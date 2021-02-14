KLM, ilk sürdürülebilir yakıt ile yolculu uçuşu gerçekleştiren havayolu oldu

Hollanda‘lı milli hava yolu şirketi KLM, yolculu uçuşlarda ilk defa sürdürülebilir sentetik yakıt kullandı. Uçuş geçtiğimiz ay gerçekleştirildi. Buna ek olarak yine geçtiğimiz ay Boeing, 2030 yılına kadar %100 sürdürülebilir yakıt harcayan uçak üreteceğini duyurmuştu. Uçakların ve motorlarının yapıları gereği yakıt karışımının en fazla %50’si sürdürülebilir yakıt olabiliyor.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Boeing, 2030’a kadar %100 sürdürülebilir yakıt kullanan uçaklar üretecek

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Shell uçuş için özel olarak 500 litre sürdürülebilir yakıt üretti

Amsterdam Schiphol’den Madrid Barajas Havalimanı’na yapıldı. Boeing 737 tipi uçak 500 litre sürdürülebilir sentetik kerosen karışımı ile gerçekleşti. Kullanılan yakıtı elde etmek için uçak yakıtı kerosene karbondioksit ve su karıştırdılar. Ayrıca karbondioksiti Amsterdam’daki bir hayvan çiftliği sağladı. Yakıtın üretimini ise Shell firması gerçekleştirdi.

KLM CEO‘su Pieter Elbers: “KLM’nin yenilenebilir kaynaklardan üretilen sentetik kerosen kullanarak sektördeki ilk uçuşu gerçekleştirmesinden gurur duyuyorum. Fosil yakıttan sürdürülebilir alternatiflere geçiş, havacılıktaki en büyük zorluklardan biri. Sürdürülebilir sentetik kerosen gelişimini teşvik etmek için bir süre önce çeşitli ortaklarla birlikte çalışmaya başladık. Sentetik kerosenle yapılan bu ilk uçuş, bunun pratikte mümkün olduğunu ve ilerleyebileceğimizi gösteriyor,” dedi.

Shell Hollanda CEO‘su Marjan van Loon ise şu açıklamaları yaptı: “Ortaklarımızla birlikte durumu artık ölçeklendirmemiz, hızlandırmamız ve ticari olarak uygulanabilir hale getirmemiz gerekiyor.”

Son olarak, uçakların yakıtlarından dolayı çevreye verdiği zarar her zaman tartışma konusu olmuştur. Havayolu ulaşımını daha çevreci hale getirecek uygulamaların yaygınlaşması büyük önem taşımakta.

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