Kısa vadede teknoloji trendleri – 7: Askeri teknolojiler

COVID-19 pandemisinin gündemimizi derinden işgal ettiği günlerde gelecek adına yazmak mantıklı görünmeyebilir. Fakat artık salgının psikolojik etkilerinin de hissedilebileceği günlerde gündemden bir dem uzaklaşmak ve kısa vadede hakkında çokça konuşacağımız ya da konuşmak durumunda kalacağımız teknoloji trendlerini şimdiden kısaca tanımak herkes için faydalı olacaktır.

Değişen savaş anatominin en önemli organı olarak teknoloji

Gelecekteki (gerçekleşmesini ummadığımız) savaşların bir kısmı, teknoloji dünyasında siber savaşlar olarak yaşanacak gibi görünüyor ve güçlü silahlar olarak veri ve algoritmalar o dünyada yer alacak. Yakın zamanda askeri yapıların en önemli şekillendirici etmeninin yapısına teknolojiyi entegre etme gücü olacağı konusunda bilim insanlarının görüşleri hem fikir olmasa da ağırlıkta gözüküyor.

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ABD, Çin, İsrail, Fransa, Rusya, İngiltere, Güney Kore ve bazı örneklerini yakın zamanlarda gördüğümüz üzere Türkiye en azından bazı özerk işlevlere sahip silah sistemleri geliştiriyorlar. Akademi dünyasında yapılan çalışmalara referansla ifade edebilirim ki geçmiş dönemli yapılan çalışmalara kıyasla ülke demografisi ve ordunun personel sayısı daha az önemseniyor. Ülke demografisinde eğitimin kalitesi demografinin gücünü katlayabilecek yada sıfırlayabilecek bir katsayı olurken, ordu da personel yerine sahip olunan teknoloji ve bu teknolojiyi üretme ve geliştirme kapasitesi öne çıkıyor.

Geçtiğimiz yılda gündeme gelen, devletle bu konuda iş birliği yapmasını çalışanlarının protesto etmesiyle hatırlanan Google başta olmak üzere, birçok yapay zeka üzerinde çalışan şirket çeşitli koşullar altında kullanılabilecek yeni teknolojik sistemler geliştirmek için ordu ile ortaklık kurmaya başladı. Bu mücadele alanında odak insandan uzun zaman önce kaymaya başlamıştı fakat görünüyor ki artık fiziksel olarak insan sahadan daha da geri çekilecek.

Dünya savaşları tarihine meraklılar savaşlar gibi olağanüstü durumlarda gerçekleştiren teknolojik gelişmelerin ilerleyen yıllarda insanlığın yaygın kullanımına evrilen formlara büründüğünün farkındadır. Elbette bu teknoloji geliştirme motivasyonunu yaratan odağın savaşlar/savaşmak olması, -aklınıza derhal yaygın bazı fikirlerin üşüştüğünün farkındayım fakat- üzerine daha derin düşünülmesi gereken bir olgu olarak duruyor.

Askeri teknolojiler, teknoloji dünyasını meşgul etmeye ve bu anlamda -maalesef- popüler olmaya devam edecek gibi görünüyor.

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