız iş birliği de Togg kullanıcılarının deneyimini başka bir noktaya taşımak üzerine kurgulanıyor. Tüm mobilite ekosistemine dahil olan iş ortakları, Togg kullanıcıları ve hatta Togg sahibi olmayan kullanıcılar da bu platformdan yararlanabilecek”

Togg, Türkiye’ye ait olan ve küresel ölçekte rekabet etmesi için ortaya çıkan teknoloji markası olma hedefiyle 25 Haziran 2018’de kuruldu. 2022 yılında Gemlik’teki tesislerde üretime başlayacağı elektrikli otomobiller ile beraber, bağlantılı yeni nesil otomobiller ve bu otomobillerin etrafında bir mobilite ekosistemi inşa edilmesi hedefleniyor. Ava Labs ile beraber de, ekosistem üzerinde merkeziyetsiz uygulamaların kurulması amaçlanıyor.

Ava Labs CEO’su Prof. Dr. Emin Gün Sirer de iş birliği ile ilgili şu ifadeleri kullandı: