Genel
PayPal, Dijital Varlık Şirketi Curv’ü satın aldı
İnternet üzerinden çalışan online ödeme sistemi PayPal, İsrail merkezli kripto para ve dijital varlık cüzdanı Curv’ü satın aldığını duyurdu. Ancak anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı.
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ABD merkezli PayPal; geçtiğim yıl verdiği Bitcoin (BTC) müjdesinden sonra kripto para sektörü ile ilgili atılımlara hız kesmeden devam ediyor. PayPal tarafından yapılan açıklamada, İsrail merkezli kripto para firması Curv’ün satın alındığı resmen doğruladı.
Curv, kripto varlıkları güvenli şekilde saklamaya yardımcı olan bir kripto para birimi güvenlik şirketi olarak tanılıyor. Ayrıca kullanıcıların herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan kripto cüzdanlarına erişmesini sağlayan bulut tabanlı bir hizmeti işletiyor.
Ekim 2020’de kripto para sektörüne giriş yapan PayPal; yapacağı çalışmalar doğrultusunda “daha kapsayıcı bir finans sistemi” kurmak istediğini açıkladı.
PayPal’in kripto para biriminden sorumlu olan Jose Fernandez de Ponte, Curv’ün satın alınmasını; finansal sistem vizyonunu gerçekleştirmek için “yetenek ve teknolojiye yatırım yapma çabalarının” bir parçası olduğunu vurguladı.
Ayrıca Ponte; “Curv ekibiyle yaptığımız görüşmeler sırasında, teknik yeteneklerinden, girişimci ruhlarından ve son birkaç yılda geliştirdikleri teknolojinin arkasındaki düşüncelerden etkilendik. Curv ekibini PayPal’a davet etmekten heyecan duyuyoruz” dedi.
Son olarak PayPal tarafından satın alınan Curv; kurulduğu 2018 yılından bu yana müşterilerin paralarını korumak için “çok taraflı hesaplama” yöntemini kullanıyor. Bunu yapan öncü şirketlerden biri olan Curv; dijital varlıkların güvenliğini sağlamak adına bulut bilişim teknolojisinden faydalanıyor.
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Akıllı Telefonlar
Oppo F19 Pro ve F19 Pro Plus modelleri tanıtıldı
Çinli teknoloji üreticisi Oppo, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonları F19 Pro ve F19 Pro Plus modellerini duyurdu. Orta segmentte görmeye alışık olduğumuz özelliklerle sahip olan cihazlar, önümüzdeki günlerde Hindistan’da satışa çıkacak.
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Ülkemizde de yatırım yapan ve test üretimine başlayan Oppo; özellikleri ve fiyatıyla dikkat çeken yeni akıllı telefonları OPPO F19 Pro ve F19 Pro Plus modellerini tanıttı.
Tasarım anlamında her iki telefon da birbirine benzerken, en büyük fark ise işlemci tarafında ortaya çıkıyor. Bunun dışında her iki telefonda da FHD+ çözünürlüğü destekleyen Super AMOLED ekran, 48 MP ana kamera ve 4.310 mAh’lik batarya yer alıyor.
Oppo F19 Pro modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,4 inç, 1080x2400p, Super AMOLED
- İşlemci: MediaTek Helio P95 (12 nm)
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 128 GB veya 256 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 30 W hızlı şarj, 4.310 mAh kapasite
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1
Oppo F19 Pro Plus modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,43 inç, 1080x2400p, Super AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 800U 5G (7 nm)
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 50 W hızlı şarj, 4.310 mAh
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1
Son olarak 8 GB + 128 GB yapılandırma seçeneğine sahip OPPO F19 Pro Plus modelinin fiyatı 25.990 Hindistan rupisi olarak açıklandı. Ayrıca daha uygun fiyatlı F19 Pro modeli; 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu için 21.490 Hindistan rupisinden raflardaki yerini alacak.
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Genel
Bakan Varank, otomobil ve elektronik ürün satış rakamlarını açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yılki otomobil ve elektronik ürün satış rakamlarını açıkladı. Bakan Varank’ın açıklamasına göre geçtiğimiz yıl en çok talebi, akıllı telefonlar ve beyaz eşya görmüş.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2020 yılında kaç adet teknolojik ürün satışı gerçekleştirildiğini, kategoriler halinde açıkladı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre Bakan Varank, geçtiğimiz yıl boyunca Türkiye’de satın alınan teknolojik ürün sayısı, en az 23 milyon 336 bin olarak kayıtlara geçti. Ayrıca geçtiğimiz yıl içerisinde 773 bin adet otomobil ve ticari araç satışı gerçekleştirildi.
Bakan Mustafa Varank’ın yaptığı açıklamalara göre vatandaşlar, 2020 yılında en çok akıllı telefonlara ilgi gösterdiler. Zira bu kategoride gerçekleştirilen kayıtlı satış miktarı, 10,8 milyon oldu. Bu kategoriyi 7,6 milyon adetle beyaz eşya, 2,6 milyon adetle televizyon, 1,3 milyon adetle tablet ve 983 bin adetle de bilgisayar kategorisi takip etti. Varank bu rakamları, “2020 yılında %1,8 büyüyen Türkiye’de” başlığıyla paylaştı.
2020 yılında %1,8 büyüyen Türkiye'de:
773 bin otomobil ve ticari araç 🚘🚐
1 milyon 353 bin tablet 📱
983 bin bilgisayar 💻
10,8 milyon cep telefonu 📱
2,6 milyon televizyon 🖥
7,6 milyon beyaz eşya 🔌
satıldı.
— Mustafa Varank (@varank) March 8, 2021
Son olarak Bakan Mustafa Varank bugün; “Global markaların ülkemize olan ilgisi her geçen gün artıyor. Akıllı telefon üreticisi OPPO, CKD sistemiyle kurduğu Türkiye’deki fabrikasında deneme üretimine başladı. Hoşgeldin! OPPOmobileTR” notuyla paylaşmıştı.
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Akıllı Telefonlar
OnePlus 9, Sony IMX789 ile Birlikte Gelecek!
Sony IMX789 ile birlikte gelecek olan OnePlus 9 modelinin kamera özellikleri ortaya çıktı. İşte OnePlus 9’un kamera özellikleri.
OnePlus 9 ile ilgilidetaylar gelmeye başladı. Realme bugün gelen bilgilere göre cihazı 23 Mart 2021 tarihinde tanıtacak. Bu tarihe kadar tüm özelliklerini ortaya dökecek olan OnePlus 9, şimdi tüm kamera detayları ile karşımızda. Gelin OnePlus 9‘un kamerasına göz atalım.
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OnePlus daha önceden de açıkladığı gibi yeni modelinde Sony’nin IMX789 sensörünü kullanıyor. Sony IMX789 modeli ile cihaza 120FPS ile 4K video kaydı özelliği getiriyor. Öte yandan IMX789 çift yerel ISO, çok yönlü otomatik odak ve gerçek zamanlı HDR deneyimi sağlıyor.
Ek olarak OnePlus 9 bu sensör ile DOL-HDR özelliğine sahip olacak. Bu sayede aynı anda HDR kalitesiyle birden fazla poz yakalarken, hareketli nesnelerde oluşan gölgeyi gideriyor. Dolayısıyla daha kaliteli ve göze hitap eden fotoğraflar çekebiliyorsunuz.
Yine Sony IMX789 ile 140 derece görüş alanlı ekstra geniş görseller çekebiliyorsunuz. 16:11, 4:3 ve 16:9 oranlarında çekim sunan Sony IMX789, 12 bit RAW fotoğraflar çekebiliyor.
OnePlus 9 tüm bu özelliklere Sony IMX789 sayesinde sahip oluyor. Realme ön kameraya da yeni güncellemeler alarak 5-10 kat daha hızlı ve 15cm daha yakın odak sağlıyor. Öte yandan hareketli nesnelerde dahi odak kilidi bozulmuyor.
OnePlus 9‘un kamera özellikleri bu şekildeydi. Bakalım OnePlus 9’un özellikleri ne zaman kesinleşecek. Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Forumdan Son Mesajlar
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 2 gün önce
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Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 2 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 2 hafta önce
PayPal, Dijital Varlık Şirketi Curv’ü satın aldı
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