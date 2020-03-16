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Korona virüsüne karşılık online eğitim gelişmeleri
Korona virüsüne karşılık online eğitim gelişmeleri hız kesmeden devam ediyor. Bildiğiniz gibi virüsünün şu ana kadarki akıbeti konusunda pek çok ülkeye sıçraması ve pek çok noktada karantina uygulanması söz konusu. Hong Kong, Ocak ayında okullarını kapattı ve Mart ortasına kadar kapalı kalacağını duyurdu. Ap News‘a göre 2,500‘ den fazla vaka ile karşılaşan İtalya, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, tüm okulları 10 gün boyunca kapatacağını duyurdu. Ve yaşanan olaylar sonucunda Korona virüsüne karşılık şirketler online eğitim alanında çalışmalarına başladı.
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Korona virüsü online eğitim gelişmelerine sebebiyet verdi
Geçtiğimiz ay, Pekin merkezli online eğitim şirketi olan New Oriental Education & Technology Group, çevrimiçi yayın platformu olan Agora.io ile ortaklık kurdu. İki şirket bir araya gelip bir hafta boyunca 7/24 birlikte çalıştıktan sonra dijital sınıflar için platform oluşturduklarını duyurdular. Agora.io şu anda Çin çevresinde 1 milyon kadar öğrenciyi “online” olarak okullarına geri döndürdüğünü açıkladı.
Agora.io‘nun CRO ve COO’su Reggie Yativ: “Hızlı davranmamız gerektiğini biliyorduk, bu en büyük tetkileyiciydi. Bence her iki taraf da eğitim sisteminin krizden muzdarip olmamasından emin olmakla ilgilendi ve öğrenciler hiçbir şey olmamış gibi devam edebilirler.” dedi.
Yeni sınıflar, korona virüsü nedeniyle şu anda karantina altında olan öğrencilerin hayatlarına, normal yaşam ve eğitim bölümlerini geri getirebilmeyi amaçlıyor. Reggie Yativ, DT ile bu iş birliğini “Harika” olarak tanımladı ve “Öğrenciler ve öğretmenler, daha önce olduğu gibi birbirleriyle ve sınıf arkadaşlarıyla tam olarak görüşme fırsatına sahipler. Ayrıca, virüs temizlendikten sonra bile hizmetlerimizi artırmaya devam edeceğiz” dedi.
Homeschooling 2.0
Uzaktan ve dijital eğitim kesinlikle yeni değil. Khan Academy ve Degreed gibi programlar, on yıldan fazladır yetişkin ve kurumsal eğitimler için popülaritesini arttırmıştır.
Ancak, salgınların ve felaketlerin sürekli oluşması durumunda, dijital ve fizikler sınıflar arasında sürekli geçiş yapan bir nesil olma olasılığı vardır. Bu durumda, eğitim odaklı girişimlere yatırım yapan Reach Capitol‘ün kıdemli ortaklarından James Kim “Burada düşünülmesi gereken iki durum var. Bir: Okul, öğrencilerin ders içeriklerinin tutarlı olduğundan emin olmalı. İki: Çevrenin bir tutarlılığı olduğundan emin olunmalı. Örneğin, öğrencilerin, kendi öğretmenlerinden ve kendi kitaplarından talimat almaları gerekir. O gün çevrimiçi buldukları herhangi bir öğretmenden ve herhangi bir kitaptan değil.” dedi.
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Avrupa Birliği’nden telefon ve tabletler için “Onarım Hakkı” planı!
Avrupa Birliği‘nden telefon ve tabletler için “Onarım Hakkı” planı! Avrupa Komisyonu, 2021 itibariyle geçerli olacak ve tablet, telefon ve laptopları kapsayacak “Onarım Hakkı” kurallarını duyurdu.
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Avrupa Birliği‘nin bu yeni önerisi başarıyla hayata geçerse, telefonların daha uzun ömürlü olması sağlanacak. Bu sayede de doğanın dengesi daha uzun süreler boyunca korunabilecek. “Onarım Hakkı” planı, plastikleri, yemekleri, ambalajları ve daha birçok kalemi içeren ürünlerle ilgili çevre koruma konusunda oluşturulan planların bir parçası konumunda. Bununla beraber, Avrupa Birliği ürünlerin daha dayanıklı, hatta mümkünse yükseltilebilir donanımla gelmesini planlıyor. Avrupa Birliği, bu şartlara uyan üreticilere ödül vermeyi hedefliyor. Ayrıca, eski telefon, tablet ve hatta şarj aletlerinin satılması için yeni bir sistem de gündemde. Bu önerinin önemli maddelerinden biri de tüm telefonları aynı anda şarj edebilecek yeni bir şarj aleti. Bu şarj aleti sayesinde atık ürünlerin azalması ve aynı şarj aletinin uzun süre ve farklı cihazlarda kullanılması planlanıyor.
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MediaMarkt CLUB Yaş Günü İndirimleri’nde hangi ürünler var?
MediaMarkt CLUB üyelerine özel kampanya başladı! 13 – 15 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan kampanyada, birçok üründe indirimler ve hediyeler dikkat çekiyor.
MediaMarkt CLUB üyeliği nedir, nasıl üye olunur?
İndirimlerden faydalanabilmeniz için öncelikle MediaMarkt CLUB üyesi olmanız gerekiyor. Bunun için tek yapmanız gereken bu bağlantı üzerinden kişisel bilgilerinizi doldurarak sisteme kayıt olmak. MediaMarkt CLUB üyesi olmak tamamen ücretsiz.
Bu üyelikle birlikte MediaMarkt, farklı zamanlarda sunduğu indirimlerin yanı sıra uzatılmış iade süresi, hoş geldin kuponu ve aldıkça kazan gibi pek çok farklı fırsat sunuyor.
CLUB Yaş Günü İndirimlerinde öne çıkan ürünler
SAMSUNG 55Q60RA OLED TV
Samsung’un OLED paneli ve 4K UHD çözünürlüğü ile çıkan TV modeli, peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satın alınabiliyor.
Huawei’nin 10 inç boyutlu tablet modeli Mediapad T5, yine peşin fiyatına 6 taksit avantajı ile 999 TL’lik satış fiyatıyla sunuluyor.
Oppo A5 2020 için taksit ve hediye fırsatı
Oppo’nun yeni akıllı telefonlardan A5 2020 modeli, faizsiz ve masrafsız 10 ay taksit imkanıyla birlikte Arzum süpürge veya tost makinesi hediyesiyle sunuluyor.
Kampanya dahilinde olan tüm ürünlere buradan ulaşabilirsiniz
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
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MediaMarkt’tan Samsung Galaxy A51 ve birçok üründe indirim!
MediaMarkt, “İndirime Koş Koş” kampanyası ile Samsung Galaxy A51 ve farklı kategorilerde indirimler sunuyor. 6 – 8 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya, hem MediaMarkt.com.tr hem de mağazalarda geçerli.
Hangi ürünlerde indirim var?
Son dönemin popüler akıllı telefonu Samsung Galaxy A51, indirim kapsamında 3049 TL yerine 2899 TL’ye listeleniyor. Daha önce MediaMarkt YouTube kanalında da bir incelemesini gerçekleştirdiğimiz telefon, yenilenen tasarımı ve donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihazın inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
Küçük ev aletlerinde %40’a varan indirim
İndirim kapsamında küçük ev aletleri kategorisinde %40’a varan indirimler görüyoruz. Ayrıca bu kategoride Paraf ve Worldcard’a peşin fiyatına 12 taksit fırsatı bulunuyor. İndirime giren tüm ürünlere göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.
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Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştur