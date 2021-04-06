Test
EN İYİ FOTOĞRAFI KİM ÇEKTİ? | S21 Ultra, Mate 40 Pro, Mi 10 Ultra ve Find X2 | Kör Randevu #2
Kör Randevu #2 videomuzda karşınızdayız. YouTube kanalımızda Cem Kıvırcık ile başladığımız seriye devam ediyoruz. Yurtdışında sıkça yapılan “Blind Test” formatında olan serimizin ismi “Kör Randevu” oldu.
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EN İYİ FOTOĞRAFI KİM ÇEKTİ? | S21 Ultra, Mate 40 Pro, Mi 10 Ultra ve Find X2 | Kör Randevu #2
Bu videomuzda, Samsung Galaxy S21 Ultra, Huawei Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra ve OPPO Find X2 ile beraber çektiğimiz fotoğrafları hangi marka olduğunu belirtmeden Cem abiye sorduk. Sizce en iyisi hangisiydi?
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Aksesuar
Xiaomi Mi Watch vs. Mi Watch Lite | 1000 TL’lik saat ile 500 TL’lik saat farkı!
Xiaomi Mi Watch ile Xiaomi Mi Watch Lite modellerini beraber inceleyip kıyaslıyoruz. 500 TL ve 1000 TL fiyatları olan bu akıllı saatlerin sunduğu özelliklere ve farklarına yakından bakıyoruz.
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Xiaomi Mi Watch vs. Mi Watch Lite | 1000 TL’lik saat ile 500 TL’lik saat farkı!
Xiaomi Mi Watch özellikleri
Xiaomi’nin yeni piyasaya çıkan akıllı saati Mi Watch, 1,39 inç ve 326 ppi değerinde AMOLED ekranı ile geliyor. 32 gram ağırlığında olan saat ortalamada 16 günlük bir kullanım ömrüne sahip. 117 spor modu ile birçok konuda yardımcı olabilen ürün, 24 saat kalp atış hızı izleme ve kandaki oksijen seviyesini ölçme gibi detaylar da sunuyor.
100’den fazla saat şekli yer alan Mi Watch modelinde GPS, GLONASS, Galileo ve BDS konum uydularına bağlantı ile yaptığınız sporlarda doğru konum bilgisi verebiliyor. GPS açık bir şekilde spor yaparken ise 50 saat civarı bir pil ömrü sunuıyor. Yani 2 gün boyunca yoğun sporda Mi Watch yanınızda olacak. 5 ATM suya dayanıklılık sertifikasına da sahip. Diğer saatlerden farklı olarak yaşamsal belirti izleme adı verilen özelliği ile günlük enerjinizi de hesaplıyor. Tüm saat kontrollerini ise Xiaomi Wear üzerinden yapabilirsiniz.
Xiaomi Mi Watch Lite özellikleri
Mi Watch Lite ise tasarımsal ve bazı özellikler noktasında abisinden ayrılıyor. Kare bir tasarım ile gelen Lite versiyonu 1.4” TFT bir ekran sunuyor. Kullanırken ekrandaki gecikmeler Mi Watch ile yan yana geldiğinde fazla göze çarpıyor. 11 egzersiz modu ve 50 m derinliğe kadar 5 ATM su geçirmezlik ise artı yönlerinden biri. Ancak 117 moda karşı 11 olması ciddi bir fark. Tabii spora çok odaklı olmayan kişiler için bir değişiklik olmayacaktır.
GPS ve GLONASS uydu desteği olan ürün Mi Watch kadar net bir konum göstermese de yanlış gösterdiğine de rastlamadık. Tabii bir akıllı saatten beklenen nabız, uyku ve stres takibi de mevcut. Ancak nabız takibini abisi gibi sürekli değil, sizin belirlediğiniz aralıklarda yapıyor. Değerleri karşılaştırdığımızda ise yakın sonuçlar verdiğini gördük. 9 güne kadar pil ömrü sunan saat, yoğun kullanımda 10 saat civarı bir süre veriyor.
Hangisi alınır?
Arasında ciddi bir bütçe farkı olan bu iki akıllı saatten tabiki Mi Watch hem tasarımı hem de sunduğu özellikler ile tercih edilmeli. Xiaomi kanadı Mi Watch’ta ne kadar iyi sonuç vermiş olsa da Lite da bir o kadar hayal kırıklığı gibi geldi bana. Mi Watch Lite yerine Mi Band 5 almak, Mi Band 6’yı beklemek gibi tercihler daha mantıklı olabilir. Fakat Mi Watch görüşme desteği dışında tüm detayları ile gayet güzel bir saat olmuş.
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Donanım
EN UCUZ RTX 30 KARTI (Tabii bulursak) | ROG Strix RTX 3060 O12G Gaming incelemesi
ROG Strix RTX 3060 O12G Gaming incelemesi ile karşınızdayız. RTX 30 ailesinin en uygun fiyatlı modeli olan RTX 3060’ın detaylarına ve oyun testlerine göz atıyoruz.
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EN UCUZ RTX 30 KARTI (Tabii bulursak) | ROG Strix RTX 3060 O12G Gaming incelemesi
Oyun Test Sonuçları
- BFV (2K) 127 fps
- BFV (FHD) 158 fps
- Cyberpunk 2077 (2K) 42 fps
- Cyberpunk 2077 (FHD) 68 fps
- F1 2020 (2K) 123 fps
- F1 2020 (FHD) 161 fps
- FCND (2K) 86 fps
- FCND (FHD) 108 fps
- MFS (2K) 38 fps
- MFS (FHD) 49 fps
- ACV (2K) 56 fps
- ACV (FHD) 69 fps
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İnceleme
Bir aranjör ve bir müzisyenin gözünden Philips Fidelio X3 incelemesi
Philips Fidelio X3 kulaklığının incelemesi ile karşınızdayız. Bu videoda Music Ofistanbul’dan Aranjör Vehbi Can Uyaroğlu ve Müzisyen Mert Can Selçuk Fidelio X3 hakkındaki düşüncelerini aktarıyor.
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Bir aranjör ve bir müzisyenin gözünden Philips Fidelio X3 incelemesi
Detaylı bilgi için; https://www.philips.com.tr/c-p/X3_00/fidelio-fidelio-x3-kablolu-kulak-uestue-arkasi-acik-kulakliklar
Müzik Ofistanbul
Müzik prodüksiyon (albüm, reklam, film, tiyatro, belgesel müzikleri), aranje, beste, mix, mastering, klip çekimi ve özel enstruman dersleri
Vehbi Can Uyaroğlu
Besteci, aranjör, ses tasarımcısı, prodüktör ve eğitmen
https://www.vehbicanuyaroglu.net/
https://www.youtube.com/elektropii
Mert Can Selçuk
Müzisyen (klarnet, saksafon)
https://www.youtube.com/klarmert83
Bir aranjör ve bir müzisyenin gözünden Philips Fidelio X3 incelemesi
Fidelio X3, müzisyenlerin ürettiği sesi en doğru şekilde dinlemenizi amaçlayan bir kulaklık konumunda. Açık tasarım ile gelen kulaklık, özellikle malzeme kalitesi ile rakipsiz. Gerçek İskoç Muirhead deri, Danimarkalı Kvadrat akustik kumaş ve metal ile kaplı gelen Fidelio X3, oldukça rahat ve şık bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda 380 gramlık ağırlığı görüntüsü büyük olsa da hiç hissedilmiyor. Dinlerken kulaklık taktığınızı unutturacak şekilde rahat hafızalı köpük kulak pedleri de rahat bir deneyim sunuyor.
2020 yılında IF Dizayn Ödülleri ve Reddot Tasarım Ödülü almayı başaran Philips Fidelio X3, bunun hakkını de veriyor. 50 mm neodimyum sürücülerinde çift katman yapı ve 15 derece eğim sunan kulaklık, şarkıları dinlemenizi değil, hissetmenizi hatta yaşamanızı sağlıyor. Bu eğimli tasarım ise aynı zamanda sürücülerin direkt olarak kulağınıza doğru ses akışı sağlamasını amaçlıyor.
Özel sürücüler, özel deneyim
Akustik sürücüler, polimer katmanlardan oluşan durdurma jeli ile doldurulmuş diyaframlar ile fark yaratıyor. İster bir albüm kaydında stüdyoda, isterseniz evinizde rahat bir ortamda müzik dinliyor olun, Fidelio X3’ün rahatlığı size ayrı bir keyif verecek. Esnek ve pürüzsüz diyaframlar oldukça dengeli bir ses imkanı sunuyor. En önemli ise bastırmayan etkili bir bas sunması. Orta frekanslar dolgun ve net iken, yüksek frekanslar ise kusursuz detaylar sunuyor.
Normalde kulaklıklarda gördüğümüz bass ağırlığı bu kulaklıkta yer almıyor. Düşük ya da yüksek frekans fark etmekmiyor. Bas, tiz, mid ya da vokal gibi farklı ses kanallarını olduğu gibi aktaran kulaklık, sanatçının sunduğu toplam şarkıyı en doğru şekilde aktarabiliyor. Bu aynı zamanda film izlerken de geçerli.
Profesyonellerin gözünden Philips Fidelio X3
Bu videomuza konuk olan Müzik Ofistanbul ortakları Aranjör Vehbi Can Uyaroğlu ve Müzisyen Mert Can Selçuk, bu kulaklığın normal bir kullanıcıdan ziyade profesyonellerin gözünden nasıl bir deneyim sunduğunu detaylı bir şekilde aktarıyor.
Kutu içeriği;
- Taşıma çantası
- Kablo klipsi
- 3,5 mm’den 6,3 mm dönüştürücü
- 3,5 mm kablo (3m)
- 2,5 mm kablo (3m)
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