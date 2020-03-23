Dosya
Kısa vadede teknoloji trendleri – 7: Askeri teknolojiler
COVID-19 pandemisinin gündemimizi derinden işgal ettiği günlerde gelecek adına yazmak mantıklı görünmeyebilir. Fakat artık salgının psikolojik etkilerinin de hissedilebileceği günlerde gündemden bir dem uzaklaşmak ve kısa vadede hakkında çokça konuşacağımız ya da konuşmak durumunda kalacağımız teknoloji trendlerini şimdiden kısaca tanımak herkes için faydalı olacaktır.
Değişen savaş anatominin en önemli organı olarak teknoloji
Gelecekteki (gerçekleşmesini ummadığımız) savaşların bir kısmı, teknoloji dünyasında siber savaşlar olarak yaşanacak gibi görünüyor ve güçlü silahlar olarak veri ve algoritmalar o dünyada yer alacak. Yakın zamanda askeri yapıların en önemli şekillendirici etmeninin yapısına teknolojiyi entegre etme gücü olacağı konusunda bilim insanlarının görüşleri hem fikir olmasa da ağırlıkta gözüküyor.
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ABD, Çin, İsrail, Fransa, Rusya, İngiltere, Güney Kore ve bazı örneklerini yakın zamanlarda gördüğümüz üzere Türkiye en azından bazı özerk işlevlere sahip silah sistemleri geliştiriyorlar. Akademi dünyasında yapılan çalışmalara referansla ifade edebilirim ki geçmiş dönemli yapılan çalışmalara kıyasla ülke demografisi ve ordunun personel sayısı daha az önemseniyor. Ülke demografisinde eğitimin kalitesi demografinin gücünü katlayabilecek yada sıfırlayabilecek bir katsayı olurken, ordu da personel yerine sahip olunan teknoloji ve bu teknolojiyi üretme ve geliştirme kapasitesi öne çıkıyor.
Geçtiğimiz yılda gündeme gelen, devletle bu konuda iş birliği yapmasını çalışanlarının protesto etmesiyle hatırlanan Google başta olmak üzere, birçok yapay zeka üzerinde çalışan şirket çeşitli koşullar altında kullanılabilecek yeni teknolojik sistemler geliştirmek için ordu ile ortaklık kurmaya başladı. Bu mücadele alanında odak insandan uzun zaman önce kaymaya başlamıştı fakat görünüyor ki artık fiziksel olarak insan sahadan daha da geri çekilecek.
Dünya savaşları tarihine meraklılar savaşlar gibi olağanüstü durumlarda gerçekleştiren teknolojik gelişmelerin ilerleyen yıllarda insanlığın yaygın kullanımına evrilen formlara büründüğünün farkındadır. Elbette bu teknoloji geliştirme motivasyonunu yaratan odağın savaşlar/savaşmak olması, -aklınıza derhal yaygın bazı fikirlerin üşüştüğünün farkındayım fakat- üzerine daha derin düşünülmesi gereken bir olgu olarak duruyor.
Askeri teknolojiler, teknoloji dünyasını meşgul etmeye ve bu anlamda -maalesef- popüler olmaya devam edecek gibi görünüyor.
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Dosya
Kısa vadede teknoloji trendleri – 6: Sentetik biyoloji
COVID-19 pandemisinin gündemimizi derinden işgal ettiği günlerde gelecek adına yazmak mantıklı görünmeyebilir. Fakat artık salgının psikolojik etkilerinin de hissedilebileceği günlerde gündemden bir dem uzaklaşmak ve kısa vadede hakkında çokça konuşacağımız ya da konuşmak durumunda kalacağımız teknoloji trendlerini şimdiden kısaca tanımak herkes için faydalı olacaktır.
Teknoloji yeniden dizayn yolunu açıyor
Sentetik biyoloji, doğada henüz mevcut olmayan bir organizma oluşturmayı içerir. Bu teknoloji kusurlu genlerin tespitine ve onarılmasına, toksinlerden arınmaya, kanser hücrelerinin yok edilmesine ve tüketimimiz için besin üretilmesine yardımcı olabilir. Bu anlamda – aksi de mümkün olsa da- sağlıklı bir gezegenin anahtarı olabilir.
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Artık ilaç almadığınız bir gelecek düşünün; bunun yerine, hücreleriniz sizi rahatsız eden şeylerle savaşmak için yeniden programlanabilir. Sentetik biyloji teknolojinin yardımıyla bitki bazlı proteinlerden et ikamesi olacak besin üretilmesi ve haliyle yiyeceklerin arz miktarının artırılması ve bu şekilde geniş kesimlerin bu ürünlere ulaşması(hem de vegan dostu bir şekilde) sağlanabilir. Bu alanda sayısız şirket sayısız farklılıkta çalışmalar yürütüyor.
Bu konuda çalışan Ginkgo Bioworks adlı şirketin internet sitesini buradan inceleyebilir, sentetik biyoloji teknolojisinin epey geniş yapılabilecekler havuzundan bazı konuları öğrenmeye adım atabilirsiniz.
Tüm bu nedenlerle sentetik biyoloji temalı teknolojiler önemini her geçen zaman artırarak teknoloji trendleri listelerinde yükselmeye devam edecek.
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Dosya
Kısa vadede teknoloji trendleri – 5: Post-modern tarım
COVID-19 pandemisinin gündemimizi derinden işgal ettiği günlerde gelecek adına yazmak mantıklı görünmeyebilir. Fakat artık salgının psikolojik etkilerinin de hissedilebileceği günlerde gündemden bir dem uzaklaşmak ve kısa vadede hakkında çokça konuşacağımız ya da konuşmak durumunda kalacağımız teknoloji trendlerini şimdiden kısaca tanımak herkes için faydalı olacaktır.
Tarım ve inovatif teknoloji
Belki ilk okuyuşta tarımın bu yazı dizisinde bulunmasını yadırgamış olabilirsiniz. Fakat, Amazon, Microsoft, Walmart ( Wallmart temel olarak bir perakende şirketi ama geniş şekilde faaliyetlerine bakıldığında bir teknoloji şirketi sıfatını da hak ettiği söylenebilir) gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bazıları tarım alanına giriyor.
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Microsoft, tarımı veri analizi ile modernleştirmek için çok yıllı bir plan başlattı ve Microsoft’un yatırım yaptığı ABD’de bulunan iki çiftlikte bu plan pratiğe dökülmeye başlandı. Walmart maliyetleri düşürmek için inovatif yöntemlerle oluşturulmuş kendi et paketleme tesislerini ve süt işleme tesislerini açıyor. Amazon’un sahibi Jeff Bezos dikey tarım odaklı bir yatırım gerçekleştirdi. Plenty adlı dikey tarım odaklı çalışan ‘startup‘a Bezos yaklaşık çeyrek milyar dolarlık bir yatırım yaptı.
Plenty yöntemleri hakkında çok fazla açıklama yapmadı ancak tohumlarını genetik olarak değiştirmeyeceğini, makine öğrenimi ve iklim yaratma teknolojisini kullanmayı planladığını söylüyor. Pestisit ( tarımda zararlılarına karşı kullanılan bir kimyasal, kalıntılarının insan sağlığına zararlı olduğu bilimsel olarak gösterilmiştir ) veya GDO (genetiği değiştirilmiş organizmlar) içermeyen süper temiz yiyecekler yetiştirilebileceğini ifade ediyor. Ayrıca benzersiz bir şekilde su tüketimini (yüzde 99 oranında) azalttığını ve yerel olarak yetiştirilen ürünlerin her yerde yetiştirmeyi mümkün kıldığını iddia ediyor.
Tarım odaklı teknolojiler kısa vadeli teknoloji trendleri listelerine çeşitlenerek giriş yapmış / yapacak gibi görünüyor.
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Dosya
Kısa vadede teknoloji trendleri – 3 ve 4: Kuantum bilgisayarlar ve robotlar
COVID-19 pandemisinin gündemimizi derinden işgal ettiği günlerde gelecek adına yazmak mantıklı görünmeyebilir. Fakat artık salgının psikolojik etkilerinin de hissedilebileceği günlerde gündemden bir dem uzaklaşmak ve kısa vadede hakkında çokça konuşacağımız ya da konuşmak durumunda kalacağımız teknoloji trendlerini şimdiden kısaca tanımak herkes için faydalı olacaktır.
Kuantum bilimi ve kuantum bilgisayarlar sadece kısa vadeyi değil orta ve uzun vadeyi de etkileyecek ciddi sonuçlar doğuracak. Kuantum bilgisayarlar konusu ile ilgili bu yazı dizisi kapsamında detaylandırma yapılmayacak. Konuyla ilgili buraya tıklayarak daha önce yayınlanmış bir yazımızı okuyup temel seviyede bilgi edinebilirsiniz.
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2019 yılında Boston Dynamics, Spot adlı robotunu ticari amaçlar için satmaya başladı. Robotların yapabilecekleri, insan hayatına kattıkları ve katabilecekleri her daim onları teknolojinin popüler konuları arasında tutacak. Bu arada, Amazon’un geliştirtiği AWS RoboMaker, şirketlerin bulut kullanarak akıllı robot uygulamalarını ölçeklendirmesine ve dağıtmasına yardımcı olmak için oluşturuldu. Bulut robotik ve otomasyon, fiziksel robotların yalnızca kapsayıcıları yerine ağlar üzerinden veri ve kod paylaştığı ve hesaplamaları uzaktan gerçekleştirdiği bir alandır.
Kısa süre sonra işletmeler, mevsimsel perakende satış beklentisi oluşturmada, stratejik depo seçimleri yapmakta, binalarda güvenlik ve fabrikalarda otomasyon dahil olmak üzere, çeşitli kullanımlar için bulut tabanlı robot teknolojisinden yararlanabilecekler. Ayrıca, bu durum insan işçi maliyetlerinin ucuz olduğu ülkelerin cazibesini bu anlamda yitirmeleri konusunda bir katalizör olabilir. Yani ucuz iş gücü, üretim merkezlerinin seçimindeki önemli olma rolünü kaybedebilir ya da önem sırasında geriye düşebilir. Bunun ekonomik ve siyasi etkileri çok önemli sonuçlar doğurabilir.
Kısacası kuantum bilgisayarlar, fiziksel robotlar ve bulut tabanlı robotik uygulamalar teknoloji trendlerinde üst sıralarda olmaya devam edecek.
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