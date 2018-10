KYOCERA yeni tarama ve yakalama çözümü Capture Manager’ı tanıttı

KYOCERA Document Solutions Avrupa, işletmelerin iş akışlarını doküman yakalama ve yakalanan dokümanlardan veri elde etme yoluyla optimize etmelerine yardımcı olacak yeni çözümü KYOCERA Capture Manager’ı (KCM) piyasaya sürdüğünü açıkladı.

KYOCERA iş süreclerini hızlandırıyor

KCM; her formattan dokümanın içeriğindeki önemli verilerin yakalanması, işlenmesi, sınıflandırılması ve ilgili hedeflere yönlendirilmesini kapsayan fonksiyonları ile işletmelere iş akışlarının otomasyonunda yardımcı oluyor.

KYOCERA Bilgitaş İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil şunları söyledi: “Günümüzde işletmeler, operasyonel verimliliğin artırılması için akıllı sistemlere ve otomasyona giderek daha fazla yöneliyor. Capture Manager da tam olarak bu ihtiyaca hitap ediyor. Çözümümüz her boyuttan işletme için her tür dokümandan veri elde etme süreçlerini otomatikleştirerek, kritik iş süreçlerinin hızını ve doğruluğunu artırıyor.KCM, işletme karar vericilerinin ihtiyaçlarını en iyi karşılayan özel yakalama çözümünü seçmelerine olanak tanıyan kapsamlı bir özellikler paketi içeriyor. Yazılımın zengin fonksiyonları, onu her ölçekten ve sektörden işletme için mükemmel bir çözüm haline getiriyor.”

KCM’in öne çıkan diğer özellikleri arasında görüntü düzeltme, gürültü azaltma, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış doküman sınıflandırma gibi işlevler yer alıyor.