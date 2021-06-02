İpuçları
Klima Satın Alma Rehberi | Bu noktalara dikkat edin!
Klima Satın Alma Rehberi ile karşınızdayız. MediaMarkt Türkiye desteğiyle hazırladığımız videoda bu sefer de klima satın alırken dikkat etmeniz gereken noktalara değiniyoruz.
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İçindekiler
Klima Satın Alma Rehberi | Bu noktalara dikkat edin!
Klima satın alırken nelere dikkat etmeli?
Yaz dönemine girmiş ve evde fazlasıyla zaman geçiriyorken elbette birçok hanede klima ihtiyacı fazlasıyla arttı. Peki hangi duruma göre evinize en uygun klimayı satın alabilirsiniz? Bu videomuzda temel olarak dikkat etmeniz gereken noktaları aktardık.
1- BTU değeri
Klimalardaki en önemli değer BTU değeridir. BTU, İngilizce British Thermal Unit yani İngiliz Isı Birimi sözcüklerinin kısaltılmasıdır. Özetle BTU, klimanın soğutma kapasitesini göstermektedir. Evinizde ya da ofisinizde kullanacağınız klimanın BTU değerini hesaplama yöntemi olsa da markaların keşif birimlerinden ya da MediaMarkt’taki uzmanlardan bu konuda destek alabilirsiniz. Hatta bu noktadaki en önemli avantajım MediaMarkt’tan alacağınız klimalarda montaj da ücretsiz olarak sunuluyor.
2- Klima türü
Her ne kadar split, yani iki parçalı bir klima türü olan klimalar popüler olsa da klima türlerinde çok farklı ürün ailesi de mevcut. Duvar tipi ve dik duran salon tipi split klimalarda tek dış üniteye bağlı birden fazla klima ile multi yani çoklu split klima da kullanabilirsiniz.
Paket tip klimalar ise genellikle iş yerlerinde kullanılan ünitelerin birleşik olarak yer aldığı ve tavana asılan klimalardır. Pencere tipi klimalar günümüzde az rastlansa da pencereye montajlanan ve yine tüm ünitenin tek parça olduğu klima türü olarak dikkat çeker.
Portatif, yani taşınabilir klimalar ise altındaki tekerlerk eşliğinde mobil olarak kullanılabilir. Gerekli olan odaya rahatlıkla taşınabilen bu klimalarda pencere kiti de önemli bir husus. Çünkü portatif klimaları kullanabilmeniz için bu pencere kitini de gerekli noktalara kurarak bu pencereler arasında taşıma yapabilirsiniz.
Son dönemde mobil, yani portatif klimaları split klimaların dış üniteleri için yer ayrılmayan sitelerde kullanma oranı ciddi oranda artıyor. Görüntü kirliliği vb. sebepler ile projeye dahil edilmeyen büyük dış üniteye izin verilmeyen bölgelerde, kolay kurulum sağlayan pencere kiti eşliğindeki mobil klimaları tercih edebilirsiniz.
3- Bölge ve kişi sayısı
Direkt olarak BTU değerini ilgilendiren bir diğer önemli husus ise klimanın kullanacağı bölge, odanın güneş alma süresi, klimanın günlük çalışma süresi ve odada yer alacak ortalama kişi sayısı olduğunu da belirtelim.
Örneğin Ege ve Akdeniz bölgesinde kullanılacak klimalarda soğutma özelliği daha iyi olan ve özellikle Akdeniz’de yazların çok sıcak ve nemli olması sebebiyle BTU değerinde bir artış olması gerekebilir. İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise çetin geçen kış ayaları için ısıtma değeri de iyi olan bir klima tercih edilmeli. Odanın güneş alma konusu da bir diğer detay. Kişi sayısı pek dikkat edilmese de klimanın en doğru performansı vermesinde etkili olduğu için 2’den fazla kişinin kullanımında da BTU değerinde bir artış olduğunu belirtmeliyiz.
Bu ve klima hakkındaki tüm sorularınıza MediaMarkt’a giderek her mağazada yer alan uzmanlardan detaylı bilgi alabilir, evinize, ofisinize ve en önemlisi bütçenize en uygun klimayı seçmenizde yardım alabilirsiniz.
İyi seyirler…
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İpuçları
Klasik Saate Boşa Para Vermemek İçin 5 Neden!
Günümüz dünyası akıllı cihazların dönemi olarak dikkat çekiyor. Akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar, akıllı süpürgeler derken her şey akıllandı. Peki bu dönemde klasik saatlere para vermek mantıklı mı? Biz de bu videoda klasik saat yerine akıllı saat almak için 5 nedeni sıraladık.
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İçindekiler
Klasik Saate Boşa Para Vermemek İçin 5 Neden!
1- Pil ömrü
Klasik akıllı saatler aylar süren pil ömrü ile bir avantaja sahip olsa da Watch GT 2 serisi 14 gün Watch Fit ise 10 güne varan pil ömrü sunuyor. Bu da akıllı saatler arasındaki en uzun sürelerden biri. İki hafta bir yaklaşık bir saat bile sürmeyen şarj ile uzun süreler kullanabilirsiniz.
2- Malzeme kalitesi
Bir diğer klasik saat tercihiniz premium tasarım ise bu ürünler gerçekten çok pahalı fiyatlara satılıyor, Watch GT 2 Pro bu noktadaki eksikliği kapatan yegane ürün. Safir cam yüzeyi ve titanyum çerçevesi ile şık ve bir o kadar da kaliteli bir ürün konumunda. Bir diğer yandan Watch GT 2 ve GT2e ürünleri paslanmaz çelik kasası ile geliyor.
3- Sağlık takibi ve Spor asistanı
Klasik saatleri akıllı saatlerden ayıran farklardan biri ise sağlık takibi yapabilen özellikleri. Nabız takibi, uyku izleme, SPO2 ölçümü, stres ölçümü yapabiliyorlar. Bu sayede hem günlük yaşantınıza hem de sağlık durumunuzu an be an takip edebiliyorsunuz. Spor yapanlar için 100’den fazla spor aktivitesini destekleyen GT 2 ailesinde yürüyüş, koşu, bisiklet ya da kapalı alanda, spor salonlarında yapılacak aktiviteler dahil olmak üzere tüm işlerde avantaj sunuyor. Yani, klasik saatlerde bulunan kronometreden daha fazlası var 🙂
4- Akıllı özellikler
Sonuçta bir akıllı saat ailesinden bahsediyoruz. Yukarıda bahsettiğimiz özellikler elbette akıllı saati akıllı saat yapan özellikler olsa da ekstra olarak GT 2, GT 2 Pro modellerinde bulunan çağrı cevaplama özelliği sayesinde telefonunuzdan gelen aramaları direkt olarak saatinizden cevaplanabilir. Bir diğer yandan dinlediğiniz müziği dirket olarak saatten kontrol edebilir, telefonunuza gelen bildirimleri saatten görebilirsiniz.
5- Her kişiye, tarza ve bütçeye uygun
Klasik akıllı saatlerde sürekli aynı tarzı kullanmanız gerekir. Yapabileceğiniz maksimum şey ise kordonu değiştirmek. Fakat GT 2 serisinde tarzınıza uygun yüzlerce saat arayüzünü değiştirir, kordon ve o gün giydiğiniz kıyafetinize uygun tamamlayıcı bir tarz oluşturun. GT 2 Pro, GT 2, GT 2e ve Watch Fit olarak klasik severler, sporcular, gençler gibi farklı tarzlara ve bütçelere göre saat seçiminizi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz.
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