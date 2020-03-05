La Casa de Papel 4. sezon fragmanı yayınlandı!

Netflix, en popüler dizilerinden olan La Casa de Papel için 4. sezon fragmanını bugün yayınladı. Dizi, 3 Nisan‘da seyircisiyle tekrardan buluşuyor. Fragmandan da anlaşılacağı üzere dizideki aksiyon ve kaos tüm heyecanıyla kaldığı yerden 4. sezonda da devam ediyor.

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La Casa de Papel 4. sezonuyla 3 Nisan 2020’de Netflix’te!

Alex Pina imzalı İspanyol yapımı La Casa de Papel, 2017’de İspanya’da yerel bir televizyon kanalında yayınlandıktan sonra dünya çapında bir izlenme başarısı elde etti. Bu başarı ve popülerlik sonrasında Netflix, diziye ait tüm dijital hakları satın alarak yeni sezon müjdesi vermişti. Geçtiğimiz temmuz ayında 3. sezonu yayınlanan dizinin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyordu. Netflix‘in bugün yayınladığı 4. sezon fragmanı ile birlikte dizinin yeni sezonuna ait ipuçları da veriliyor.

La Casa de Papel’in 3. sezonunda neler olmuştu? (Spoiler içerir)

Dizinin 2. sezon finalinde darphane soygunu başarıyla sonuçlanmış ve tüm ekip dünyanın farklı yerlerine dağılarak yeni hayatlarına merhaba demişlerdi. Fakat Rio‘nun Tokyo‘ya ulaşmak adına yaptığı hamle sonrası yakalanması sonucunda tüm ekibin Rio‘yu kurtarmak için birleşmesi 3. sezonun ana temasını oluşturuyordu. Dizinin baş kahramanlarından Profesör‘ün Rio‘yu kurtarmakla beraber “son bir iş için” ekibi toplaması ve İspanya’nın tüm altın rezervlerini eriterek çalmayı planlaması ile birlikte tüm heyecan kaldığı yerden devam etti. Bu süreçte aşkına yenik düşen Müfettiş Raquel Murillo ise taraf değiştirenlerden biri olarak karşımıza çıktı.

La Casa de Papel 3. sezon finalinde, çocuğuyla tehdit edilen Nairobi vurulmuş, Raquel yakalanmış, Profesör aşkının öldüğünü düşünüp çaresiz kalmış ve ekip ise her şeyden habersiz yapayalnız durumdaydı. 4. sezon fragmanındaki görüntülere bakılırsa yarıda kalan aksiyon ve kaos aynı şekilde yeni sezonda da devam edecek. Profesör‘ün kusursuz planlarının yeterli olup olmayacağının cevabını ise 3 Nisan‘da hep beraber almış olacağız.

Dizinin başrollerinde; Úrsula Corberó (Tokyo), Álvaro Morte (Profesör), Pedro Alonso (Berlin) Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Stockholm), Itziar Ituño (Raquel Murillo) gibi isimler yer alıyor.