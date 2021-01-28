Robot
Robot köpek Koda insan duygularını algılayabiliyor
İnsanlar ile duygusal iletişim kurabilen robot köpek Koda’nın fiyatı belli oldu. 45.000$ fiyatı olan Koda sadece merdivenleri tırmanmakla kalmıyor, insanlara duygusal tepkiler verebiliyor.
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Yapay zeka hayatımızın her alanında çözüm sunmaya devam ediyor. Yapay zekalı robot köpek Koda, diğer robot köpeklerden farklı olarak, insanlar ile duygusal iletişime girmeyi amaçlıyor. Robotun sahip olduğu yapay zeka, sahibinin ne zaman üzgün, mutlu veya heyecanlı olduğunu anlamasını sağlıyor. Zaman içerisinde Koda insan duygularını öğrenebiliyor ve onlara karşı verebileceği tepkileri belirleyebiliyor. Ayrıca Koda karmaşık sorunları çözebiliyor ve yeni beceriler öğrenebiliyor. Bunu yapmak için tanıtım videosuna göre “blok zincir temelli merkezi olmayan yapay zeka ” sistemini kullanıyor. Koda robot köpeği, robot gövdesinin önünde, arkasında ve her iki yanında 3 boyutlu derinlik kameralarına sahip. Ayrıca yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek için robotun önünde 13 megapiksel kamera var. KODA, Inc. robotik köpeği, karmaşık sorunları çözme becerisine sahip, hayvani bir kişisel asistan olarak tanımladı. Ayrıca CEO Emma Russell Koda hakkında ‘‘İşlevsel bir ev teknolojisi, bir aile evcil hayvanı ve aynı anda bir sanat eseri” tanımını yaptı.
Merkezi olmayan yapay zeka nedir?
Merkezi olmayan yapay zeka, büyük veri içeren karar verme sorunların için çözümler üretir. Ayrıca merkezi olmayan yapay zeka, çok büyük veri kümelerinin işlenmesini gerektiren sorunların çözülmesine imkan tanır. Bununla birlikte yapay zeka düğümleri birbirinden bağımsızdır. Böylelikle eşzamansız olarak üretilen çözümler daha sonra birleştirilerek sonuç elde edilir.
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Robot
DAL-e Hyundai müşteri hizmetleri robotu tanıtıldı
Hyundai Motor Group tarafından, insanlarla bağımsız olarak iletişim kurabilen bir müşteri hizmetleri robotu olan DAL-e tanıtıldı.
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Hyundai müşteri hizmetleri robotunu tanıttı
Otomatik müşteri hizmetlerinin geleceğine öncülük etmek için tasarlanan DAL-e, yüz tanıma için yapay zeka teknolojilerini kullanıyor. Ayrıca gelişmiş bir dil algılama platformu kullanan robot otomatik bir iletişim sistemine sahip.
DAL-e, otomatik müşteri hizmetleri sunabilen yeni nesil bir hizmet platformudur. Hyundai Motor Group’un Başkan Yardımcısı ve Robotik Laboratuvarı Başkanı Dong Jin Hyun, ”DAL-e’yi, her an otomatik müşteri hizmetleri sunabilen yeni nesil bir hizmet platformu olarak tanımlıyoruz. Müşteriler ile geleneksel robotlardan daha samimi ve kişisel bir şekilde iletişim kurabilecek bir platform tasarladık. Amacımız, bu projemizin müşterimiz ile sorunsuz ve eğlenceli bir iletişim kurmasını sağlamak ve onlara değerli hizmetler sunmaktır.” açıklamasını yaptı. DAL-e, dört tekerlekli yapısıyla çevrede serbestçe hareket edebiliyor ve müşterilere belirlenen noktalara kadar eşlik edebiliyor. Ayrıca mekan içerisindeki geniş bir ekrana kablosuz olarak bağlanarak araçları,ürünleri ve teknolojileri anlatmak, ziyaretçileri onunla fotoğraf çekmeye çağırmak, hareketli kollarını kullanarak jestli geri bildirimlerde bulunmak gibi eğlenceli bilgiler de sağlayabiliyor.
DAL-e kompakt tasarımı
1.160 X 600 X 600 mm ölçülere sahip olan robot 80 kg ağırlığında. Robot piyasadaki diğer müşteri hizmetleri robotlarına kıyasla daha hafif olmasıyla ön plana çıkıyor.
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Robot
Robot Evcil Hayvan Moflin
Firmalar, bu yılın ilk tamamen sanal Tüketici Elektroniği Şovu’nda COVID-19 krizi sırasında evde kalmayı daha kolay, daha güvenli ve daha az sinir bozucu hale getirmeyi amaçlayan yapay zeka destekli cihazları piyasaya sürdü. Moflin ise bunlar arasında en ilgi çeken cihazlardan biri oldu.
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Pek çok insan salgın sırasında yalnızlık hislerini hafifletmek için evcil hayvan evlat edindi. Hatta barınaklardan o kadar çok hayvan evlat edinildi; ki bazı barınaklarda evcil hayvan kalmadı. Japon Vanguard Industries, duyguları öğrenebilen ve sevilmekten hoşlanan MOFLIN adında tüylü bir robot sunuyor. Star Trek dizisindeki bir Tribble’a çok benzeyen Moflin’in sensörleri sayesinde çevresinden ve insan etkileşimlerinden aldığı bilgileri kullabilecek. Hareket ve duyguları öğrenmesini sağlayan bir algoritmaya sahip olan Moflin sürekli gelişen bir robot özelliği sunuyor. Bu, onunla nasıl etkileşimde bulunduklarına bağlı olarak farklı insanlar arasında ayrım yapabilmesi ve gerçek hayvan seslerinden ilham alarak hareketler ve dayanılmaz derecede sevimli sesler aracılığıyla duygularını ifade edebilmesi anlamına geliyor.
MOFLIN, gerçek bir evcil hayvana daha çok benzemek için zamanla kendi benzersiz kişiliğini geliştireceği belirtildi. Moflin, ortama ve sahiplerinin onlara nasıl davrandığına bağlı olarak zamanla, endişeli, sakin, mutlu, heyecanlı ve daha fazlasını içeren olası duygularla tıpkı gerçek bir evcil hayvan gibi bireysel bir kişilik geliştirecek. Şirket yöneticileri bu özelliğin ”Her Moflin’in birbirinden farklı ve özgün olmasını sağlayacak.” dedi.
Robotikte en iyi yenilik için CES ödülünü eve götüren tüylü robot, bu baharda satışa sunulacak. Henüz fiyatı ve kesin satış tarihi açıklanmadı.
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Robot
Samsung Robot Handy ev işlerinde yeni asistanınız olacak!
Samsung, çamaşırları toplayabilen, bulaşık makinesini doldurabilen, masayı kurabilen, şarap doldurabilen ve hatta size bir içecek getirebilen bir robot üzerinde çalışıyor. Robotun adı Bot Handy ve Samsung, bir kamera ve AI teknolojisi sayesinde robotun nesneleri tanıyabileceğini söylüyor.
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Samsung Robot Bot Handy
Samsung Research’ün başkanı Sebastian Seung, bugün Samsung’un CES basın toplantısında yaptığı açıklamada, Handy için “mutfakta, oturma odasında ve evinizde fazladan yardıma ihtiyaç duyabileceğiniz başka herhangi bir yerde sizin bir yardımcınız olacak” dedi.
Şimdilik, Bot Handy’nin gerçek bir ticari ürün olarak ne zaman piyasaya çıkacağı belli olmasada yakın dönemde hayatımıza girebileceği tahmin ediliyor. Samsung robot için bir fiyat açıklamadı ve robot için “geliştirme aşamasında” yorumu yapıldı.
Mevcut haliyle Bot Handy, harekete göre ifadeleri değişebilen iki büyük dijital gözleri olan uzun, ince, siyah-beyaz bir tasarıma sahip. Gövdesinin üzerine ve ellerine monte edilmiş kameralar vasıtasıyla nesneleri tanıyabilen robot, aynı zamanda bir oda içinde hareket edebiliyorken, bir yandan da daha yüksek nesnelere ulaşmak için yukarı doğru hareket edebilme yeteneğine sahip.
Samsung robot Handy için nesnelerin yapıldığı malzemeleri algılayabileceğini ve böylece onları doğru miktarda kuvvetle tutabileceğini söylüyor. Aynı zamanda çeşitli boyut, ağırlık ve şekillerdeki nesneleri aynı anda algılayabileceği de belirtildi.
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