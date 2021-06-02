Klima Satın Alma Rehberi | Bu noktalara dikkat edin!

Klima Satın Alma Rehberi ile karşınızdayız. MediaMarkt Türkiye desteğiyle hazırladığımız videoda bu sefer de klima satın alırken dikkat etmeniz gereken noktalara değiniyoruz.

İlginizi çekebilir; Bitcoin paranın yerini alabilir mi? | Nedir bu Bitcoin!

Klima satın alırken nelere dikkat etmeli?

Yaz dönemine girmiş ve evde fazlasıyla zaman geçiriyorken elbette birçok hanede klima ihtiyacı fazlasıyla arttı. Peki hangi duruma göre evinize en uygun klimayı satın alabilirsiniz? Bu videomuzda temel olarak dikkat etmeniz gereken noktaları aktardık.

reklam

1- BTU değeri

Klimalardaki en önemli değer BTU değeridir. BTU, İngilizce British Thermal Unit yani İngiliz Isı Birimi sözcüklerinin kısaltılmasıdır. Özetle BTU, klimanın soğutma kapasitesini göstermektedir. Evinizde ya da ofisinizde kullanacağınız klimanın BTU değerini hesaplama yöntemi olsa da markaların keşif birimlerinden ya da MediaMarkt’taki uzmanlardan bu konuda destek alabilirsiniz. Hatta bu noktadaki en önemli avantajım MediaMarkt’tan alacağınız klimalarda montaj da ücretsiz olarak sunuluyor.

2- Klima türü

Her ne kadar split, yani iki parçalı bir klima türü olan klimalar popüler olsa da klima türlerinde çok farklı ürün ailesi de mevcut. Duvar tipi ve dik duran salon tipi split klimalarda tek dış üniteye bağlı birden fazla klima ile multi yani çoklu split klima da kullanabilirsiniz.

Paket tip klimalar ise genellikle iş yerlerinde kullanılan ünitelerin birleşik olarak yer aldığı ve tavana asılan klimalardır. Pencere tipi klimalar günümüzde az rastlansa da pencereye montajlanan ve yine tüm ünitenin tek parça olduğu klima türü olarak dikkat çeker.

Portatif, yani taşınabilir klimalar ise altındaki tekerlerk eşliğinde mobil olarak kullanılabilir. Gerekli olan odaya rahatlıkla taşınabilen bu klimalarda pencere kiti de önemli bir husus. Çünkü portatif klimaları kullanabilmeniz için bu pencere kitini de gerekli noktalara kurarak bu pencereler arasında taşıma yapabilirsiniz.

Son dönemde mobil, yani portatif klimaları split klimaların dış üniteleri için yer ayrılmayan sitelerde kullanma oranı ciddi oranda artıyor. Görüntü kirliliği vb. sebepler ile projeye dahil edilmeyen büyük dış üniteye izin verilmeyen bölgelerde, kolay kurulum sağlayan pencere kiti eşliğindeki mobil klimaları tercih edebilirsiniz.

3- Bölge ve kişi sayısı

Direkt olarak BTU değerini ilgilendiren bir diğer önemli husus ise klimanın kullanacağı bölge, odanın güneş alma süresi, klimanın günlük çalışma süresi ve odada yer alacak ortalama kişi sayısı olduğunu da belirtelim.

Örneğin Ege ve Akdeniz bölgesinde kullanılacak klimalarda soğutma özelliği daha iyi olan ve özellikle Akdeniz’de yazların çok sıcak ve nemli olması sebebiyle BTU değerinde bir artış olması gerekebilir. İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise çetin geçen kış ayaları için ısıtma değeri de iyi olan bir klima tercih edilmeli. Odanın güneş alma konusu da bir diğer detay. Kişi sayısı pek dikkat edilmese de klimanın en doğru performansı vermesinde etkili olduğu için 2’den fazla kişinin kullanımında da BTU değerinde bir artış olduğunu belirtmeliyiz.

Bu ve klima hakkındaki tüm sorularınıza MediaMarkt’a giderek her mağazada yer alan uzmanlardan detaylı bilgi alabilir, evinize, ofisinize ve en önemlisi bütçenize en uygun klimayı seçmenizde yardım alabilirsiniz.

İyi seyirler…