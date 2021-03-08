PayPal, Dijital Varlık Şirketi Curv’ü satın aldı

İnternet üzerinden çalışan online ödeme sistemi PayPal, İsrail merkezli kripto para ve dijital varlık cüzdanı Curv’ü satın aldığını duyurdu. Ancak anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı.

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ABD merkezli PayPal; geçtiğim yıl verdiği Bitcoin (BTC) müjdesinden sonra kripto para sektörü ile ilgili atılımlara hız kesmeden devam ediyor. PayPal tarafından yapılan açıklamada, İsrail merkezli kripto para firması Curv’ün satın alındığı resmen doğruladı.

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Curv, kripto varlıkları güvenli şekilde saklamaya yardımcı olan bir kripto para birimi güvenlik şirketi olarak tanılıyor. Ayrıca kullanıcıların herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan kripto cüzdanlarına erişmesini sağlayan bulut tabanlı bir hizmeti işletiyor.

Ekim 2020’de kripto para sektörüne giriş yapan PayPal; yapacağı çalışmalar doğrultusunda “daha kapsayıcı bir finans sistemi” kurmak istediğini açıkladı.

PayPal’in kripto para biriminden sorumlu olan Jose Fernandez de Ponte, Curv’ün satın alınmasını; finansal sistem vizyonunu gerçekleştirmek için “yetenek ve teknolojiye yatırım yapma çabalarının” bir parçası olduğunu vurguladı.

Ayrıca Ponte; “Curv ekibiyle yaptığımız görüşmeler sırasında, teknik yeteneklerinden, girişimci ruhlarından ve son birkaç yılda geliştirdikleri teknolojinin arkasındaki düşüncelerden etkilendik. Curv ekibini PayPal’a davet etmekten heyecan duyuyoruz” dedi.

Son olarak PayPal tarafından satın alınan Curv; kurulduğu 2018 yılından bu yana müşterilerin paralarını korumak için “çok taraflı hesaplama” yöntemini kullanıyor. Bunu yapan öncü şirketlerden biri olan Curv; dijital varlıkların güvenliğini sağlamak adına bulut bilişim teknolojisinden faydalanıyor.

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