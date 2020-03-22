Kısa vadede teknoloji trendleri – 5: Post-modern tarım

COVID-19 pandemisinin gündemimizi derinden işgal ettiği günlerde gelecek adına yazmak mantıklı görünmeyebilir. Fakat artık salgının psikolojik etkilerinin de hissedilebileceği günlerde gündemden bir dem uzaklaşmak ve kısa vadede hakkında çokça konuşacağımız ya da konuşmak durumunda kalacağımız teknoloji trendlerini şimdiden kısaca tanımak herkes için faydalı olacaktır.

Tarım ve inovatif teknoloji

Belki ilk okuyuşta tarımın bu yazı dizisinde bulunmasını yadırgamış olabilirsiniz. Fakat, Amazon, Microsoft, Walmart ( Wallmart temel olarak bir perakende şirketi ama geniş şekilde faaliyetlerine bakıldığında bir teknoloji şirketi sıfatını da hak ettiği söylenebilir) gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bazıları tarım alanına giriyor.

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Microsoft, tarımı veri analizi ile modernleştirmek için çok yıllı bir plan başlattı ve Microsoft’un yatırım yaptığı ABD’de bulunan iki çiftlikte bu plan pratiğe dökülmeye başlandı. Walmart maliyetleri düşürmek için inovatif yöntemlerle oluşturulmuş kendi et paketleme tesislerini ve süt işleme tesislerini açıyor. Amazon’un sahibi Jeff Bezos dikey tarım odaklı bir yatırım gerçekleştirdi. Plenty adlı dikey tarım odaklı çalışan ‘startup‘a Bezos yaklaşık çeyrek milyar dolarlık bir yatırım yaptı.

Plenty yöntemleri hakkında çok fazla açıklama yapmadı ancak tohumlarını genetik olarak değiştirmeyeceğini, makine öğrenimi ve iklim yaratma teknolojisini kullanmayı planladığını söylüyor. Pestisit ( tarımda zararlılarına karşı kullanılan bir kimyasal, kalıntılarının insan sağlığına zararlı olduğu bilimsel olarak gösterilmiştir ) veya GDO (genetiği değiştirilmiş organizmlar) içermeyen süper temiz yiyecekler yetiştirilebileceğini ifade ediyor. Ayrıca benzersiz bir şekilde su tüketimini (yüzde 99 oranında) azalttığını ve yerel olarak yetiştirilen ürünlerin her yerde yetiştirmeyi mümkün kıldığını iddia ediyor.

Tarım odaklı teknolojiler kısa vadeli teknoloji trendleri listelerine çeşitlenerek giriş yapmış / yapacak gibi görünüyor.

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