Güvenlik
Küçük bir kısayol, bütün Windows 10 sisteminizi bozabilir
Windows 10 sistemini tamamen bozabilecek, daha da kötüsü bunu küçük bir kısayol ile yapabilecek bir sistem açığı tespit edildi. Bu açık NTFS formatlı herhangi bir hard disk için tehlike teşkil ediyorken; standart ve düşük gizlilik sahibi kullanıcılar tarafından bile kullanılabiliyor.
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Güvenlik araştırmacısı Jonas Lykkegaard, geçen sene bu konu üzerine iki kere daha dikkatleri çekmeye çalışmıştı. Ama NTFS açığı hala devam ediyor. Twitter üzerinden geçen hafta yaptığı paylaşımla ise tekrar bu açığı gündeme getirdi.
$i30 NTFS özniteliklerine ulaşarak bu açığa erişmenin birkaç yolu bulunuyor. Bunlardan birisi C:\:$i30:$bitmap adresinde aslı bulunan bir dosyanın küçük bir Windows kısayol dosyasını oluşturmak. Bleeping Computer tarafından keşfedildiğine göre kullanıcılar dosyaya tıklamaya çalışmasalar bile bu durum açığı tetikliyor. Windows Dosya Tarayıcısının arka planda simge klasörüne ulaşma çabaları bir NTFS hard diskini bozmaya yetiyor.
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$i30 dizinine ulaşmanın neden bir NTFS hard diskini bozduğu henüz bilinmiyor. Üstelik Lykkegaard’ın bulduğuna göre sorunu bulabilmek için kullanılabilecek kayıt anahtarı da bu konuda işe yaramıyor. $i30 dizinine ulaşıldığında ise Windows kullanıcıları bir hata mesajıyla karşılaşıyorlar ve sistemi yeniden başlatmaları ve hasarlı sürücüyü tamir etmeleri gerektiği mesajını alıyorlar.
Bu sorundan birçok kişinin HTML dosyaları veya ZIP arşivleri gibi farklı dosyaların kullanımıyla faydalanabileceği de keşfedilenler arasında. Ancak birçok internet tarayıcısının bu tip hareketleri kısıtlayacağını da unutmamak gerek.
NTFS açığı uzun süredir bilinen bir durum ancak Microsoft tarafından gelebilecek bir yamayla alakalı herhangi bir bilgi hala yokken; sadece konu hakkında bir firma sözcüsü, şirketin bildirilen güvenlik durumları üzerinde çalıştığını söyledi.
Genel
Windows 10 antivirüs acil bir güncelleme gerektiriyor
Windows 10 sistemlerini ve antivirüs programını etkileyen yeni birkaç güvenlik açığı tespit edilmiş durumda. Bunların içerisinde en endişe verici olanı ise uzaktan kod girişi yapılabilerek kullanıcıların zararlı bir belge açmalarının sağlanması. Daha sonrasında ise bu yazılım sisteme Windows 10 Microsoft Defender antivirüs programına virüs yüklüyor.
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Microsoft bu güvenlik açığını onaylamasının ardından; durumu düzeltebilmek için hemen harekete geçti ve firma Kötü Amaçlı Yazılım Koruma Motoru için sorunu çözmüş durumda. Ayrıca Windows kullanıcılarının herhangi bir aksiyonda bulunmalarına da gerek yok. Gerekli yama Windows Defender sorunlu versiyona sahip cihazlara otomatik şekilde indirilip kurulacak. Defender kullanan her kullanıcı için ise yazılımlar ve kayıt düzenleyiciler de güncel tutulmaya devam ediliyorlar.
Bu sorun firmanın çözmeye çalıştığı tek sorun da değil. Ocak 2021 Yaması, beraberinde toplam 83 sistem açığı için de çözüm sunuyor. Bunların arasında ise ilk olarak Aralık 15 2020 tarihinde bulunan ve saldırganlara zararlı kod kullanımları için kolaylık sağlayan bir sistem hatası da var.
Normal şartlarda Windows kullanıcıları için otomatik güncellemeler aktif durumda olduğundan dolayı yeni güvenlik yaması sistemlere gelecek. Otomatik güncellemelerin aktif olmaması durumunda ise kullanıcıların güncellemeyi aldıklarından emin olmaları için Windows Güncelleme kısmını kontrol etmeleri öneriliyor.
Güncelleme
Facebook, kişisel veri yönetimi için bir güncelleme yaptı
Facebook bugün, kullanımını kolaylaştırmak ve kişisel verilerin nasıl kullanıldığını daha iyi açıklamak için “Bilgilerine Eriş” sekmesinde bir güncelleme yaptı.
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Kişisel veri yönetimi artık daha kolay
Bilgilerine Eriş, Facebook’ta sizinle ilgili paylaşılan bilgilere ayrıntılı bir görünüm sağlıyor. Güncellenen sürüm sekiz kategori halinde düzenlenmiş: Facebook’taki Hareketleriniz, Kişisel Bilgiler, Arkadaşlar ve Takipçiler, Kayıtlı Bilgiler, Güvenlik ve Giriş Bilgileri, Facebook Dışındaki Uygulamalar ve İnternet Siteleri, Reklam Bilgileri ve Tercihler.
Her kategorinin içindeki bilgiler, aradığınız verileri bulmanızı kolaylaştırmak adına alt kategoriler halinde de düzenlenmiş bulunuyor. Yeniden düzenlenen bu araç, aynı zamanda verilerinizi kaldırmak için de kullanılabiliyor.
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“Konum” gibi belirli bir şeyi bulabilmeniz için arama işlevi dahil edilmiş durumda ve Facebook’un Facebook deneyimini kişiselleştirmek için verileri nasıl kullandığı hakkında artık daha fazla bilgi edinmek mümkün.
Aslında güncellemenin piyasaya sürülmesi, Apple’ın Facebook gibi uygulamaların topladığı kişisel verilerin, ayrıntılı bir listesini vermesini istemesinden doğuyor. Bilindiği üzere Apple, kısa bir süre önce uygulama geliştiricilerini sözde “beslenme etiketleri” için belirli gizlilik ayrıntılarını göstermeye teşvik etmeye başlamıştı, böylece kullanıcılar artık belirli bir uygulamayı kullanıp kullanmama konusunda bilinçli seçimler yapabilmişti.
“Bilgilerine Eriş” alanına ulaşmak için, Facebook iOS uygulamasını açın Ayarlar ve Gizlilik bölümüne gidin, Ayarlar’ı seçin ve “Bilgilerine Eriş”e dokunun. Bu özellik şimdilik uygulamada sınırlı kalsa da önümüzdeki günlerde masaüstü versiyonlara da getirileceği tahmin ediliyor.
Ekran Kartı
Nvidia, Windows ve Linux güvenlik yaması detayları
Nvidia, Windows ve Linux sistemlerindeki ekran kartları sürücülerinin bazı açıkları ve Nvidia Virtual GPU yönetimi yazılımı için yama yayınladı.
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Firmanın getirdiği son güncelleme toplamda ekran sürücüleri için altı ve vGPU yönetimi yazılımı için on güvenlik açığına yönelik çözüm içeriyor. Yama yapılmamış bir Windows veya Linux sisteminde bu tip açıkların kullanılması hizmette aksaklıklara, gizlilik ihlaline, bilgi erişimine yol açabiliyor. Bununla birlikte neyse ki bu tip sorunlardan faydalanılması biraz daha zor, çünkü cihazlara başka bir yol ile yerel erişim sağlanması gerekiyor.
Yine de bu açıkların çözülmesi için Nvidia’nın grafik kartı kullanan kişilerin Nvidia Sürücüleri Yükle sayfasından en son yazılımı indirmeleri gerekiyor. Firmanın söylediğine göre bu sorunlar için yamanın indirilmemesi durumunda 460.84, 457.49 ve 452.66 versiyonlu Windows ekran kartı sürücüleriyle beraber bilgisayarlarına otomatik gelecek bir güvenlik güncellemesi görebilirler. Şirket kullanıcıları ise Nvidia’nın vGPU yazılımı güncellemesi için Nvidia Enterprise Hub’a giriş yapmaları gerekiyor.
Nvidia bütün ekran sürücüleri ve yazılımlarındaki sorunları çözmüşe benziyor. Ama bunlara üç tanesi istisna gösteriliyor. Linux için Tesla ekran kartları sürücülerini etkileyen CVE-2021-1052, CVE-2021-1053, ve CVE-2021-1056 numaralı sorunlar hala devam ediyor. Bu açıklar için ise bu ayın sonlarına doğru bir sürücü güncellemesi geleceği düşünülüyor.
Nvidia’nın Ocak 2021 için yayınladığı Güvenlik bilgilendirmesinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
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