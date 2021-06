Klima Satın Alma Rehberi | Bu noktalara dikkat edin!

Günümüz dünyası akıllı cihazların dönemi olarak dikkat çekiyor. Akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar, akıllı süpürgeler derken her şey akıllandı. Peki bu dönemde klasik saatlere para vermek mantıklı mı? Biz de bu videoda klasik saat yerine akıllı saat almak için 5 nedeni sıraladık.

1- Pil ömrü

Klasik akıllı saatler aylar süren pil ömrü ile bir avantaja sahip olsa da Watch GT 2 serisi 14 gün Watch Fit ise 10 güne varan pil ömrü sunuyor. Bu da akıllı saatler arasındaki en uzun sürelerden biri. İki hafta bir yaklaşık bir saat bile sürmeyen şarj ile uzun süreler kullanabilirsiniz.

2- Malzeme kalitesi

Bir diğer klasik saat tercihiniz premium tasarım ise bu ürünler gerçekten çok pahalı fiyatlara satılıyor, Watch GT 2 Pro bu noktadaki eksikliği kapatan yegane ürün. Safir cam yüzeyi ve titanyum çerçevesi ile şık ve bir o kadar da kaliteli bir ürün konumunda. Bir diğer yandan Watch GT 2 ve GT2e ürünleri paslanmaz çelik kasası ile geliyor.

3- Sağlık takibi ve Spor asistanı

Klasik saatleri akıllı saatlerden ayıran farklardan biri ise sağlık takibi yapabilen özellikleri. Nabız takibi, uyku izleme, SPO2 ölçümü, stres ölçümü yapabiliyorlar. Bu sayede hem günlük yaşantınıza hem de sağlık durumunuzu an be an takip edebiliyorsunuz. Spor yapanlar için 100’den fazla spor aktivitesini destekleyen GT 2 ailesinde yürüyüş, koşu, bisiklet ya da kapalı alanda, spor salonlarında yapılacak aktiviteler dahil olmak üzere tüm işlerde avantaj sunuyor. Yani, klasik saatlerde bulunan kronometreden daha fazlası var 🙂

4- Akıllı özellikler

Sonuçta bir akıllı saat ailesinden bahsediyoruz. Yukarıda bahsettiğimiz özellikler elbette akıllı saati akıllı saat yapan özellikler olsa da ekstra olarak GT 2, GT 2 Pro modellerinde bulunan çağrı cevaplama özelliği sayesinde telefonunuzdan gelen aramaları direkt olarak saatinizden cevaplanabilir. Bir diğer yandan dinlediğiniz müziği dirket olarak saatten kontrol edebilir, telefonunuza gelen bildirimleri saatten görebilirsiniz.

5- Her kişiye, tarza ve bütçeye uygun

Klasik akıllı saatlerde sürekli aynı tarzı kullanmanız gerekir. Yapabileceğiniz maksimum şey ise kordonu değiştirmek. Fakat GT 2 serisinde tarzınıza uygun yüzlerce saat arayüzünü değiştirir, kordon ve o gün giydiğiniz kıyafetinize uygun tamamlayıcı bir tarz oluşturun. GT 2 Pro, GT 2, GT 2e ve Watch Fit olarak klasik severler, sporcular, gençler gibi farklı tarzlara ve bütçelere göre saat seçiminizi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz.

