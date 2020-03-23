Kısa vadede teknoloji trendleri – 6: Sentetik biyoloji

COVID-19 pandemisinin gündemimizi derinden işgal ettiği günlerde gelecek adına yazmak mantıklı görünmeyebilir. Fakat artık salgının psikolojik etkilerinin de hissedilebileceği günlerde gündemden bir dem uzaklaşmak ve kısa vadede hakkında çokça konuşacağımız ya da konuşmak durumunda kalacağımız teknoloji trendlerini şimdiden kısaca tanımak herkes için faydalı olacaktır.

Teknoloji yeniden dizayn yolunu açıyor

Sentetik biyoloji, doğada henüz mevcut olmayan bir organizma oluşturmayı içerir. Bu teknoloji kusurlu genlerin tespitine ve onarılmasına, toksinlerden arınmaya, kanser hücrelerinin yok edilmesine ve tüketimimiz için besin üretilmesine yardımcı olabilir. Bu anlamda – aksi de mümkün olsa da- sağlıklı bir gezegenin anahtarı olabilir.

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Artık ilaç almadığınız bir gelecek düşünün; bunun yerine, hücreleriniz sizi rahatsız eden şeylerle savaşmak için yeniden programlanabilir. Sentetik biyloji teknolojinin yardımıyla bitki bazlı proteinlerden et ikamesi olacak besin üretilmesi ve haliyle yiyeceklerin arz miktarının artırılması ve bu şekilde geniş kesimlerin bu ürünlere ulaşması(hem de vegan dostu bir şekilde) sağlanabilir. Bu alanda sayısız şirket sayısız farklılıkta çalışmalar yürütüyor.

Bu konuda çalışan Ginkgo Bioworks adlı şirketin internet sitesini buradan inceleyebilir, sentetik biyoloji teknolojisinin epey geniş yapılabilecekler havuzundan bazı konuları öğrenmeye adım atabilirsiniz.

Tüm bu nedenlerle sentetik biyoloji temalı teknolojiler önemini her geçen zaman artırarak teknoloji trendleri listelerinde yükselmeye devam edecek.

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