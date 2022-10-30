Huawei Mate 50 Pro nihayet Türkiye’de satışa sunuldu. Vegan deri detayıyla dikkat çeken turuncu reniginin detaylarını Aydoğan aktarıyor.

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Huawei, ilk Mate akıllı telefonlarının lansmanının onuncu yıldönümünü kutlamak için serinin en son üyesi olan Huawei Mate 50 Pro’yu Türkiye’de satışa sundu. Markanın en yeni ve en donanımlı amiral gemisi olan Mate 50 Pro, Çinli devin birçok noktada kendi teknolojilerini kullandığı önemli bir model konumunda.

Mate 50 Pro, simetrik Uzay Halkası Tasarımı’nı Mate serisinin imzası haline getirdi. Gorilla Glass rakibi “Kunlun Glass” koruma içeren telefonda önceki nesiline göre düşme direncini 10 kat artırıyor.

Huawei Mate 50 Pro telefonlar, cam ve vegan deri olmak üzere iki farklı türde geliyor. Cam kapak, Gümüş ve Siyah olmak üzere iki renkte mevcut. Vegan deri versiyonu, Çin’deki Kunlun dağına yansıyan güneş turucuncusundan ilham alınarak seçilmiş. Şahsi olarak favorim de bu renk olduğunu belirtmeliyim.

Huawei mühendisleri tarafından geliştirilen “Kunlun Glass”, İsviçre’nin SGS’sinin beş yıldızlı cam düşme direnci sertifikası ile sağlamlığını göstermiş oldu. Toplamda 10 katrilyon düzeyinde nanokristalden oluşan bu yapı Huawei Mate 50 Pro cihazını farklı düzeyde sağlam olduğunu kanıtlıyor. Cihaz ayrıca su altında 6 metreye kadar IP68 sertifikasına sahip. Burada Turuncu rengi 6 metre direnç sağlarken cam versiyonda klasik 1,5 metrelik IP68 sertifikası bulunuyor.

Güle Güle Leica, Hoş geldin XMAGE!

Geçtiğimiz dönemlerde Leica ile işbirliğine giden Huawei, bildiğiniz üzere P50 Pro modeliyle beraber bu birlikteliği sonlandırmıştı. Temmuz ayında duyurduğu XMAGE adını verdiği teknolojiyi ilk kullandığı telefon ise Mate 50 Pro oluyor.

Eski modellerden kazandığı bilgi ve teknoloji birikimine bir adım daha koyan Huawei, bu modelde optik sistem, mekanik yapı, görüntüleme teknolojisi ve görüntü işlemede önemli gelişmeleri içeren 10 boyutlu ayarlanabilir fiziksel diyaframa sahip Ultra Diyaframlı XMAGE kamerayı barındırıyor. Daha önce Samsung’da görsek de akıllı diyafram sisteminde farklı bir yeniliğe giden Huawei Mate 50 Pro, f/1.4 ile f/4.0 arasında manuel de ayarlanabilen diyafram deneyimi sunuyor.

Bunu yapabilen tek ürünlerin SLR kameralar olduğunu düşünürsek Huawei bu noktada çok büyük bir adım atmış oluyor. Bahsettiğimiz geniş diyafram aralığında 10 kademeli değişiklik sunan üründe Açıklık ya da Pro modunda çekeceğiniz fotoğraf ya da video için diyaframı siz de belirleyebilirsiniz.

50 MP ana kamerası yanında bir adet geniş açılı lens ve bir de periskop kamera kullanan Huawei Mate 50 Pro, Huawei telefonlarının klasikleşmiş 100x’e kadar yakınlaştırma deneyimini sunuyor. Geniş açıyla beraber bu yakınlaştırma oranı ise 200x’e kadar çıkıyor. Kayıpsız görüntü oranı ise 10x’e kadar destekli.

Geniş açılı lensin en önemli artılarından biri de aynı zamanda makro kamera olması. Bunu hem fotoğraf hem de videoda yapan Huawei Mate 50 Pro, hareketli sahneleri doğru bir şekilde iletmek için makro video çekimini ve makro resim içinde resim (PiP) özelliğini de destekliyor.

Güçlü donanım ve EMUI 13 ile güvenlik

Mate 50 Pro, EMUI 13 arayüzü ile geliyor. Android tabanlı olarak HarmonyOS 3.0 deneyimini globale taşıyan Huawei, SuperHub, SuperStorage, SuperHold ve SuperRender özellikleriyle dikkat çekiyor. SuperStorage, akıllı bir şekilde yinelenen dosyaları kaldırırken, SuperHold ise arka planda bekleyen programları anında çalışabilir biçimde tutuyor. SuperHub, uygulamalar ve cihazlar arasında ücretsiz ve kolay aktarımlarla görüntüleri, belgeleri ve metinleri bulmasına ve toplu halde paylaşmasını sağlıyor.

EMUI 13’ün en önemli avantajı da gizlilik ve güvenlik. Yeni cihazdaki Görüntü Gizliliği Korumasını sayesinde bir görüntüyü paylaştığınızda, telefon konum ve saat gibi hassas bilgileri otomatik olarak silerek görüntüyü iletir. Aynı zamanda Mate 50 Pro’nuzda yüklü olan uygulamaların kamera, mikrofon, kişi ya da konum gibi verilere ne kadar sıklıkla eriştiğini görebilir ve telefondaki tüm erişimler ile alakalı kontrolü siz tutabilirsiniz.

Güç kanadında Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi ile gelen Huawei Mate 50 Pro, 8 GB RAM sunuyor. Vegan deri versiyonunda 512 GB, cam versiyonlarda ise 256 GB depolama ile bol bol alan sağlarken, Nano Memory kart desteğiyle bu depolamayı daha da fazla arttırma imkanı sunuyor. Bu arada vegan deri versiyonunda çift sim desteği varken, cam versiyonda ise tek sim desteği olduğunu belirtelim.

Fiyat bilgisi

HUAWEI Mate 50 Pro turuncu renk modeli 37.999 TL, Siyah ve Gümüş renk modelleri ise 32.999 TL fiyat etiketiyle HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Satın alan tüketicilere 3.499 TL değerinde FreeBuds Pro 2 kablosuz bluetooth kulaklık hediye ediliyor. Mate50 Pro satın alırken kullanıcılar isterlerse Gümüş, Altın veya Elmas paketlerinden birini seçebilirler. Seçmeleri durumunda Gümüş pakette 4499 TL değerinde Watch GT 3 Siyah hediye, Altın pakette 7198 TL değerinde Watch GT 3 Pro 46mm Gri Deri Kayış ve Tartı, Elmas pakette 9797 TL değerinde Watch GT 3 Pro 43mm Seramik Kayış, Akıllı Tartı ve Kayış tüketicilere hediye ediliyor.

Genel değerlendirme

Huawei Mate 50 Pro açık konuşmak gerekirse beni en çok heyecenlandıran ve tasarım olarak en beğendiğim Huawei telefonu konumunda. Şahsen uzun süre boyunca deneyim sağlayarak MAte 50 Pro hakkında daha fazla detay ve içerik sunabilirim. Bu nedenle Hardware Plus YouTube kanalını ve hwp.com.tr adresini takip etmeyi unutmayın!

İnceleme Mate 50 Pro 9.4 Puan Huawei Mate 50 Pro, Huawei teknolojilerinin geldiği son noktayı bizlere kanlı canlı gösteren bir model olarak dikkat çekiyor. ARTILARI Şık Tasarım

Şık Tasarım Vegan Deri Seçeneği

Vegan Deri Seçeneği Kunlun Glass Koruma

Kunlun Glass Koruma Snapdragon 8+ Gen 1 İşlemci EKSİLERİ Kutu İçeriğinde Daha İyi Bir Kılıf Olmalı

Kutu İçeriğinde Daha İyi Bir Kılıf Olmalı Aksesuar Desteği Artmalı Editörün Kararı Tasarım 0

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