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Poco X3 NFC içinden geçti! | Redmi Note 10 ve Poco X3 NFC karşılaştırma!
Lansmanları izleyenler bilirler hep söylediğim bir şey vardı. Dedim ki; “artık bir cihaz çıksın ve fiyat performans oranı o kadar iyi olsun ki ben de artık insanlara Poco X3 NFC değil de; yerine o yeni çıkan cihazı önermeye başlayayım.” Bu konuda Redmi Note 10 modelinden ümidim vardı. Fakat maalesef tam da istediğim gibi olmadı. Neden mi? Gelin anlatayım…
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Redmi Note 10, fiyatıyla kıyasladığımda beklentilerimi karşılamadı
Şimdi bu video herzamanki yaptığım karşılaştırma formatından bir nebze daha farklı olacağını düşünüyorum. Şimdi fiyat tablolarına bakıyorum. Gün itibariyle ülkemizde yeni çıkış yapan Redmi Note 10’un 4’e 64’lük baz modelinin fiyatı 3.000 lirayken Poco X3 NFC’nin 6’ya 64’lük baz modeli 3.085 TL. Yani arada çok ufak bir fiyat farkı var ve bu aradaki 80 liralık bence ufak farka Poco X3 NFC çok şey sığdırmış.
Mesela hepimizin akıllı telefon alırken dikkat ettiği ilk nokta nedir? İşlemci! Redmi Note 10’da, Snapdragon 675’in daha da geliştirilip güncellenmiş versiyonu olan Snapdragon 678 var. Snapdragon 678’i, 660 ve 700 serisinin arasında bir model olarak düşünebilirsiniz. Zaten 678, eski 675’in geliştirilip güncellenmiş versiyonu. Yani ne işte 8 nanometrelik yani düşük nanometreli üretim serilerine sahip 720G kadar sizi genel performansta memnun eder ne de 662 gibi yaa bu da biraz yavaş mı acaba dedirtir. Yani ikisinin arası olarak düşünün. Ama, karşısında Poco X3’ün Snapdragon 732G’si var. Yani şu bir gerçek ki, rakip işlemci yönünden fena. Peki 678, bu mücadelede 732G’ye karşı ne durumda. Şöyle hemen rakamlarla konuşmaya başlayalım. Yaptığım sentetik testlerde, AnTuTu’da Redmi Note 10: 269.357 puan aldı. Poco X3 NFC de 346.783 puan aldı.
Geekbenchte de, Redmi Note 10 tek çekirdekte 534 puan, çoklu çekirdekte 1.501 puan almış durumda. Poco X3 NFC de, tek çekirdekte 565 puan, çoklu çekirdekte 1.779 puan almış durumda. Yani sentetik testlere baktığımızda da dediğim durumu görüyoruz. Tabi sentetik testler bize yeter mi hayır yetmez bir de herhangi bir 3. parti uygulama olmadan Pubg’de hangi ayarlarda oyun oynayabiliyoruz ona bakalım. Redmi Note 10’da HD grafiklerde Yüksek Kare Hızında Pubg’yi oynayabiliyorsunuz. Poco X3’te de yine herhangi bir 3. parti uygulama olmadan Pubg’yi aynı ayarlarda yani HD grafiklerde Yüksek Kare hızında oynayabiliyorsunuz. Ama 2 cihazla da oyunu açtığım zaman Poco X3 Pubg’yi daha rahat daha ferah bir şekilde oynatabiliyor. Ama yine de baktığınız zaman Redmi Note 10 oyuncu adamı çok da üzmez diyebilirim ama yine de işlemci tarafının Poco X3 NFC’de daha iyi olduğunu aklınızdan çıkarmayın.
Poco X3 NFC’de hayatı kolaylaştıran ufak detaylar var
Poco X3’te NFC var ama Redmi Note 10’da yok. NFC’yi önemseyenler için bu da önemli bir nokta. Video stabilizasyonu noktasında da Poco’da çok başarılı bir EIS var. Defalarca bunu da söyledik zaten. Poco fiyat segmentinin en başarılı EIS’lerinden birine sahip.
Ekranlarda Redmi Note 10’da AMOLED bir ekran var. Fena bir panel değil ve AMOLED ekran seven de çok fazla insan var zaten. Ama Poco’nun ekranına gelirsek benim için başlı başına tercih sebebi olan bir ekran zaten 6.67 inçlik HDR destekli 120 Hz tazeleme hızına sahip IPS LCD bir ekran var ve ben bu ekranı çokça da övdüm. AMOLED seven bir kullanıcı olarak ben bu ekranı hala standart düzeydeki bir AMOELD ekrana tercih edebilirim. Redmi Note 10’da ekran biraz daha ufak 6.43 inç ve yüksek tazeleme hızları yok. Bir de Poco’nun diğer avantajı Gorilla Glass 5’le korunması. Redmi Note 10’daysa Gorilla Glass 3 var.
Hoparlörler ikisinde de stereo olsa da; Poco X3’ün hoparlörlerini ben daha çok beğendim. Ayrıca bataryalar konusunda 2 cihaz da sizi üzecek cihazlar değil.
Teknik kısım bir yana tasarımlar da çoğu kullanıcı için çok önemli. Bu noktada tasarımlara değinmem lazım çünkü ben ne kadar bu 2 cihaz arasında Poco’yu seçerdim desem de; Redmi Note 10 Poco X3’e kıyasla çok daha hafif ve çok daha ince hissettiriyor. Yani tasarımda Redmi Note 10 daha iyi bana kalırsa. Örneğin Dilşah gibi daha kaba ve daha ağır cihazları tercih etmek istemeyen çok fazla kullanıcı var. Kabul ediyorum Poco biraz ağır. Hele de 200 gram dediğimiz psikolojik sınırın çok da üstünde. 215 gram. Redmi Note 10’sa yaklaşık 180 gram yani arada çok ciddi fark var.
Note 10’da kullanılan parmak izi okuyucu çok başarılı!
Bir de çok ilginç bir şey var Redmi Note 10’un parmak izi okuyucusunu acayip beğendim. Şimdi diyeceksiniz ki ya güç tuşuna entegre fiziksel parmak izi okuyucu işte ne ayrıcalığı var. Evet aslında bir ayrıcalığı yok fakat normalde bu tip parmak izi okuyucular düz bir yüzeye sahip olur ve çerçevenin bir miktar içine gömülü olur dokunarak hissetmek daha zordur. Buradakiyse çerçevenin dışında tutulmuş ve kavisli bir yapıya sahip. Böyle olunca da direk elinize alıp parmak izi okuyucuyu hissetmek çok kolay oluyor ve yanlışlıkla dokunup kilidi de açmıyorsunuz.
Kameralar benzer düzeyde performans gösterse de; bence Poco X3 NFC daha başarılı
Kameralar konusunda konuşursak da; Poco X3’ü çoğu ortamda daha başarılı buldum ben. Örneğin gece çekimlerinde Poco detayları muhafaza edebilme konusunda daha başarılı. Gece çekimlerinde Redmi Note 10’da grenlenme ve pastelleşme biraz daha fazla. O yüzden gece çekimlerinde Poco X3 bence öne çıkıyor. Normal çekimlere gelecek olursak da video tarafında iki cihaz da 4K 30 FPS çekim yapabiliyor. Örnek video çekimlerinde şöyle 3X kadar yakınlaştım ben bir de. Yine böyle yakınlaşmalarda detayları daha iyi muhafaza eden yani kaybetmeden veren cihaz yine Poco X3 NFC oldu. Fotoğraf performansına gelecek olursak Poco ön kamerada da arka kamerada da hali hazırda başarılı işler çıkaran bir cihaz zaten. Yine bana sorarsanız Redmi Note 10 iyi baş etti Poco’ya karşı çünkü Poco’yu genelde daha pahalı rakipleriyle bile karşılaştırdığımızda vay be baya başarılıymış ya falan diyorduk.
Özetleyecek olursak bu 2 cihaz hemen hemen aynı fiyatlardayken, Redmi Note 10’u kimler almalı? İlla AMOLED ekran istiyorum ve daha hafif bir cihaz istiyorum diyenler almalı çünkü baktığınız zaman birçok şeyden feragat ediyorsunuz. 120 Hz tazeleme hızı yok, ekranda HDR desteği yok. Kamera anlamında Poco X3 bence daha iyi, hoparlörde Poco X3 NFC bariz şekilde daha iyi. En önemlisi işlemci konusunda X3 çok çok daha iyi. Yani ben şahsen, hafif olsun AMOLED olsun demiyorsam IPS ekran kullanmayı ve ağır bir cihaz kullanmayı göze almışsam kesinlikle Poco’yu seçerdim çünkü Poco X3’ün beraberinde getirdiği avantajlar çok daha fazla.
İnceleme
Bir aranjör ve bir müzisyenin gözünden Philips Fidelio X3 incelemesi
Philips Fidelio X3 kulaklığının incelemesi ile karşınızdayız. Bu videoda Music Ofistanbul’dan Aranjör Vehbi Can Uyaroğlu ve Müzisyen Mert Can Selçuk Fidelio X3 hakkındaki düşüncelerini aktarıyor.
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Bir aranjör ve bir müzisyenin gözünden Philips Fidelio X3 incelemesi
Detaylı bilgi için; https://www.philips.com.tr/c-p/X3_00/fidelio-fidelio-x3-kablolu-kulak-uestue-arkasi-acik-kulakliklar
Müzik Ofistanbul
Müzik prodüksiyon (albüm, reklam, film, tiyatro, belgesel müzikleri), aranje, beste, mix, mastering, klip çekimi ve özel enstruman dersleri
Vehbi Can Uyaroğlu
Besteci, aranjör, ses tasarımcısı, prodüktör ve eğitmen
https://www.vehbicanuyaroglu.net/
https://www.youtube.com/elektropii
Mert Can Selçuk
Müzisyen (klarnet, saksafon)
https://www.youtube.com/klarmert83
Bir aranjör ve bir müzisyenin gözünden Philips Fidelio X3 incelemesi
Fidelio X3, müzisyenlerin ürettiği sesi en doğru şekilde dinlemenizi amaçlayan bir kulaklık konumunda. Açık tasarım ile gelen kulaklık, özellikle malzeme kalitesi ile rakipsiz. Gerçek İskoç Muirhead deri, Danimarkalı Kvadrat akustik kumaş ve metal ile kaplı gelen Fidelio X3, oldukça rahat ve şık bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda 380 gramlık ağırlığı görüntüsü büyük olsa da hiç hissedilmiyor. Dinlerken kulaklık taktığınızı unutturacak şekilde rahat hafızalı köpük kulak pedleri de rahat bir deneyim sunuyor.
2020 yılında IF Dizayn Ödülleri ve Reddot Tasarım Ödülü almayı başaran Philips Fidelio X3, bunun hakkını de veriyor. 50 mm neodimyum sürücülerinde çift katman yapı ve 15 derece eğim sunan kulaklık, şarkıları dinlemenizi değil, hissetmenizi hatta yaşamanızı sağlıyor. Bu eğimli tasarım ise aynı zamanda sürücülerin direkt olarak kulağınıza doğru ses akışı sağlamasını amaçlıyor.
Özel sürücüler, özel deneyim
Akustik sürücüler, polimer katmanlardan oluşan durdurma jeli ile doldurulmuş diyaframlar ile fark yaratıyor. İster bir albüm kaydında stüdyoda, isterseniz evinizde rahat bir ortamda müzik dinliyor olun, Fidelio X3’ün rahatlığı size ayrı bir keyif verecek. Esnek ve pürüzsüz diyaframlar oldukça dengeli bir ses imkanı sunuyor. En önemli ise bastırmayan etkili bir bas sunması. Orta frekanslar dolgun ve net iken, yüksek frekanslar ise kusursuz detaylar sunuyor.
Normalde kulaklıklarda gördüğümüz bass ağırlığı bu kulaklıkta yer almıyor. Düşük ya da yüksek frekans fark etmekmiyor. Bas, tiz, mid ya da vokal gibi farklı ses kanallarını olduğu gibi aktaran kulaklık, sanatçının sunduğu toplam şarkıyı en doğru şekilde aktarabiliyor. Bu aynı zamanda film izlerken de geçerli.
Profesyonellerin gözünden Philips Fidelio X3
Bu videomuza konuk olan Müzik Ofistanbul ortakları Aranjör Vehbi Can Uyaroğlu ve Müzisyen Mert Can Selçuk, bu kulaklığın normal bir kullanıcıdan ziyade profesyonellerin gözünden nasıl bir deneyim sunduğunu detaylı bir şekilde aktarıyor.
Kutu içeriği;
- Taşıma çantası
- Kablo klipsi
- 3,5 mm’den 6,3 mm dönüştürücü
- 3,5 mm kablo (3m)
- 2,5 mm kablo (3m)
Donanım
Intel Core i7 11700KF neler sunuyor? | TUF GAMING Z590-PLUS WiFi ile inceledik!
Intel Core i7 11700KF modeli ofisimize ulaştı. Performans noktasında merak edilen yeni seriyi ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WiFi ile inceledik!
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Intel Core i7 11700KF neler sunuyor? | TUF GAMING Z590-PLUS WiFi ile inceledik!
Intel Core i7 11700KF özellikleri
- Desteklenen Soketler: FCLGA1200
- Çekirdek sayısı: 8
- İş Parçacığı Sayısı: 16
- İşlemci Temel Frekansı: 3,60 GHz
- Maks Turbo Frekansı: 5,00 GHz
- Önbellek: 16 MB Intel Smart Cache
- Veri Yolu Hızı: 8 GT/s
- Intel Turbo Boost Max Teknolojisi 3.0 Frekansı: 5,00 GHz
- TDP: 125 W
- Yapılandırılabilir TDP-down Frekansı: 3.10 GHz
- Yapılandırılabilir TDP-down: 95 W
- Maksimum Bellek Boyutu (bellek türüne bağlıdır): 128 GB
- Bellek Türleri: DDR4-3200
- Maks. Bellek Kanalı Sayısı: 2
- Maksimum Bellek Bant Genişliği: 50 GB/s
- Önerilen Müşteri Fiyatı: $374.00
TUF GAMING Z590-PLUS WiFi özellikleri
Intel’in yeni nesil Z590 yonga seti üzerine kurulu olan TUF Gaming Z590-Plus Wi-Fi şimdiye kadar gördüğümüz en gelişmiş TUF anakart modellerinden biri oplmayı başarıyor. ATX yapıda gelen kartta ilk göze çarpan nokta 16 fazlı DrMOS güç birimleri oluyor. 14+2 yapıdaki bu sistem, hem 11. nesil Intel işlemcilerine gereken gücü sorunsuzca verirken, bir diğer yandan hız aşırtma gibi işlemlerde de tam ve kusursuz bir performans için geliştirilmiş.
Soğutma kanadında da önemli adımlar atılan kart, PCH fansız soğutma bloğu, M.2 soğutma bloğu, hibrit fan başlıkları ve Fan Xpert 4 aracı ile kartı etkin bir biçimde soğutabiliyor. 14+2 DrMOS güç aşamaları, altı katmanlı PCB, ProCool bağlantıları, askeri sınıf TUF bileşenler ve Digi+ VRM ile maksimum dayanıklılık sunması da önemli bir artı.
Yenilikçi çözümler ve bağlantılara da destek veren kart, PCIe 4.0, USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-C ve Thunderbolt 4 desteği sunarak hızlı veri transferleri yapmak için hazır konumda. Intel WiFi 6, Intel 2.5 Gb Ethernet, TUF LANGuard ve TurboLAN teknolojisi ile de veri bağlantısı konusunda en iyi ve en hızlı çözümleri de destekliyor.
Genel olarak baktığımızda sanki bir ROG Strix ya da ROG Maximus ailesi gibi özelliklerle donatılan, ancak fiyat olarak onlara nazaran çok daha erişilebilir bir fiyatta olmasıyla dikkat çekecek bir model haline gelmiş.
Video
Redmi 9C incelemesi | Xiaomi’nin Türkiye’de ürettiği ilk telefon!
Geçtiğimiz günlerde Xiaomi’nin Türkiye’deki fabrikasıyla ilgili birçok haber yapmış; hatta fabrikadaki basın lansmanına da dahil olmuştuk. Fabrika gezisine katılan Aydoğan, Xiaomi’nin Avcılar’daki fabrikasıyla ilgili detayları da hazırladığı videoyla bizlere aktarmıştı. Peki gelin, bu fabrikadan çıktığını göreceğimiz ilk yerli üretim Xiaomi cihaz olan Redmi 9C nasıl bir cihaz, birlikte göz atalım.
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Xiaomi Türkiye fabrikası, artık faal!
Samsung, Xiaomi, Oppo, TCL ve Tecno gibi birçok marka artık ülkemizdeki üretim yatırımlarını genişletiyor. Fakat aralarında en hızlı davranan markaysa Xiaomi oldu. İncelemesini gerçekleştirdiğimiz Redmi 9C modeliyse Türkiye’de üretilen ilk Xiaomi modeli. 196 gram ağırlığındaki cihaz güzel renklere sahip. Bize kalırsa da, turuncu renk en göz alıcı renk seçeneği olarak öne çıkıyor. 4’lü kamera modülüne sahip olan 9C, arka tarafta bir parmak izi okuyucusuna sahip. Bizce arka yüzeyde bulunan parmak izi okuyucuların modasıysa artık geçmiş durumda. Ama bütçe dostu olarak tasarlandığını düşündüğümüz bir cihaz içinse; bu durum göze alınabilir diye düşünüyoruz.
Cihazda eleştireceğimiz diğer bir detay da, Micro-USB girişine sahip olması. Günümüzde, Type-C’nin artık standart hale geldiğini göze aldığımız zaman; Micro-USB’nin bir dezavantaj olduğunu söylemek maalesef zor değil. Hatta Apple bile yakın zamanda Type-C girişler kullanmaya başlayacak. Bütün bunları göz önüne aldığımız zaman bizce Redmi 9C giriş seviyesi bir model olsa bile; Type-C girişine sahip olmalıydı diye düşünüyoruz.
3.5 mm kulaklık girişi 9C modelinde yerini korumaya devam ediyor
Cihazda 3.5 mm kulaklık girişi, yeni cihazlarda gördüğümüzün aksine hala varlığını korumaya devam ediyor. SIM girişiyse cihazın yan tarafına konumlandırılmış. Ayrı bir Micro-SD kart yuvası bulunan cihazda, hafızayı da artırabilmeniz mümkün. İki SIM’de de Volte desteği var. Bu sayede hangi SIM kart yuvasını kullanırsanız kullanın 4G desteğini almaya devam edeceksiniz anlamına geliyor. Yani çift SIM kartlı kullanımlarda iki hattınız için de 4G desteğinden vazgeçmek zorunda değilsiniz.
Redmi 9C’de ekran özellikleri neler
6.53 inçlik HD+ IPS LCD bir panel bulunması birçok kullanıcı için önemli. Çoğu kullanıcının 1080p çözünürlükte ekranlar görmek istediği günlerde HD+ ekran beklentilerin bir nebze aşağısında kalıyor. Ekranda damla çentikli bir tasarıma yer verilmiş durumda. Maksimum parlaklıksa 400 nit olarak belirlenmiş.
Redmi 9C hangi işlemciye sahip
MediaTek’in Helio G35 işlemcisiyle sunulan cihaz. Bizce giriş segmenti düşünüldüğünde gayet yeterli bir işlemciye sahip. MediaTek’in “Gaming” olarak adlandırdığı G serisinde, giriş segmenti için normal düzeyde bir mobil oyunculuk performansı sunabiliyor. Her ne kadar G35 bu seriye dahil olsa da; güncelliğini nispeten yitiren bir işlemci olduğu için Pubg gibi FPS oyunlarda yüksek performans verileri görebilmeniz tabiki de mümkün değil. Ama günlük kullanım için Helio G35 gayet ideal bir işlemci.
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