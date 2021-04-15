Kripto paralara dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı

reklam

Merkez Bankası tarafından ilk defa kripto paralara dair bir yönetmelik yayımladı. Yönetmeliğe göre kripto paralar ödeme işlemlerinde kullanılmayacak.

Göz atmak isteyebilirsiniz: PayPal, Dijital Varlık Şirketi Curv’ü satın aldı

reklam

Bugün yayımlanan Resmî Gazete’de “Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair” yönetmelik yer aldı. Merkez Bankası tarafından yürürlüğe konulan yönetmelik, temel olarak 4 maddeden oluşuyor ve 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi. Buna göre; kripto paralar ödeme hizmetlerinde kullanılamayacağı gibi elektronik para kuruluşları da kripto varlıkların alım satım, saklama, transferine aracılık yapamayacak.

reklam

‘Kripto varlıklar ödemelerde kullanılamaz’

16 Nisan 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik şöyle:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (f) alt bendi ile dördüncü fıkrası ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 18 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmaması

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.

(2) Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz.

(3) Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz.

Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılmaması

MADDE 4 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz.

(2) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik 30/4/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.”

Royal Motors, kripto para kabul eden ilk Türk otomotiv markası olduğunu duyurmuştu

Premium segmentte kullanıcılara çözümler sunan Royal Motors, Türkiye’nin yerli blockchain platformu Bitci ile kripto para ödeme anlaşması imzaladı.

1982 yılından beri lüks otomobil satışı gerçekleştiren Royal Motors; aralarında McLaren, Cadillac, Bugatti ve Tesla gibi modellerin bulunduğu pek çok markayı Türk vatandaşların beğenisine sunuyor. Royal Motors, Türkiye’nin yerel blockchain platformlarından Bitci.com ile el sıkışarak markanın kendi coin’i üzerinden alışveriş yapmayı mümkün hale getirecekti.

2018 yılında blockchain araştırma ve geliştirme firması olarak hayata geçen Bitci Teknoloji, kripto para alım satım platformu olan Bitci.com ile büyük başarılara imza attı. Formula 1 Takımı McLaren Racing’in sponsorlarından biri olan Bitci.com, kendi coin’i olan Bitcicoin ile piyasaya hızlı bir giriş yapmıştı.