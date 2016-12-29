Kissenger ile Uzak Mesafeden Öpüşmek Artık Mümkün

2016 yılı aynı zamanda bir çok telefon aksesuarının piyasaya çıktığı yıllardan biri oldu ve bunlardan birisi de Kissenger.

Bir kaç modüler telefon denemesi ile beraber telefon aksesuarları birden tavan yaptı ancak aralarında en ilginci kesinlikle Kissinger. Uzak mesafe ilişkisi yaşayanlar için City University London bünyesindeki Imagineering Lab ekibi tarafından geliştirilen geliştirilen aksesuar ilişkiye bir nebze olsun fiziksel boyut kazandıracak.

Cihaz üzerinde yer alan basınç sensörleri ve aktüatörler gerçek öpücüğü taklid edebiliyor. Yani uzaktaki sevdiğinizi artık telefon aksesuarı sayesinde yanaktan ya da dudaktan öpebilirsiniz. Cihaz bir mesajlaşma uygulaması üzerinden çalışıyor. Bu uygulamadan öpücük gönderdiğinizde alıcının aksesuarı gönderen aksesuarda oluşan farklı bölümlerdeki farklı basınçları taklit ederek çalışıyor.

Cihazın öpücük kısmı silikondan. Yani her ne kadar gerçek bir öpücüğün yerini tutmasa da belli mi olur belki birilerinin işine yarar. Cihaz şu anda prototip halinde ve iOS cihazlara kulaklık girişinden bağlanıyor. Tabii iPhone 7’de 3.5 mm kulaklık girişi olmadığını düşünürsek iPhone 7 sahiplerinin uzaktaki eşlerini ya da sevdiklerini öpemeyeceği sonucunu çıkarıyoruz.