Küçük bir kısayol, bütün Windows 10 sisteminizi bozabilir

Windows 10 sistemini tamamen bozabilecek, daha da kötüsü bunu küçük bir kısayol ile yapabilecek bir sistem açığı tespit edildi. Bu açık NTFS formatlı herhangi bir hard disk için tehlike teşkil ediyorken; standart ve düşük gizlilik sahibi kullanıcılar tarafından bile kullanılabiliyor.

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Güvenlik araştırmacısı Jonas Lykkegaard, geçen sene bu konu üzerine iki kere daha dikkatleri çekmeye çalışmıştı. Ama NTFS açığı hala devam ediyor. Twitter üzerinden geçen hafta yaptığı paylaşımla ise tekrar bu açığı gündeme getirdi.

$i30 NTFS özniteliklerine ulaşarak bu açığa erişmenin birkaç yolu bulunuyor. Bunlardan birisi C:\:$i30:$bitmap adresinde aslı bulunan bir dosyanın küçük bir Windows kısayol dosyasını oluşturmak. Bleeping Computer tarafından keşfedildiğine göre kullanıcılar dosyaya tıklamaya çalışmasalar bile bu durum açığı tetikliyor. Windows Dosya Tarayıcısının arka planda simge klasörüne ulaşma çabaları bir NTFS hard diskini bozmaya yetiyor.

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$i30 dizinine ulaşmanın neden bir NTFS hard diskini bozduğu henüz bilinmiyor. Üstelik Lykkegaard’ın bulduğuna göre sorunu bulabilmek için kullanılabilecek kayıt anahtarı da bu konuda işe yaramıyor. $i30 dizinine ulaşıldığında ise Windows kullanıcıları bir hata mesajıyla karşılaşıyorlar ve sistemi yeniden başlatmaları ve hasarlı sürücüyü tamir etmeleri gerektiği mesajını alıyorlar.

Bu sorundan birçok kişinin HTML dosyaları veya ZIP arşivleri gibi farklı dosyaların kullanımıyla faydalanabileceği de keşfedilenler arasında. Ancak birçok internet tarayıcısının bu tip hareketleri kısıtlayacağını da unutmamak gerek.

NTFS açığı uzun süredir bilinen bir durum ancak Microsoft tarafından gelebilecek bir yamayla alakalı herhangi bir bilgi hala yokken; sadece konu hakkında bir firma sözcüsü, şirketin bildirilen güvenlik durumları üzerinde çalıştığını söyledi.