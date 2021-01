Robot köpek Koda insan duygularını algılayabiliyor

İnsanlar ile duygusal iletişim kurabilen robot köpek Koda’nın fiyatı belli oldu. 45.000$ fiyatı olan Koda sadece merdivenleri tırmanmakla kalmıyor, insanlara duygusal tepkiler verebiliyor.

İlginizi çekebilir:DAL-e Hyundai müşteri hizmetleri robotu

reklam

Yapay zeka hayatımızın her alanında çözüm sunmaya devam ediyor. Yapay zekalı robot köpek Koda, diğer robot köpeklerden farklı olarak, insanlar ile duygusal iletişime girmeyi amaçlıyor. Robotun sahip olduğu yapay zeka, sahibinin ne zaman üzgün, mutlu veya heyecanlı olduğunu anlamasını sağlıyor. Zaman içerisinde Koda insan duygularını öğrenebiliyor ve onlara karşı verebileceği tepkileri belirleyebiliyor. Ayrıca Koda karmaşık sorunları çözebiliyor ve yeni beceriler öğrenebiliyor. Bunu yapmak için tanıtım videosuna göre “blok zincir temelli merkezi olmayan yapay zeka ” sistemini kullanıyor. Koda robot köpeği, robot gövdesinin önünde, arkasında ve her iki yanında 3 boyutlu derinlik kameralarına sahip. Ayrıca yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek için robotun önünde 13 megapiksel kamera var. KODA, Inc. robotik köpeği, karmaşık sorunları çözme becerisine sahip, hayvani bir kişisel asistan olarak tanımladı. Ayrıca CEO Emma Russell Koda hakkında ‘‘İşlevsel bir ev teknolojisi, bir aile evcil hayvanı ve aynı anda bir sanat eseri” tanımını yaptı.

Merkezi olmayan yapay zeka nedir?

Merkezi olmayan yapay zeka, büyük veri içeren karar verme sorunların için çözümler üretir. Ayrıca merkezi olmayan yapay zeka, çok büyük veri kümelerinin işlenmesini gerektiren sorunların çözülmesine imkan tanır. Bununla birlikte yapay zeka düğümleri birbirinden bağımsızdır. Böylelikle eşzamansız olarak üretilen çözümler daha sonra birleştirilerek sonuç elde edilir.

Öğrenme yeteneklerine sahip akıllı robot süpürge modellerini Hepsiburada‘dan incelemek için tıklayınız!