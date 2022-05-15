9. kez düzenlenen Wings for Life World Run adındaki özel etkinlikte omirilik zedelenmelerinin tedavisi ve farkındalığı için İzmir’de koştuk!

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İzmir’de geçtiğimiz hafta düzenlenen Wings for Life World Run organizasyonunda koştuk! Omurilik zedelenmelerinin tedavisi ve farkındalığı için Philips Sound ve Ford sponsorluğunda düzenlenen Red Bull tarafından organize edilen etkinlikte TP Vision Türkiye davetlisi olarak katıldık. Bu sefer koşamayanlar için yaklaşık 4 km koştuğumuz organizasyon hakkında bilgi vlog tadındaki etkinliği görmek için videoya göz atabilirsiniz.

Etkinliğin global partneri olan marka, GO TP Vision adı altında 335 firma çalışanı ve 60 firma partnerinden oluşan 60 katılımcı dahil olmak üzere toplamda 395 kişilik bir ekiple aktif olarak koşuya katıldı. Takımın Türkiye ayağında; konuşmacı, yazar ve sağlıklı yaşam koçu Ece Vahapoğlu, yoga eğitmeni ve antrenör Verda Kutsal, fitness ve sağlıklı beslenme uzmanı Doris Hofer gibi sosyal medya, televizyondan ve basından tanınan isimler ile koşuyu gerçekleştirdik.

Omurilik zedelenmelerine tedavi bulmak amacıyla yapılan araştırmaları ve klinik çalışmalarını destekleyen Wings for Life Vakfı, 2014 yılından bu yana dünya çapında yüz binlerce insanın “koşamayanlar adına koştuğu” bir etkinlik düzenliyor. Hem online hem de 7 ülkede fiziki olarak yapılan Wings For Life World Run etkinliğine, 165 ülke ve 192 milletten yaklaşık 161.892 kişi katıldı. Etkinlik sonunda omurilik zedelenmesi araştırmaları için yaklaşık 4,7 milyon Euro toplandı.

Türkiye’deki ayağını İzmir Kültürpark’ta düzenleyen Wings for Life World Run etkinliği tüm dünyayla aynı anda 8 Mayıs Pazar günü saat 14:00’te gerçekleşti. İzmir’deki koşuda yerini alan GO TP Vision takımına; omurilik yaralanmaları tedavilerine destek vermek amacıyla Ece Vahapoğlu, Verda Kutsal ve Doris Hofer de katıldı. Doris Hofer’in koçluğunda bir ısınma antrenmanı yapan takım daha sonra Verda Kutsal ve Ece Vahapoğlu‘yla birlikte start çizgisinde yerimizi aldık.

Önümüzdeki yıl 7 Mayıs’ta 10.kez gerçekleşecek olan Wings for Life World Run’ın kayıtları da şimdiden başladı. Eğer sizler de bu etkinliğe destek olmak ve farkındalık yaratmak isterseniz web sitesi üzerinden kayıt olabilirsiniz.

Etkinlikte 16.3 km koşan TP Vision Avrupa ve Amerika CEO’su Kostas Vouzas, etkinlikle ilgili düşüncelerini: “Tüm Wings for Life World Run ekibini, harika bir etkinlik organize ettikleri için tebrik etmek istiyorum. Philips Go Sports’un etkinliğe verdiği destekten ve tüm ekiplerimizin böylesine önemli bir amaç için kaydadeğer bir bağışın toplanmasına yardımcı olmasından dolayı çok mutluyum” sözleriyle aktardı.