Klonlanmış telefonlar dört ay içinde kapatılacak

Yeni torba yasaya göre klonlanmış cep telefonları dört ay içinde kapatılacak. Telefonların kullanıma tekrar açılması için ise tüketiciler bir yıl içinde 250 TL yatırması gerekecek.

İlginizi çekebilir : Honor 8X 15 milyon satış rakamına ulaştı

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeni torba yasa ile ilgili detayları kamuoyuna açıkladı. Açıklanan torba yasaya göre; aynı IMEI numarasının başka cihaz üzerinde de çalıştıran (kopya) klonlanmış cihazlar dört ay içerisinde kullanıma kapatılacak. Elektronik kimlik bilgisi olan IMEI numarası değiştirilmiş veya kopyalanmış cihazları sisteme entegre etmek isteyen tüketiciler bir yıl içinde 250 TL yatırması yeterli olacak.

İşletme ve Ekonomi mezunu Sayın Muş yaptığı açıklamada “Yurt dışına çıkış harcının 50 TL’ye çıkarılmasını sunmuş bulundayız. Klonlanmış telefonların, 4 ay içerisinde kullanıma kapatılacak. Bunların sisteme dahil olabilmesi için, vatandaşlar 1 yıl içerisinde müracaat edip 250 lira yatırmaları halinde entegre edilecektir‘ dedi. Kanun yürürlüğe girdikten sonra kopyalanmış cihazlar için ise başkanvekili “Kanun yürürlüğe girdikten sonra,yurda farklı şekilde sokulup klonlanmış IMEI numarası kullanan telefonlar hiç bir suretle iletişime açılmayacaktır.” açıklamasında bulundu.

Klonlanmış cihaz nedir?

Klonlanmış cihaz her bir cep telefonu için özel tahsis edilen IMEI numarasının/numaralarının iki veya ikiden fazla cihaz üzerinde kullanılmasıdır. Klonlanmış iki cihaz aynı IMEI numarasından iletişim hatlarını illegal olarak kullanabilmektedir.

Kopya cihazın kaydı nasıl yapılacak?

Halihazırda klonlanmış telefonunuz var ise cihazın sisteme kayıt edilmesi için e-Devlet sistemini kullanmanız gerekmekte. İlk olarak cihazınızın IMEI numarasını öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için cep telefonunuzun arama bölümüne #06# kombinasyonunu tuşlayın ve arayın. Çıkan ekranda bulunan IMEI numaranızı bir yere not edin. e-Devlet sisteminde bulunan IMEI kayıt bölümüne gidin. Gerekli başvuru formunda bulunan istenen bilgileri sisteme yazın. Daha sonra bir yıl içerisinde ödemeniz gereken 250 TL kayıt ücretini elektronik ortamda, banka şubesi veya vergi daireleri aracılığı ile ödeyin. e-Devlet üzerinde ödeme kontrol aşamasını geçin ve onay aşamasına ilerleyin. IMEI numaranızı onayladıktan sonra cep telefonunuz 12 ile 48 saat arasında iletişime tekrar açılacaktır.