Kripto Paralar Değersiz Bir Balon Mu? Milyarder Yatırımcı Böyle Düşünüyor…

Kripto para piyasası zamanla kendini kanıtlamış olsa da, bazı milyarder yatırımcılar onu perakende yatırımcılar için değerli bir yer olarak görmüyor. Yıllar önce mortgage krizini haklı olarak öngören milyarder yatırımcılardan John Paulson, kripto para yatırımcılarına seslendi.

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Kripto paralar balon mu? 2008 Mali Krizi’nin ardından Paulson, şimdi de kripto para alanındaki aşırı spekülasyonlardan duyduğu endişeyi dile getiriyor. Amerikalı bir milyarder olan hedge fonu yöneticisi Paulson, “Bloomberg Wealth with David Rubenstein”ın bir bölümünde konuştu ve kripto para birimlerinin “sonunda değersiz olduğunu kanıtlayacak” bir balon olduğunu söyledi.

“Kimsenin kripto para birimlerine yatırım yapmasını tavsiye etmem.”

Kripto para birimleri milyarder yatırımcılardan ilk kez eleştiri almıyor. Warren Buffett gibi devler de kripto varlıkları oldukça sert şekilde eleştirdi.

Kripto para birimlerinin altına kıyasla büyük bir fark ile altından daha iyi performans göstermesine rağmen Paulson, trendin gerisinde durarak kripto yerine altın seçmeyi tercih ediyor.

Paulson enflasyon yükseldikçe sabit kıymetlerden ve nakitten uzaklaştıklarını ve içinde olmak için doğru yerin altın olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, Fed’in para arzındaki %25’lik artışa işaret ederek, enflasyonun mevcut beklentilerin üzerinde gerçekleşmesini bekliyor. Kendisine kripto para birimlerine inanılıp inanılmadığı sorulduğunda şunları söylüyor:

“İnanmıyorum. Ve kripto para birimlerinin bir balon olduğunu söyleyebilirim. Onları hiçbir şeyin sınırlı bir kaynağı olarak tanımlardım. Dolayısıyla, sınırlı arzdan daha fazla talep olduğu ölçüde, fiyat yükselecektir. Ancak talep ne kadar düşerse fiyat da o kadar düşecektir. Sınırlı bir miktar olması dışında hiçbir kripto para biriminin gerçek bir değeri yoktur.”

Kripto para birimlerinin sonunda değersiz olduğunu kanıtlayacağını da sözlerine ekliyor. Paulson’a göre piyasadaki likidite kuruduktan sonra sıfıra doğru gidiyorlar.

Kripto para birimleri ve geleneksel yatırım araçları göz önüne alındığında siz Paulson’a katılıyor musunuz? Uzun vadede bu yarışı sizce kim kazanacak?