Bu videoda HyperX markasının sevilen kulaklık serisi Cloud’un yeni versiyoni Cloud III modeline yakından bakıyoruz.

HyperX oyuncular için geliştirdiği Cloud serisine yeni ürününü ekledi. Cloud III ya da Cloud 3, önceki nesline göre ufak geliştirmeler olsa da oyun severlerim hoşuna gidecek bir kulaklık ortaya çıkarmış.

53mm sürücüleri müzik severlerin hoşuna giderken, suni derileri sıcak havalarda bile kulağınızı terletmiyor. Ayrıca kulaklığı birçok farklı yöntem ile kullanabiliyorsunuz. İsterseniz USB Type A, isterseniz USB Type C isterseniz de 3,5mm kulaklık girişi üzerinden bağlantı gerçekleştirebilirsiniz.

Siyah ve siyah/kırmızı kombinasyonlarında İki farklı renkte tercih edilebilen Cloud III, çok net ses iletimi sağlayan bir mikrofona sahip. 10mm çapında mikrofonu sadece net sesler iletmekle kalmıyor, gürültü engelleme özelliği sayesinde sesi daha berrak hale getiriyor.

4500 TL – 5000 TL aralığında satılan HyperX Cloud III hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Siz HyperX ‘in herhangi bir ürününü kullanıyor musunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

HyperX Cloud III detaylarına göz atmak ve satın almak için; https://hwp.to/Cloud3

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