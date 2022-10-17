2007’de mobil telefon kullanımında devrim yaratan Apple’ın birinci nesil iPhone’u açık artırmada 39.339 dolara alıcı buldu. Hala orijinal ambalajında kapalı olan cihaz, LCG Auctions tarafından düzenlenen bir açık artırmada satışa sunuldu.

Nadir bulunan akıllı telefon modeli, en düşük fiyat olan 2.500 ABD Dolarından başlayarak toplam 28 teklif aldı. Açık artırmanın sonunda, geçtiğimiz Pazar öğleden sonra (16), en yüksek teklif tam 39.339,60 dolar oldu.

İçindekiler Orijinal değerin elli katı

Orijinal değerin elli katı

2007 yılında, ilk iPhone ABD pazarına 599 Dolar fiyatla giriş yaptı. Ancak açık artırma başlamadan önce LCG Auctions, cihazın 30.000 Dolar fazla bir fiyata satılabileceğini tahmin etmiştir ki bu da ürünün orijinal değerinin 50 katından fazla değere sahip.

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Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, mevcut iPhone 14 Apple tarafından ABD’de 799 Dolar başlayan fiyatlarla piyasaya sürüldü.

15 yıl önce piyasaya sürülen orijinal iPhone, 3,5 inç ekrana, 8 GB dahili depolama alanına, bir web tarayıcısına ve 2 MP kameraya sahip bir cihaz olarak öne çıkıyordu. O dönemde Apple CEO’su ve kurucu ortağı Steve Jobs, modelin “iPod, telefon ve internet iletişim cihazının” mükemmel bir birleşimi olduğunu açıklamıştı.