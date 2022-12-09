Ütü, özenli görünmek ve giysilerinde hijyen sağlamak isteyen herkes için son derece gerekli bir ev işi olarak hayatımızda yer alıyor. Ancak çoğu insan ütüyü zaman kaybı ya da yorucu bir aktivite olarak görüyor. Özellikle çalışanlar ya da evde çocuklarıyla ilgilenen ebeveynler için ütü işi genellikle sıra gelmediği için sürekli ötelenen itici bir uğraşa dönüşebiliyor. Zaman zaman son dakikaya kalan, sabah ofise ya da okula yetişmek için aceleyle evden çıkmadan hemen önce ihtiyaç duyulan bu işi hızlıca çözmek için evlerde erken saatlerde ütü mesaisi başlayabiliyor. Tam bu noktada hayatı kolaylaştıran çözüm, tüketici elektroniği sektöründe dünyanın dev markalarını Türkiye pazarıyla buluşturan Hakman Elektronik’in ürün portföyünde yer alan Laurastar markasından geliyor.

Kuru Mikro İnce Buhar (DMS) teknolojisi ile zamandan %50 tasarruf

Ütülemeyi daha verimli ve etkili hale getirmeye yardımcı olan geniş bir ürün ailesi sunan ve yüksek kaliteli ütü sistemlerinde dünya lideri olan Laurastar’ın Lift Serisi ürünleri ve System ütüleri, sahip olduğu yenilikçi özelliklerle günlük hayatta ütü ihtiyacı olan herkesin en önemli yardımcılarından biri olacak.

Laurastar Lift Serisi ütüler Kuru Mikro İnce Buhar (DMS) sayesinde kumaşınızın dokusuna özen göstererek, giysilerinizi %50 daha az zamanda ütülüyor ve uzun süre koruyor. Eşyalarınızı hastalık etmenlerinden ve davetsiz misafirlerden arındıran bu teknoloji, en hassas kumaşların bile güzelliğini doğal ve narin dokunuşlarla koruyor. Laurastar Lift ütüler, dikey ütüleme imkanı ile günlük hayatınızda büyük bir kolaylık sağlıyor; bu özellik sayesinde ütü masasına ihtiyaç duymadan askıdaki kıyafetlerinizi kolayca ütülemeniz mümkün hale geliyor.

Lift Serisi’nde yer alan Lift Xtra, otomatik termostat özelliği ile ısı ayarı yapmaya gerek kalmadan, tüm kumaşlar için otomatik olarak ideal sıcaklığa ulaşıyor. Lift Xtra ayrıca, kırışıklıkları zahmetsizce ortadan kaldırmak için, buharı tüm yüzeye dağıtan ve kumaşı yerinde tutan Aktif 3D Taban yüzeyi sayesinde tek harekette, rakipsiz bir ütüleme sunuyor.

Laurastar System Ütüleri ile profesyonel seviyede ütü yapmak mümkün

Laurastar’ın gelişmiş Laurastar System ütü modelleri S Pure, System Smart M ve System Smart U, mükemmel ve profesyonel düzeyde ütü deneyiminize kalite getiriyor. Aktif ütü masalarının sahip olduğu vakum ve fan sistemi, kumaşı ütü masası üzerinde sabit tutarken, kırışıklık oluşumunu önlemek için de bir hava yastığı oluşturuyor. Bu sayede giysilerin ütü masası üzerine yapışmasını sağlayarak ve kaymasını önleyerek kırışıklıkları açmayı kolaylaştırıyor. Tüm Laurastar ürünlerinde bulunan Kuru Mikro İnce Buhar (DMS) sayesinde ütüde harcayacağınız vakit aileniz ve size kalıyor. System Smart U modeli, Sensteam teknolojisi sayesinde ütüyle yaptığınız hareketleri algılıyor ve buharı otomatik olarak etkinleştiriyor.



Laurastar’dan hijyen ve sağlık odaklı teknolojiler

Ütü işlemi sadece kıyafetlerin görselliği açısından değil hijyen açısından da oldukça önemli. Laurastar’ın sunduğu Kuru Mikro İnce Buhar (DMS) teknolojisi ile Laurastar Lift Serisi ve Laurastar System ütüler kumaşları hassas bir şekilde dezenfekte ederek, hastalık etmenleri ve davetsiz misafirlerin %99,9’a ve tozların %100’e kadarının yok edilmesine yardımcı oluyor. 1600 kat daha fazla hacimli, 15 kat daha hızlı ve %100 kuru buharı ile hijyen sağlayarak eşyalarınızı arındırıyor. Laurastar’ın tüm modelleri, giysilerinizde ütüleme sonrası nem bırakmayan ve bu sayede hastalık etmenlerinin tekrar çoğalmalarını engelleyen Kuru Mikro İnce Buhar (DMS) sayesinde performans, bakım ve hijyen sağlıyor.

Laurastar, Türkiye’de, 30. Yılını kutlayan Hakman Elektronik tarafından temsil ediliyor. Laurastar’ın ürünlerine www.hakman.com.tr internet sitesinin yanı sıra Türkiye’nin önde gelen e-ticaret siteleri ve mağazalarından ulaşabilirsiniz.