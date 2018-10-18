3D yazıcı ile insan dokusu ve tendonu basıldı!

3D baskı ile ilgili gelişmeler hızla artarken biyomedikal mühendisleri tarafından çığır açacak bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, 3D baskı ile insan dokusu ve tendonları basıldı.

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3D baskı ile hastalıklar daha hızlı iyileşecek

Utah Üniversitesi biyomedikal mühendisleri tarafından tasarlanan yapı, hastaların kötü hasar görmüş tendonlarına, ligamentlerine veya rüptürlerine daha hızlı iyileşme süreleri ve yeni implante edilmiş dokuları sunacak. İki yıl süren araştırmalar sonucunda bu yapı oluşturuldu. Mühendisler çalışmasında, bir hastanın vücut yağından kök hücreleri aldı ve bunları bir hidrojel tabakasına bastı. Bu hidrojel hastalıklı hücrenin iyileşmesini ya da yeniden oluşturulmasına yardım ediyor.

Tendon yırtıklarının ve omurga disklerinin tedavilerinin zor ve uzun süreli bir işlem olduğu biliniyor. Bu yeni bulunan insan dokusu basma metodu ile bu tür hastalıklar kısa sürecek tedaviden sonra iyileşebilecek. Hastalıklı hücrelerin yerini yeni basılan hücreler alabilecek. Ayrıca yapılan araştırmaya göre bu yeni dokular, her türlüuygulamalarında kullanılabilecek.