Son dönemde fazlasıyla dikkat çeken kişisel verilerin korunması konusu, 8 Mayıs’ta İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek Kişisel Verilerin Korunmasında Yerli Çözümler Zirvesi’nde kamu, sanayi ve akademi dünyası günümüzü ve geleceğimizi tehdit eden siber güvenlik ve kişisel veriler konusunu tartışmak üzere bir araya gelecek.

Kişisel Verilerin Korunmasında Yerli Çözümler Zirvesi Başlıyor!

Siber güvenlik konusunda ön plana çıkan e-Safe bu kez “Kişisel Verilerin Korunması” ve “yerli çözümler” konusuna odaklanıyor. e-Safe ile Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Sistemleri Araştırma Merkezi bünyesinde İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan BÜSİBER (Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi), 8 Mayıs Salı günü Boğaziçi Üniversitesi’nde “Kişisel Verilerin Korunmasında Yerli Çözümler Zirvesi” düzenliyor. Siber güvenlik ve kişisel veriler konusunu merkezinde kamu, sanayi ve akademi dünyasını birleştirecek etkinlik, yerli çözümlerin önemini ulusal siber güvenlik ekosistemi içinde vurgulayacak.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Türkiye’de bilgi güvenliği alanında sağladığı yenilikleri ve siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması adına ihtiyaç duyulan yerli ve milli çözümleri masaya yatırarak bu konularda yeni ufuklar açmak hedefleniyor.

Zirvede Siber Olaylara Müdahale Ekipleri’nin “SOME” faaliyetlerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde genişlemesi, siber güvenlik alanında yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesi başlıca ele alınacak konular arasında. Yerli ekosisteme katkı sağlamak için akademisyenlerin yanı sıra kamu kurumlarının kişisel verilerin korunmasıyla ilgilenen dairelerinden yöneticileri ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan yetkililer, sivil toplum kuruluşları ve yerli çözüm sağlayan üretici firmalar görüşlerini katılımcılarla paylaşacak.

Ayrıntılı bilgi için https://siber.boun.edu.tr/tr/kvkk-yerli adresini ziyaret edebilirsiniz.