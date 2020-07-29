Akıllı Telefonlar
Microsoft, Surface Duo dağıtımına 24 Ağustos’ta başlayabilir!
Son yıllarda akıllı telefon üreticilerinin kullanıcılara farklı deneyimler sunabilmek için çok farklı ekran tasarımları denediklerini gördük. Microsoft’da Surface Duo adını verdiği iki ekrana sahip akıllı telefonunu tanıtmıştı. Yayınlanan bir rapora göre Surface Duo’nun dağıtımına 24 Ağustos haftası başlanması bekleniyor.
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Microsoft, Surface Duo dağıtımına 24 Ağustos’ta başlayabilir!
Microsoft geçtiğimiz sonbaharda Windows destekli Surface Neo ve Android destekli Surface Duo isimli çift ekranlı cihazları duyurmuştu. Microsoft tarafı Windows 10X üzerinde çalışmaya devam ederken Surface Neo süresiz olarak ertelendi. Ancak serinin Duo isimli çift ekranlı telefonunun 2020 tatil döneminde tanıtılması bekleniyordu. Windows Central’dan gelen bir rapora göre Surface Duo 24 Ağustos haftasında dağıtılmaya başlanacak. Bu da cihazın tanıtılmasına 1 aydan az kaldığını gösteriyor.
Eğer raporda ifade edilen bilgiler doğru çıkarsa bu durum Microsoft için alışılmamış bir tanıtım olacak. Genellikle şirket Surface etkinliğinde ürünlerini tanıtmakta ve bir aya kadar sürebilen bir sürenin ardından ürünlerini son kullanıcının siparişine açmaktaydı. Ekim ayında yapılan tanıtımda Microsoft, ürünlerin teknik özellikleri ve fiyatlandırması konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Hatta etkinlikte birçok gazetecinin ürünlere dokunmasına dahi izin verilmedi. Bu yüzden Surface Duo Ağustos ayında dağıtılmaya başlanır ise Microsoft tarafından alışmadığımız bir ürün tanıtım sürecine şahit olacağız.
Tabii ki zaman içerisinde ürünlerin birçok özelliği sızdırıldı. Cihazın Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alması ve 6GB RAM’e sahip olması bekleniyor. En belirgin özelliği ise 5.6 inç’lik 1800×13500 çözünürlüğünde iki ekrana sahip olması. Surface Neo süresiz olarak ertelenirken Duo’nun yakın zamanda duyurulacak olmasının temel nedeni Microsoft’un Neo için Windows 10X ile birlikte iddialı hedefler koyması. Bunun dışında Microsoft Android tarafında ikinci bir ekrana sahip cihazı yapan ilk firma bile değil.
Akıllı Telefonlar
Galaxy Note 20, optimize edilmiş Exynos 990 ile gelecek!
Herkes Galaxy Note 20 serisinin global varyantlarında Snapdragon yonga setini görmek isterken, Samsung Exynos ile devam edeceğini açıkladı. Şirket, Güney Kore ve ABD dışındaki küresel pazarlarda Exynos 990 yonga setini kullanacak. Samsung‘un bu hamlesi kullanıcılar tarafından büyük tepki aldı. Hatta bazı Samsung kullanıcıları, şirkete bununla ilgili dilekçe gönderdi.
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Exynos 990, Galaxy Note 20 serisi için optimize edilecek mi?
Samsung, Galaxy Note 20 serisi için Exynos 990 yonga setini optimize edeceğini açıkladı. Galaxy S20 serisinde karşılaşılan sorunlardan ötürü şirket bu tarz bir yöntem izleyecek. Samsung‘a göre optimize edilmiş Exynos 990, Snapdragon 865+’tan daha iyi bir termal sisteme sahip olacak. Bunun yanı sıra performans tarafında hiçbir kayıp olmayacağı belirtiliyor. Kaynaklara göre bu geliştirilmiş yonga seti daha çok Exynos 990+ gibi olacak. Fakat marka tarafından böyle bir açıklama bulunmuyor.
Geçtiğimiz günlerde Samsung’un hissedarları, amiral gemisi telefonlarda Exynos yonga seti kullanılmasına tepki vermişti. Exynos 990‘a yapılan bu güncellemenin başlıca sebeplerinden birisi bu olabilir. Aynı zamanda Note 20 serisinde Exynos işlemcinin kullanılacağını duyan pek çok kullanıcı hayal kırıklığına uğramıştı. Eğer Samsung‘un hedeflediği gibi hem verimli hem de performanslı bir yonga seti haline gelirse Snapdragon 865+ ile yarışabilir. Bu konuda en net bilgileri 5 Ağustos’ta gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğinde cihazın tanıtımında göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 3S USB tabanlı ekran yansıtma ve hareket kontrollerine sahip!
Son yıllarda oyun telefonları arasındaki rekabet giderek artıyor. Son olarak yeni tanıtılan Snapdragon 865+ yonga seti ile birlikte yüksek performans odaklı oyuncu telefonlarının serilerini yenilediğini görüyoruz. Black Shark tarafı da serisini güncelleyerek Black Shark 3S modelini yeni özellikler ile birlikte 31 Temmuz’da tanıtacak.
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Black Shark 3S, USB tabanlı ekran yansıtma ve hareket kontrollerine sahip!
Black Shark 3S’in resmi tanıtımına birkaç gün kala telefon için bazı yeni özellikler ortaya çıkmaya devam ediyor. Black Shark 3S UBS 3.0 üzerinden ekran yansıtma desteği sağlayan JOYUI 12’yi çalıştıracak. Cihaz üzerinden 120Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir panel olması bekleniyor. Telefonu bir bilgisayara bağlar ve Black Shark uygulamasını çalıştırırsanız telefon ekranı bilgisayarda 60 fps’de yansıtılacak. Uygulama ile birlikte klavye ve fare gibi kontrolcüleri de telefonunuz ile kullanmanız mümkün. Tanıtım sırasında bu özellik oyun oynamak için gösterilse de her türlü mobil uygulamanız ile kullanabilirsiniz.
Black Shark 3S oyuncular için geliştirilen bir akıllı telefon ve oyuncuların daha iyi kontrollere sahip olması için dahili olarak da bazı özellikler içeriyor. Dokunmatik ekrana ek olarak telefon hareket kontrollerine de sahip. Hareket sensörleri aracılığı ile algılanan kullanıcı hareketleri oyunlar içerisinde çeşitli eylemleri gerçekleştirmek için atanabilmekte.
Tüm bunların yanı sıra daha fazla kontrol isteyen oyuncular için telefon harici omuz tuşlarına da desteklemekte. Diğer telefonlar ile de uyumlu olan omuz tuşlarını kullanarak oyuncuların daha fazla kontrol elde etmelerine olanak sağlamakta. Black Shark 3S’le birlikte gelecek olan yazılım ayrıca sesli komutları da desteklemekte. Bu sayede sesli komutlarınız ile ekran görüntüsü alabilir veya ekran kaydı başlatabilirsiniz. Mobil oyuncular için zaman zaman büyük bir problem haline gelebilen çağrılar da bu özellik ile birlikte daha fazla sorun olmayacağa benziyor. Sesli komutlarınız ile çağrıları cevaplayabilirsiniz ve tüm bunları yaparken oyununuza ara vermek zorunda değilsiniz.
Akıllı Telefonlar
Xperia 1 II, kamerasına RAW desteği alıyor!
Sony, son yıllarda akıllı telefon pazarında pek varlık gösteremiyor. Fakat şirket, hala piyasadaki en iyi kamera sensörlerinden bazılarını geliştiriyor. Günümüzdeki akıllı telefonların pek çoğunda 48 MP ve 64 MP çözünürlüklü Sony sensörleri kullanılıyor. Bu nedenle, Sony için en iyi strateji DSLR kameralara benzer çekim kalitesine sahip akıllı telefonlar sunmak olacaktır. Şirket, bunu göz önünde bulundurarak Xperia 1 II’yi tanıttı.
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Xperia 1 II, RAW özelliği ile neler sunacak?
Xperia 1 II, bu yılın başlarında tanıtıldı. Cihaz, çok sayıda ayar ve özellik içeren “Pro” moda sahip bir kamera ile piyasaya çıktı. Deneyimli fotoğrafçılar bu mod ile birlikte mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için farklı ayarlar kullanabilir. Pro modun eksik özelliklerinden biri RAW desteğiydi. Sony, bugün nihayet bu desteği kamerasına bir güncelleme ile getirdi. Yazılım güncellemesi 58.0.A.3.88 sürümüne sahip ve Temmuz 2020 güvenlik güncellemesini de beraberinde getiriyor.
Xperia 1 II‘nin alacağı bu yeni güncelleme 75 MB boyutunda olacak. Güncelleme, RAW desteğinin yanında video görüşmeleri sırasında selfie kameraya da önemli iyileştirmeler getiriyor. Bununla birlikte hala cihazda bir Gece Modu bulunmuyor. RAW desteğine dönecek olursak, bu seçenek yalnızca Photo Pro modunda kullanılabilecek. RAW‘da fotoğraf çekmek ortalama bir kullanıcı için kullanımı zor gibi görünse de ortaya çıkan sonuç buna değecektir. Ayrıca bu fotoğrafların boyutlarının daha büyük olacağını da söylemeden geçmeyelim.