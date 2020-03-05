Netflix
La Casa de Papel 4. sezon fragmanı yayınlandı!
Netflix, en popüler dizilerinden olan La Casa de Papel için 4. sezon fragmanını bugün yayınladı. Dizi, 3 Nisan‘da seyircisiyle tekrardan buluşuyor. Fragmandan da anlaşılacağı üzere dizideki aksiyon ve kaos tüm heyecanıyla kaldığı yerden 4. sezonda da devam ediyor.
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La Casa de Papel 4. sezonuyla 3 Nisan 2020’de Netflix’te!
La Casa de Papel’in 3. sezonunda neler olmuştu? (Spoiler içerir)
Dizinin 2. sezon finalinde darphane soygunu başarıyla sonuçlanmış ve tüm ekip dünyanın farklı yerlerine dağılarak yeni hayatlarına merhaba demişlerdi. Fakat Rio‘nun Tokyo‘ya ulaşmak adına yaptığı hamle sonrası yakalanması sonucunda tüm ekibin Rio‘yu kurtarmak için birleşmesi 3. sezonun ana temasını oluşturuyordu. Dizinin baş kahramanlarından Profesör‘ün Rio‘yu kurtarmakla beraber “son bir iş için” ekibi toplaması ve İspanya’nın tüm altın rezervlerini eriterek çalmayı planlaması ile birlikte tüm heyecan kaldığı yerden devam etti. Bu süreçte aşkına yenik düşen Müfettiş Raquel Murillo ise taraf değiştirenlerden biri olarak karşımıza çıktı.
La Casa de Papel 3. sezon finalinde, çocuğuyla tehdit edilen Nairobi vurulmuş, Raquel yakalanmış, Profesör aşkının öldüğünü düşünüp çaresiz kalmış ve ekip ise her şeyden habersiz yapayalnız durumdaydı. 4. sezon fragmanındaki görüntülere bakılırsa yarıda kalan aksiyon ve kaos aynı şekilde yeni sezonda da devam edecek. Profesör‘ün kusursuz planlarının yeterli olup olmayacağının cevabını ise 3 Nisan‘da hep beraber almış olacağız.
Dizinin başrollerinde; Úrsula Corberó (Tokyo), Álvaro Morte (Profesör), Pedro Alonso (Berlin) Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Stockholm), Itziar Ituño (Raquel Murillo) gibi isimler yer alıyor.
Genel
Netflix sonunda kullanıcılarını dinledi!
Dizi ve film dünyasında önemli bir yere sahip olan Netflix, arayüzünde kullanıcılarının uzun zamandır değiştirmesini istedikleri bir özelliği sonunda kaldırdı.
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Peki Netflix hangi özelliği kaldırdı?
Ünlü online dizi ve film platformu olan Netflix, açıldığından beri getirdiği güncellemelerle yenilikler kazanıyor ve kullanıcılarını rahat ettirme yönünde adımlar atıyor. Keza yaptıkları son güncelleme bunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Amerikalı şirket oldukça şikayet alan “otomatik oynatma” özelliklerini artık kullanıcıların kontrolüne bıraktı. Bunlardan ana sayfada yer alan ve dizi veya filmlerin üzerine fare geldiği andan itibaren ortaya çıkan ön izleme videoları kullanıcı kontrolüne bırakıldı. Bir diğer özellik ise izlediğiniz bölümlerden sonra çıkan ve sizi otomatik olarak bir sonraki bölüme yönlendiren otomatik oynat özelliği. Bu iki özellik uzun zamandır şikayet almaktaydı. En son Star Wars The Last Jedi filminin yönetmeni Rian Johnson‘ın da bu konuda şikayetçi olması ile tepkiler artmış ve Netflix‘in adımlar atması istenmişti.
İşte tam bu nokta da devreye giren platform, insanlara istediklerini verip bu can sıkıcı özellikleri kaldırma şansı sundu. Netflix hesabınızdan “Profil Yönetimi” sekmesine giderek otomatik oynatma kontrolleri ayarlarından istediğiniz seçeneğin tikini kaldırarak bu özelliklerden kurtulabilirsiniz. Ayrıca buradan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Dizi/Film/Kitap
İstanbul’un fethini anlatan Rise of Empires: Ottoman fragmanı yayınlandı!
Netflix’in ilk yerli belgeseli Rise of Empires: Ottoman fragmanı Netflix Türkiye YouTube hesabında yayınlandı.
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Hakan: Muhafız ve Atiye’nin ardından Netflix’in üçüncü yerli yapımı geliyor. Netflix’te yayınlanacak yeni belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman’ın resmi fragmanını ve afişini paylaşıldı. Başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez’in paylaştığı belgesel dizi 24 Ocak 2020’de Netflix’te yayınlanacak.
Rise of Empires: Ottoman 24 Ocak’ta yayında!
İngilizce olarak hazırlanan belgesel dizide Türkçe dublaj da yer alacak. Türkçe anlatımını Halit Ergenç’in yapacağı seride Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan’ın da görüşlerine yer verilmiş. Yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment’in üstlendiği yapımın yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor.
6 bölümde Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul’un Fethi
6 bölüm olarak hazırlananm Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet’in yükselişini ve İstanbul’un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nu farklı bir açıdan ele alıyor.
Netflix
Netflix, ucuz abonelik planı sunmaya hazırlanıyor!
Netflix, bildiğiniz üzere dünya çapında birçok pazarda bulunan ücrete dayalı dizi ve film yayınlama servislerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. İçerisinde Türkiye’nin de bulunduğu çaplı pazar ağına, bildiğiniz üzere bu sene itibariyle yüksek zam oranları uygulamıştı.
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Testlerine önce Hindistan pazarında başlayan şirket, market içerisinde en pahallı servis hizmeti sunan dağıtıcılar arasında. Görünen o ki Netflix bu durumun farkına varmış ve konuyla ilgili aksiyon alma gereğinde bulunmuş. Sadece mobilde oynatabildiğiniz paketin başarısını gören firma, şimdi de uzun süreli paketlerin fiyatında indirime gitmeyi planlıyor.
Bir çeyrek dönemde, 33 dolarlık paketin ücretinin %20’lik indirimle birlikte 27 dolara satın alınabildiğini görüyoruz. On iki aylık paketin ise, 67 dolardan 47 dolara düşerek karşımıza çıkıyor. Tabiki bu üç paketin de 4K çözünürlük için geçerli olduğunu eklemek isterim.
Netflix Seo’su Reed Hastings, Hindistan’da yapımcılıklarını üstlendikleri toplam içeriklere dolar bazında 300 milyon yatırımda bulunduklarını açıkladı. Yakın zamanda Disney Plus’ın da atak yaptığını düşündüğümüz takdirde Netflix’in bu tip kampanyalarda bulunmasını olağan karşılamak lazım.