Donanım
Konami oyun bilgisayarı üretmeye başladı!
Metal Gear ve Silent Hill gibi oyunlar ile tanıdığımız Japon oyun geliştirici Konami oyun bilgisayarları ile donanım pazarına girmeye karar verdi.
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Konami oyun bilgisayarı üretmeye başladı!
Konami “Arespear” markası ile üç farklı model bilgisayarını tanıttı. Bilgisayarların yanı sıra oyun klavyesi ve kulaklık modelleri de tanıtıldı. Kasa tasarımı olarak geleneksel üreticilerden oldukça farklı bir tasarım ortaya koyan Konami tasarımı ile kullanıcıların ilgisini çekeceğe benziyor. Kasalar nispeten kompakt ve küçük tasarımlara sahip görünüyorlar. Arespear markasının en uygun fiyatlı modeli i5-9400F işlemci ve GTX 1650 ekran kartına sahip. 8GB RAM ve 512GB SSD tercihinde bulunan şirket bilgisayar için 1750 dolar fiyat etiketi biçti. Modelin ismi ise C300 olarak tercih edilmiş. Üst düzey olarak ifade edebileceğimiz bir diğer model ise C700 olarak isimlendirilmiş ve su soğutmalı i7-9700 CPU, RTX 2070 Super grafik kartı, 16GB DD4 RAM, 512GB M.2 SSD ve 1 TB sabit diske sahip. Konami C700 modeli 3.200 dolar fiyat etiketi ile raflarda yerini alacak. Son olarak 210 dolar fiyat farklı ile şeffaf bir kapak ve RGB aydınlatmalı C700+ modeline sahip olabilirsiniz.
Diğer Arespear ürünleri arasında K100F ve K100L olarak isimlendirilen kapasitif tuşlar içeren klavyeler de yer alıyor. Konami son olarak Arespeak H100 adını verdiği yüksek kalite ve güçlü ses vaat ettiği kulaklığını da tanıttı. Bir oyun geliştiricisi için donanım tarafında pazarda yer edinmeye çalışmak oldukça zor görünse de Konami’nin geçmişinde arcade makinaları geliştirdiğini biliyoruz. Yine de riskli gözüken bir karar alan Konami donanımlarını Aralık ayından itibaren Japonya’da satışa sunacak. Ürünlerin global satışlarının ne zaman olacağı henüz netlik kazanmadı.
Donanım
MediaTek G35 ve G25 yonga setlerini tanıttı!
MediaTek özellikle düşük bütçeli oyun telefonlarını hedeflediği yeni yonga setleri G25 ve G35’i tanıttı.
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MediaTek G35 ve G25 yonga setlerini tanıttı!
Helio G35 12nm’lik üretim sürecine sahip sekiz adet Cortex-A53 çekirdeğe sahip. Yeni tanıtılan işlemci 2.3GHz’de çalışmakta ve 1600MHz LPDDR4x 6GB RAM’e kadar destek verebilmekte. İstenildiği takdirde LPDDR3 4GB’a kadar da geriye dönük bir desteğe sahip. Depolama konusunda Emmc 5.1 tek seçenek olarak sunulmuş durumda. Grafik birimi olarak ise 680MHz’de çalışan Imagination PowerVR GE8320 tercih edilmiş. MediaTek her iki işlemcide de kendi geliştirdiği teknolojisi HyperEngine desteğine sahip. Bu özellik ile birlikte CPU, GPU ve belleğin durumu sıcaklıklarına, çekilen güce göre dinamik olarak ayarlanabilmekte. Aynı grafik birimini daha önce MediaTek P35 modelinde de görmüştük.
Helio G25’e baktığımızda G35 ile aynı mimariye sahip olduğunu görüyoruz ancak daha düşük hızlarda çalışmakta. Yonga setinin hızları CPU tarafında 2.0GHz’e ve GPU tarafında 650MHz’e düşmüş durumda. İki işlemci arasındaki diğer bir temel fark ise G35 modelinin 1080p+ ekranları desteklemesi. G25 için ise bu değer 720p+ olarak tercih edilmiş.
Her iki işlemci de kamera tarafında çoklu karelerde gürültü azaltma, elektronik görüntü sabitleme ve görüntü kaydı sırasında dengeleme özelliklerine sahip. Kullanıldıkları cihazlarda derinlik sensörü bulunması halinde derinlik efekti de oluşturabilmekteler. G35, 25MP’e kadar tekli kamera kurulumu veya 13+13MP olarak ikili kamera kurulumu desteklemekte. G25 tarafında ise 21MP tek kamera veya 13+8MP şeklinde ikili kamera kurulum desteği mevcut. İşlemcilerin her ikisi de 1080p 30 FPS video kaydı desteklemekte.
Bağlantı teknolojileri tarafında iki işlemcinin de aynı özelliklere sahip olduklarını görüyoruz. Yonga setleri 4G desteğine sahip ve Hyper Engine özelliği sayesinde Wi-Fi ve LTE arasında sadece 13 milisaniyede geçiş yapabilmekte. Çok oyunculu oyunlarda bu geçiş hızı oldukça yararlı olabilir. Yeni tanıtılan işlemciler Wi-Fi 5(ac) ve Bluetooth 5.0 desteklenmekte ve FM radyo alıcısı da yonga seti üzerinde mevcut. Temmuz ayında çıkacak olan Realme C11, Xiaomi Redmi 9C Helio G35 yonga seti ile gelecek. Yine Temmuz ayında beklenen Redmi 9A ise G25 işlemci ile tanıtıldı.
Donanım
Redmi Display 1A monitörü tanıtıldı!
Redmi, yeni bilgisayar monitörü Display 1A modelini duyurdu. Monitör, 23.8 inç büyüklüğü, teknik özellikleri ve uygun fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
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Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, akıllı telefonlarının dışında ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Redmi Smart TV ve RedmiBook dizüstü bilgisayar gibi ürünler çıkaran şirket, bunların yanına şimdi de bir bilgisayar monitörü ekledi.
Oldukça şık bir tasarımı ve çerçeveleri konumuna göre ince olan model, çoklu kurulumlarla da oldukça uygun olduğu görünüyor. 23,8 inç boyutunda olan Redmi Display 1A, LCD IPS panelinde 1920×1080 piksel çözünürlük sunuyor. 250 nit parlaklığı bulunan ve 1000:1 kontrast değeri sunan cihaz, bünyesinde standart bağlantılar taşıyor. Ayrıca 60 Hz tazeleme hızına sahip olan monitör, griden griye 6 ms gecikmeye sahip.
Redmi’nin yeni monitörü, 178 derecelik görüş açısı sunuyor ve mavi ışık için TÜV Rheinland sertifikasını içeriyor. Display 1A bağlantı noktasında bir adet VGA ve bir adet de HDMI bağlantısı içeriyor. Monitör, 26 Mayıs’ta Redmi 10X serisi akıllı telefonlar, yeni bir Redmi Smart TV serisi ve Redmibook dizüstü bilgisayarlar ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Söz konusu monitörün bu özelliklerinin yanında en çok merak edilen kısmı ise elbette fiyatı. İlk olarak Çin pazarında çıkmasın beklenen Redmi Display 1A modelinin fiyat etiketi ise yalnızca 83 dolar olarak belirlenmiş. Oldukça şık bir ayak ve tasarım ile gelen bu monitörün ülkemize ne zaman geleceği ise henüz belli değil.
Basın Bülteni
Huawei yeni MateBook D serisinin lansmanını gerçekleştirdi
Huawei, ultra hafif Huawei MateBook D Serisi’ni Barselona’da düzenlediği lansmanda duyurdu. Genç kullanıcılar için tasarlandığı ifade edilen, farklı ekran boyutlarına sahip serinin detayları da belli oldu.
Huawei PC ve Tablet Ürün Bölümü Başkanı Wang Yinfeng, ürünle ilgili yaptığı açıklamada; “Bilgisayar kategorisi ürünlerimizde, her yenileme döneminde farklı deneyimler sunma misyonumuzu bu seride de sürdürüyoruz. Huawei MateBook D ile genç tüketicilerimiz için en iyi kullanıcı deneyimini sunmaya odaklandık. Şık tasarımı ve güçlü yapısıyla yeni MateBook D serisi, üretkenlik yeteneklerinin yanı sıra, oyunlarda da mükemmel bir performans sergilemek için tasarlandı” dedi.
Seri, yüzde 87‘lik ekran/gövde oranına sahip, incelen çerçeveler ve entegre kamera, cihazın form faktörünü daha kompakt bir hale getirdiği söyleniyor. FullView olarak adlandırılan ekran teknolojisine ve parlama önleyici 16: 9 IPS paneline sahip seri, Full HD 1920 × 1080 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor. Kullanıcılar için daha güçlü göz koruması sağladığını iddia edilen cihaz düşük mavi ışık emisyonu ise TÜV Rheinland sertifikasına sahip olarak piyasaya çıkıyor.
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MateBook D teknik özellikleri neler sunuyor?
Huawei MateBook D AMD serisi, AMD Ryzen işlemci desteğine sahip, AMD Radeon Vega 8 Graphics ile grafik desteği sunan seri, Huawei Shark Fin Fan 2.0 adlı soğutma sistemini içeriyor. Bu sistemin, dizüstü bilgisayar performansının artışı için hava akışını dinamik olarak optimize ettiği ifade ediliyor.
Serinin 10. nesil Intel Core işlemcili sürümü de görüntü ve video düzenleme, 3D model oluşturma işlevlerinde ve oyunlarda kadar yüksek bir performans iddiasıyla geliyor. 2 GB yüksek hızlı GDDR5 VRAM ve NVIDIA® GeForce® MX250 grafik kartı, görüntü ve video düzenleme görevleri için kullanılıyor.
Huawei MateBook D Serisi’nin Intel ve AMD işlemcili modellerinin ayrıca kendi içinde versiyon seçenekleri de bulunuyor.
Huawei MateBook D Serisi’nin 15,6 inçlik versiyonu 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip olarak geliyor. 14 inç’lik versiyonu ise 322,5 x 214,8 x 15,9 mm olarak ölçülüyor. Seri 56 WH pile sahip bulunuyor.
Huawei MateBook D Serisi, 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduruyor. 8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip Huawei MateBook D Serisi PCIe arabirimini kullanıyor. SSD ve SSD+ sabit disk seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor. Cihazın düşmesi durumunda sabit diskte saklanan verileri koruyan G-sensörü bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca çift antenli WLAN modülü de cihazda entegre olarak yer alıyor.
Seri, yenilendiği söylenen Huawei Share özellikleriyle sayesinde diğer cihazlarla daha etkin bir bağlantı sağlayabildiği iddiasında da bulunuyor.
Yenilikçi, hafif ve güçlü sloganıyla çıkan seriye dair, -özellikle Türkiyeli tüketicilerin günümüzde birincil önceliği haline gelen- fiyat konusunda ise henüz bir veri bulunmuyor.