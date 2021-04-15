Genel
Kripto paralara dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı
Merkez Bankası tarafından ilk defa kripto paralara dair bir yönetmelik yayımladı. Yönetmeliğe göre kripto paralar ödeme işlemlerinde kullanılmayacak.
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Bugün yayımlanan Resmî Gazete’de “Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair” yönetmelik yer aldı. Merkez Bankası tarafından yürürlüğe konulan yönetmelik, temel olarak 4 maddeden oluşuyor ve 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi. Buna göre; kripto paralar ödeme hizmetlerinde kullanılamayacağı gibi elektronik para kuruluşları da kripto varlıkların alım satım, saklama, transferine aracılık yapamayacak.
‘Kripto varlıklar ödemelerde kullanılamaz’
16 Nisan 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik şöyle:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA DAİR YÖNETMELİK
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (f) alt bendi ile dördüncü fıkrası ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 18 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmaması
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.
(2) Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz.
(3) Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz.
Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılmaması
MADDE 4 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz.
(2) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik 30/4/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.”
Royal Motors, kripto para kabul eden ilk Türk otomotiv markası olduğunu duyurmuştu
Premium segmentte kullanıcılara çözümler sunan Royal Motors, Türkiye’nin yerli blockchain platformu Bitci ile kripto para ödeme anlaşması imzaladı.
1982 yılından beri lüks otomobil satışı gerçekleştiren Royal Motors; aralarında McLaren, Cadillac, Bugatti ve Tesla gibi modellerin bulunduğu pek çok markayı Türk vatandaşların beğenisine sunuyor. Royal Motors, Türkiye’nin yerel blockchain platformlarından Bitci.com ile el sıkışarak markanın kendi coin’i üzerinden alışveriş yapmayı mümkün hale getirecekti.
2018 yılında blockchain araştırma ve geliştirme firması olarak hayata geçen Bitci Teknoloji, kripto para alım satım platformu olan Bitci.com ile büyük başarılara imza attı. Formula 1 Takımı McLaren Racing’in sponsorlarından biri olan Bitci.com, kendi coin’i olan Bitcicoin ile piyasaya hızlı bir giriş yapmıştı.
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Finans
Sony Epic Games’e yüklü bir yatırım daha yaptı!
Sony, oyun dünyasında ilginç hamleler yapmaya devam ediyor. Yeni nesil oyun konsolunu geçtiğimiz yıl piyasaya çıkaran firma, bir süredir sessiz kalmıştı. Ancak görünüşe göre Japon devi, oyun dünyasında dengeleri değiştirmeyi hedefliyor. Geçen sene Epic Games’e yüklü miktarda yatırım yapan firma, aynı hamleyi yineledi. Sony, Çinli firmaya şimdi de 200 milyon dolarlık bir yatırım daha yaptı. Epic Games böylelikle 1 milyar dolarlık yatırım rakamına ulaşmayı başardı.
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Sony Epic Games’e yatırım yapmaya devam ediyor!
Oyun dünyasında son dönemlerde ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Her geçen gün yeni oyunun piyasaya çıktığı şu günlerde, firmalarda dengeleri değiştirecek hamleler yapmaya devam ediyor. Oyun dünyasının en önemli firmalarından olan Sony bizzat denge değiştiren hamlelere imza atan isimler arasında. Firma geçtiğimiz yıl sonbaharda bildiğiniz üzere PlayStation 5 oyun konsollarını tanıttı. Piyasaya sürülen oyun konsollarının en büyük rakibi de kuşkusuz Xbox cephesi. Özellikle Game Pass ve uygun fiyatlı yeni nesil konsolu ile şu an için rekabette öne çıkan Xbox cephesi, halinden memnun. Bir süredir sessiz kalan Sony ise görünüşe göre farklı planlara sahip. Normal şartlarda konsol özel oyunlar ile eski nesillerde öne çıkan Japon devi, henüz bir oyun göstermeyerek hayranlarını üzmüştü. Ancak ortaya çıkan haberlere göre firmanın farklı bir planı var. Zira son açıklanan rakamlara göre Sony, Epic Games‘e ikinci bir yatırım daha yaptı.
Epic Games yaptığı açıklama ile Sony cephesinden 200 milyon dolarlık bir yatırım daha aldıklarını açıkladı. Toplamda 1 milyar dolarlık yatırım ile büyümeye devam ettiklerini açıklayan firma, durumdan oldukça memnun. Özellikle Unreal Engine motoru ile oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan firma, Fortnite gibi oyunları ile de oldukça değerli bir konumda. Zira firmanın güncel değeri 28.7 milyar dolar. Bununla birlikte Sony de Çinli oyun firması ile arasını iyi tutmak istiyor. Japon devi firmanın bir nevi ortağı olmayı başardı. Böylelikle Sony, Microsoft‘un Bethesda hamlesine de bu yolla cevap vermeyi umuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Epic Games CEO‘su Tim Sweeney, metaverse vizyonunu destekleyen firmalara teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Bununla birlikte Sony cephesi de, Epic Games‘in oyun dünyası için önemini belirtirken, yatırımların devam etme ihtimalinin olduğunu da gözler önüne serdi.
Peki nedir bu “metaverse” kavramı?
Fortnite, Rocket League ve Fall Guys gibi oyunlarla kimi zaman oyun dünyasındaki gündemi belirleyebilen Epic Games, “metaverse” adını verdiği vizyonu ile oyuncuları rahat ettirmek istiyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen DICE etkinliğinde konuşan Tim Sweeny bu konuyu ilk kez oyun dünyasına tanıtmıştı. Firma genel konsept olarak, oyun dünyasının daha evrensel bir hale gelmesini istiyor. Farklı platformlarda oyuncuların tıkılı kalmasını istemeyen oyun devi, bu konuda da yatırım almaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 250 milyon dolarlık bir yatırım daha yapan Sony de bu fikri benimsemişe benziyor. Zira firma toplamda yarım milyar dolarlık yatırımın altına imza attı. Tabi oyun konsolu üreterek kendi ekosistemini yaratan bir firmanın bu tarz bir düşünceyi desteklemesi de oldukça ilginç. Ancak özellikle Microsoft‘un Game Pass ile birlikte artık daha evrensel bir ekosistem yarattığı günümüzde, firma da bu şekilde cevap vermek istemiş olabilir.
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Her şeyi açık ve evrensel bir şekilde yürütmenin oyun dünyasına daha faydalı olacağını düşünen Epic Games, oyunculara daha rahat bir oyun dünyası yaratmak istiyor haliyle. Genel hatlarıyla firma, oyuncuları dört duvar arasından çıkarmak istiyor. Bununla birlikte firmaya göre, oyun dünyasında devlerin savaşmamaları gerek. Tabi teoride masum görünen bu sistemin tekelleşmeye de yol açabilme ihtimali oldukça yüksek. Hali hazırda özel oyun mantığı ile birçok yapımı önce kendi mağazasında satışa sokan firma, “özgürleşmiş” oyun dünyası ile bütün sistemi kendi istediği gibi yönlendirebilir. Ancak şu an için bu fikre karşı çıkan çok fazla firma da ortalarda gözükmüyor. Zira Sony dışında beşe yakın firma, Epic Games‘e yatırım yapmaya devam ediyor. Bakalım oyun dünyasında dengeler ne yönde değişecek bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Cep telefonlarıyla ilgili en çok nelerden şikayet ediliyor?
Yaşamlarımızın vazgeçilmez ürünlerinden biri olan akıllı cep telefonlarıyla ilgili tüketicilerin en çok sorun yaşadığı konuları derleyen Şikayetvar verilerine göre kullanıcıların başı telefon şarjlarıyla dertte… Şarjın çabuk bitmesi, şarjda iken aşırı ısınma ve patlaması akıllı cep telefonlarıyla ilgili en çok şikayet edilen konu olurken; dokunmatik ekranda temassızlık, ekran yansıtma özelliğinin çalışmaması, oyunlarda donma çözüm bekleyen diğer konular arasında yer aldı.
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Akıllı telefonların kullanım alanı yaşamımızda her geçen gün genişliyor. E-posta, çağrı ya da mail üzerinden iletişim kurmanın yanı sıra yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekme, dizi ya da film izleme, oyun oynama gibi birçok alanda bu cep telefonları kullanılıyor. Yaşamlarımızın artık vazgeçilmez bir ürünü olan, günümüzün çoğunu birlikte geçirdiğimiz akıllı cep telefonlarına artan yoğun ilgi beraberinde şikayetleri de getirdi.
Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar akıllı cep telefonlarıyla ilgili en çok şikayet edilen konuları derledi. Verilere göre tüketiciler en çok şarj sorunu yaşarken, dokunmatik ekranlarda yaşanan temassızlık, ekran yansıtma özelliğinin çalışmaması ve uygulama ya da oyunlarda donma en çok dile getirilen sorunlar oldu.
Cep telefonu aksesuar şikayetleri yüzde 228 arttı
2020-2021 (Nisan) verilerini karşılaştıran Şikayetvar’a göre, cep telefonu aksesuarlarında şikayet artış oranı yüzde 228, akıllı saatler ve bilekliklerde yüzde 122 oldu. Cep telefonlarıyla ilgili 2020’de 11 bin 707 olan şikayet sayısı yüzde 45 oranında artarak 2021’de 16 bin 979 oldu. Cep telefonlarıyla ilgili Şikayetvar’a gelen şikayetlerin yüzde 27’si çözüme kavuştu.
2021’in Mart ayında şikayetler zirve yaptı
Cep telefonu sektörü yıllık olarak değerlendirildiğinde 2019’da 4 bin 643 şikayet sayısıyla en çok şikayet edilen ay Temmuz olurken, 2020’de 7 bin 268 şikayet sayısıyla en çok şikayet edilen ay Aralık oldu. 2021’in ilk üç ayına bakıldığındaysa Mart’ta şikayetlerin zirve yaptığı gözlemleniyor. Sadece bir aylık zaman diliminde 7 bin 993 şikayet alan cep telefonu sektöründe en çok şikayet edilen kategorinin ise A segment markalar olduğu gözlemleniyor.
Cep telefonlarıyla ilgili en çok şikayet edilen konularsa şöyle sıralandı:
- Şarjın çabuk bitmesi, şarjda iken aşırı ısınma ve patlama
- Dokunmatik ekranda temassızlık, klavye dokunmatiğinin algılanmaması
- Ekran yansıtma özelliğinin çalışmaması
- Uygulama ve oyunlarda donma, tek uygulama açıkken bile aşırı ısınması
- Hoparlörden sesin karşı tarafa gitmemesi, cızırtı olması
- Parmak izinin ve yüz tanımanın yanlış algılaması
- Kameranın puslu çekmesi
- IMEI numarası klonlu cihaz çıkması
- Ekranda sarı lekelenmeler oluşması
- Hayalet ekran oluşması
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Akıllı Telefonlar
Realme Q3 ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı!
Realme Q3 olduğu iddia edilen bir akıllı telefon ile alakalı yeni söylentiler ortaya çıktı. Q serisinin yeni üyesi olacağı tahmin edilen akıllı telefonun kullanacağı işlemciler söylentilere göre belli oldu. Görünüşe göre Realme, Q3 modeli ile birlikte seriyi amiral gemisi katili konumuna yerleştirecek. Performansı ile dikkat çekmesi beklenen akıllı telefonun batarya şarj özellikleri de ortaya çıktı. Akıllı telefon piyasaya hatırı sayılır bir şarj desteği ile gelecek gibi gözüküyor.
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Realme Q3 amiral gemisi katili olabilir!
Realme akıllı telefon dünyasındaki varlığını güçlendirmek istiyor. Çinli teknoloji devi özellikle çıkardığı fiyat performans ürünleri ile adından sıkça söz ettirdi. Piyasada aktif olmak için çalışmalarını sürdüren akıllı telefon üreticisi, yeni bir model ile daha kullanıcılarının karşılayacak. Çinli teknoloji sitesi MyDrivers, firmanın amiral gemisi katili sınıfına bir model çıkaracağını iddia etti. Son dönemlerde sayısı artan bu akıllı telefonlara olan ilgi de firmanın dikkatinden kaçmamışa benziyor. Amiral gemisi akıllı telefonlara nazaran daha ucuz olan bu cihazlar, performans açısından da orta seviyenin oldukça yukarısında kullanıcılarını karşılıyorlar. Hal böyle olunca özellikle Çinli üreticiler bu kategoriye daha fazla yatırım yapmak istiyorlar. O firmalar arasında yerini alacağı iddia edilen Realme de, yine iddialara göre çalışmalara başladı. Firma Q serisinin bir sonraki üyesini amiral gemisi katili seviyesine çekmek istiyor. Yani Realme Q3 ile birlikte serinin çehresi değişebilir.
Geçtiğimiz yıl Q2 ve Q2 Pro modellerini tanıtan firma, cihazları orta seviyeye konumlandırmıştı. Uygun fiyatına rağmen 5G özelliğini dahi sunmaktan geri kalmayan akıllı telefon, kullanıcıların beğenilerini toplamayı başarmıştı. Hal böyle olunca firma, Q serisinin yeni modelini daha güçlü bir performans ile piyasaya çıkarmak istiyor. İddialara göre akıllı telefonun işlemcisi belli oldu. Firma Realme Q3 modelinde MediaTek yapımı işlemciye yer verecek. Akıllı telefonun gücünü Dimensity 1100 işlemcisinden alacağı iddia ediliyor. Amiral gemisi cihazlarla rekabet edebilme yeteneğine sahip olan işlemcinin Snapdragon 870‘den daha performanslı olduğu konuşuluyor. Özellikle işlemcinin çoklu çekirdek performansında rakiplerinin oldukça üstünde olduğu iddia ediliyor. 6 nm‘lik mimariyle dikkat çeken yonga seti, 5G özelliğini de bünyesinde bulunduruyor. Bununla birlikte akıllı telefonda günümüz neslinde olan özelliklerinde yer alacağı iddia ediliyor. Örneğin cihazın Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve UFS 3.1 depolama özelliklerinin çoğuna bünyesinde yer vereceği düşünülüyor.
Realme Q3 modelinin bataryası ortaya çıktı!
Teknik özellik olarak amiral gemisi katili olarak adlandırılan akıllı telefonun bataryası da ilgili haberde ortaya çıktı. Merakla beklenen Realme Q3, 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Yine iddialara göre cihaz 65W‘lık hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Pil kapasitesi olarak çok da farklı veya büyük rakamlara sahip olmayan cihaz, hızlı şarj konusunda görünüşe göre iddialı. Bununla birlikte akıllı telefonun kutu içerisinden de 65W‘lık şarj cihazının çıkacağı iddia ediliyor. Görünüşe göre firma, kullanıcılara ek masraf oluşturmak istemiyor. Akıllı telefonun tasarım detayları da yine iddialardan oluşmakta. MyDrivers‘ta yer alan habere göre cihaz, stilistik tasarım anlayışına sahip olacak. Ayrıca akıllı telefonun ekranın 120 Hz olacağı iddia edilmekte. Bununla birlikte akıllı telefonun arka tarafında da dörtlü kamera kurulumu kullanıcılarını karşılayacağı iddia ediliyor. Her ne kadar cihazın kağıt üstünde üst düzey görünen hatları olsa da, firma fiyat performans açısından duruma göre bazı özellikleri büyük ihtimal ile kısmak zorunda kalacak.
RAM ve depolama kapasiteleri de belli olmayan akıllı telefon, bu konularda piyasa standartlarını korur gibi gözüküyor. . Tüm bunların yanı sıra iddiaların kaynağı site, Realme Q3 ile alakalı bir de fiyat tahminini paylaştı. Sitede yer alan habere göre akıllı telefon, 300 dolar civarında fiyat etiketine sahi olacak. Daha önceki modelleri ile orta seviye rekabetinde yer alan firma, artık gözünü bir üst kulvara dikti böylelikle. Çıkış tarihi belli olmayan akıllı telefonun ilerleyen zamanlarda daha detaylı bilgileri bizlere sunacağı iddia ediliyor. Firma geçtiğimiz günlerde Q2 5G modeli için yaptığı paylaşımda Q3 serisi için de küçük bir ipucu verdi. Firma Q3 serisi için “çok yakında” ibaresine paylaşımında yer verdi. Bakalım firma yeni amiral gemisi katili ile piyasada taşları yerinden oynatmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Yazan: levent_orgun, 3 gün önce
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Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: serdengecti, 2 hafta önce
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Yazan: butiksevda, 4 hafta önce
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