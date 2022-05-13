Cuma Raporu #206 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Konu başlıkları;

00:00 Giriş

19:23 Xiaomi 12 serisi Türkiye’de

21:45 Google I/O 2022 gerçekleşti

24:06 Sony Xperia 1 IV tanıtıldı

27:35 TSMC’nin çip üretim maliyetleri artıyor

31:05 WhatsApp’ta ücretli abonelik dönemi başlıyor

33:36 Trump’ın Twitter yasağı kalkıyor

37:03 Intel en güçlü mobil işlemcilerini duyurdu

39:27 Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT ve RX 6650 XT ekran kartları tanıtıldı

44:04 Yerli e-Pasaport, e-Ehliyet ve e-Mavi Kart tanıtıldı

46:46 Samsung’dan 200 MP sensör

48:25 TRT’nin Netflix alternatifi gelecek yıl geliyor

53:15 Samanyolu Galaksisi’ndeki kara deliği ilk kez görüntüledi