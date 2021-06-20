Kripto piyasası çöküşünde sarsılmayan 3 altcoin!

Mayıs ayının ortalarında Bitcoin çöküşü ile başlayan ve tüm piyasada etkisini hissettiren düşüş, yatırımcılar tarafından korku ile karşılanmış ve yatırımcıları paniğe sürüklemişti. Bu paniğin satış baskısı yaratması fiyatları iyice düşürmüş, Bitcoin %50’lik düşüş ile tarihindeki en büyük düzeltmelerden birine tanık olmuştu. Nitekim kayıplar hâlâ geri kazanılabilmiş değil. Ancak yaşanan bu çöküşün ortasında hiç sarsılmayan, hatta yükselişe geçen altcoinler de oldu. İşte piyasa çöküşünde sarsılmayan 3 altcoin.

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Nominex Token (NMX)

Nominex borsasının yerel tokenı olan NMX Token, DeFi token dağıtım modelidir ve şubat ayında hayata geçmiştir. Piyasa fiyatının büyük kısmının derin bir likidite havuzuna bağlı olması, Bitcoin çöküşü sırasında NMX’in fiyat oynaklığının sıfıra yönelmesini sağladı. Çöküşte satış baskısı ile düşen altcoinlerin yanında, NMX verim çiftçileri projeye katkılarını sürdürdü. Piyasa düşerken NMX istikrarlı devam etti, zaman zaman da küçük miktarda yükseldi. MNX Token yazı sırasında 5 dolardan işlem görmekte.

Polygon (MATIC)

Çoğu kişinin Matic Network olarak bildiği Polygon, Ethereum ağının altyapısını ölçeklendirmek için yapılandırılmış bir platformdur. Ethereum ağını “blokzincirlerinin interneti” olarak da bilinen birçok zincirli sisteme dönüştürür. Polygon, altyapısında sınırsız sayıda merkeziyetsiz uygulamayı barındırmaya imkan sunar. DappRadar verilerine göre Polygon, son 1 hafta içerisinde yeni kullanıcılarına yaklaşık olarak 75.000 aktif cüzdan eklemiş durumda. Bu da işlem hacminde 1 milyar dolarlık bir ek artışa neden oldu. Polygon üzerindeki merkeziyetsiz uygulamaların sayısı da artış gösteriyor. 61 olan uygulama sayısı yeni verilere göre 93’e yükselmiş durumda. MATIC, yazı sırasında 1,32 dolardan işlem görüyor.

Celsius (CEL)

2018 yılının Haziran ayında start verilen Celsius’un amacı, kripto para birimi kullanıcılarına bankacılık ve finansal hizmetler sağlamaktır. Platform, kredi ve cüzdan tipi ödemeler gibi servisler ile birlikte kripto para yatırımları için de ödüller sunmakta. Platformun kullanıcıları, düzenli ödemeler ve varlıklarında faiz alıyor. CEL, ödeme birimi olarak kullanıcı ödemelerini hızlandırmak gibi çeşitli sistem içi işlevler görüyor. Çöküş sırasında olağanüstü bir yükseliş sergilememiş olsa da son yıllarda değerinde çok büyük bir kayıp yaşamamıştır. CEL, yazı sırasında 6,05 dolardan işlem görüyor.

*Yatırım tavsiyesi içermez.