Poco X3 NFC içinden geçti! | Redmi Note 10 ve Poco X3 NFC karşılaştırma!

Lansmanları izleyenler bilirler hep söylediğim bir şey vardı. Dedim ki; “artık bir cihaz çıksın ve fiyat performans oranı o kadar iyi olsun ki ben de artık insanlara Poco X3 NFC değil de; yerine o yeni çıkan cihazı önermeye başlayayım.” Bu konuda Redmi Note 10 modelinden ümidim vardı. Fakat maalesef tam da istediğim gibi olmadı. Neden mi? Gelin anlatayım…

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Redmi Note 10, fiyatıyla kıyasladığımda beklentilerimi karşılamadı

Şimdi bu video herzamanki yaptığım karşılaştırma formatından bir nebze daha farklı olacağını düşünüyorum. Şimdi fiyat tablolarına bakıyorum. Gün itibariyle ülkemizde yeni çıkış yapan Redmi Note 10’un 4’e 64’lük baz modelinin fiyatı 3.000 lirayken Poco X3 NFC’nin 6’ya 64’lük baz modeli 3.085 TL. Yani arada çok ufak bir fiyat farkı var ve bu aradaki 80 liralık bence ufak farka Poco X3 NFC çok şey sığdırmış.

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Mesela hepimizin akıllı telefon alırken dikkat ettiği ilk nokta nedir? İşlemci! Redmi Note 10’da, Snapdragon 675’in daha da geliştirilip güncellenmiş versiyonu olan Snapdragon 678 var. Snapdragon 678’i, 660 ve 700 serisinin arasında bir model olarak düşünebilirsiniz. Zaten 678, eski 675’in geliştirilip güncellenmiş versiyonu. Yani ne işte 8 nanometrelik yani düşük nanometreli üretim serilerine sahip 720G kadar sizi genel performansta memnun eder ne de 662 gibi yaa bu da biraz yavaş mı acaba dedirtir. Yani ikisinin arası olarak düşünün. Ama, karşısında Poco X3’ün Snapdragon 732G’si var. Yani şu bir gerçek ki, rakip işlemci yönünden fena. Peki 678, bu mücadelede 732G’ye karşı ne durumda. Şöyle hemen rakamlarla konuşmaya başlayalım. Yaptığım sentetik testlerde, AnTuTu’da Redmi Note 10: 269.357 puan aldı. Poco X3 NFC de 346.783 puan aldı.

Geekbenchte de, Redmi Note 10 tek çekirdekte 534 puan, çoklu çekirdekte 1.501 puan almış durumda. Poco X3 NFC de, tek çekirdekte 565 puan, çoklu çekirdekte 1.779 puan almış durumda. Yani sentetik testlere baktığımızda da dediğim durumu görüyoruz. Tabi sentetik testler bize yeter mi hayır yetmez bir de herhangi bir 3. parti uygulama olmadan Pubg’de hangi ayarlarda oyun oynayabiliyoruz ona bakalım. Redmi Note 10’da HD grafiklerde Yüksek Kare Hızında Pubg’yi oynayabiliyorsunuz. Poco X3’te de yine herhangi bir 3. parti uygulama olmadan Pubg’yi aynı ayarlarda yani HD grafiklerde Yüksek Kare hızında oynayabiliyorsunuz. Ama 2 cihazla da oyunu açtığım zaman Poco X3 Pubg’yi daha rahat daha ferah bir şekilde oynatabiliyor. Ama yine de baktığınız zaman Redmi Note 10 oyuncu adamı çok da üzmez diyebilirim ama yine de işlemci tarafının Poco X3 NFC’de daha iyi olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Poco X3 NFC’de hayatı kolaylaştıran ufak detaylar var

Poco X3’te NFC var ama Redmi Note 10’da yok. NFC’yi önemseyenler için bu da önemli bir nokta. Video stabilizasyonu noktasında da Poco’da çok başarılı bir EIS var. Defalarca bunu da söyledik zaten. Poco fiyat segmentinin en başarılı EIS’lerinden birine sahip.

Ekranlarda Redmi Note 10’da AMOLED bir ekran var. Fena bir panel değil ve AMOLED ekran seven de çok fazla insan var zaten. Ama Poco’nun ekranına gelirsek benim için başlı başına tercih sebebi olan bir ekran zaten 6.67 inçlik HDR destekli 120 Hz tazeleme hızına sahip IPS LCD bir ekran var ve ben bu ekranı çokça da övdüm. AMOLED seven bir kullanıcı olarak ben bu ekranı hala standart düzeydeki bir AMOELD ekrana tercih edebilirim. Redmi Note 10’da ekran biraz daha ufak 6.43 inç ve yüksek tazeleme hızları yok. Bir de Poco’nun diğer avantajı Gorilla Glass 5’le korunması. Redmi Note 10’daysa Gorilla Glass 3 var.

Hoparlörler ikisinde de stereo olsa da; Poco X3’ün hoparlörlerini ben daha çok beğendim. Ayrıca bataryalar konusunda 2 cihaz da sizi üzecek cihazlar değil.

Teknik kısım bir yana tasarımlar da çoğu kullanıcı için çok önemli. Bu noktada tasarımlara değinmem lazım çünkü ben ne kadar bu 2 cihaz arasında Poco’yu seçerdim desem de; Redmi Note 10 Poco X3’e kıyasla çok daha hafif ve çok daha ince hissettiriyor. Yani tasarımda Redmi Note 10 daha iyi bana kalırsa. Örneğin Dilşah gibi daha kaba ve daha ağır cihazları tercih etmek istemeyen çok fazla kullanıcı var. Kabul ediyorum Poco biraz ağır. Hele de 200 gram dediğimiz psikolojik sınırın çok da üstünde. 215 gram. Redmi Note 10’sa yaklaşık 180 gram yani arada çok ciddi fark var.

Note 10’da kullanılan parmak izi okuyucu çok başarılı!

Bir de çok ilginç bir şey var Redmi Note 10’un parmak izi okuyucusunu acayip beğendim. Şimdi diyeceksiniz ki ya güç tuşuna entegre fiziksel parmak izi okuyucu işte ne ayrıcalığı var. Evet aslında bir ayrıcalığı yok fakat normalde bu tip parmak izi okuyucular düz bir yüzeye sahip olur ve çerçevenin bir miktar içine gömülü olur dokunarak hissetmek daha zordur. Buradakiyse çerçevenin dışında tutulmuş ve kavisli bir yapıya sahip. Böyle olunca da direk elinize alıp parmak izi okuyucuyu hissetmek çok kolay oluyor ve yanlışlıkla dokunup kilidi de açmıyorsunuz.

Kameralar benzer düzeyde performans gösterse de; bence Poco X3 NFC daha başarılı

Kameralar konusunda konuşursak da; Poco X3’ü çoğu ortamda daha başarılı buldum ben. Örneğin gece çekimlerinde Poco detayları muhafaza edebilme konusunda daha başarılı. Gece çekimlerinde Redmi Note 10’da grenlenme ve pastelleşme biraz daha fazla. O yüzden gece çekimlerinde Poco X3 bence öne çıkıyor. Normal çekimlere gelecek olursak da video tarafında iki cihaz da 4K 30 FPS çekim yapabiliyor. Örnek video çekimlerinde şöyle 3X kadar yakınlaştım ben bir de. Yine böyle yakınlaşmalarda detayları daha iyi muhafaza eden yani kaybetmeden veren cihaz yine Poco X3 NFC oldu. Fotoğraf performansına gelecek olursak Poco ön kamerada da arka kamerada da hali hazırda başarılı işler çıkaran bir cihaz zaten. Yine bana sorarsanız Redmi Note 10 iyi baş etti Poco’ya karşı çünkü Poco’yu genelde daha pahalı rakipleriyle bile karşılaştırdığımızda vay be baya başarılıymış ya falan diyorduk.

Özetleyecek olursak bu 2 cihaz hemen hemen aynı fiyatlardayken, Redmi Note 10’u kimler almalı? İlla AMOLED ekran istiyorum ve daha hafif bir cihaz istiyorum diyenler almalı çünkü baktığınız zaman birçok şeyden feragat ediyorsunuz. 120 Hz tazeleme hızı yok, ekranda HDR desteği yok. Kamera anlamında Poco X3 bence daha iyi, hoparlörde Poco X3 NFC bariz şekilde daha iyi. En önemlisi işlemci konusunda X3 çok çok daha iyi. Yani ben şahsen, hafif olsun AMOLED olsun demiyorsam IPS ekran kullanmayı ve ağır bir cihaz kullanmayı göze almışsam kesinlikle Poco’yu seçerdim çünkü Poco X3’ün beraberinde getirdiği avantajlar çok daha fazla.