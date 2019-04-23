Apple’a yüz tarama sistemi nedeniyle 1 milyar dolarlık dava açıldı!

ABD’de bir genç, Apple’ın yüz tarama sistemi nedeniyle gözaltına alındı. Olayı araştıran bir dedektifin çalışmaları sonucu suçsuzluğu kanıtlanan genç, Apple mağazalarında müşterilerden gizli bu sistemi kullanan şirkete; 1 milyar dolarlık dava açtı.

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New York’ta yaşayan Ousmane Bach isimli 18 yaşındaki genç, geçtiğimiz yıl Boston, New Jersey, Delawere ve Manhattan’daki Apple mağazalarında yaşanan hırsızlık olaylarının faili olarak tutuklanmıştı. Sahte bir kimlik kullanan faili bulamayan polis, mağazalarda bulunan yüz tarama sistem nedeniyle hırsız ile Bach’ı eşleştirmiş oldu. Tutuklamadan sonra Apple’ın kayıtlarını inceleyen bir dedektif, talihsiz gencin hırsız olmadığını kanıtladı. Boston’daki hırsızlık olayının olduğu saatlerde genç, Manhattan’daki mezuniyet balosuna katılıyordu.

Apple mağazalarında bulunan ve yüz tarama özelliği olan her cihazla, müşterilerden habersiz bu sistemin kullanılıyor olması büyük bir şok etkisi yarattı. Bach’ın davasıyla ilgilenen dedektif, Apple’ın mağazadaki hırsızı yüz tarama sistemi ile deşifre ettiği ve sorunun bu sistemden kaynaklı olabileceğini söyledi. Apple şirketi ve kullandığı teknolojilerin güvenilirlikleri hakkında pek çok soru işareti ortaya çıkmış oldu.

Yaşanan olaylar sonrasında Ousmane Bach, Apple’a “1 milyar dolarlık” dava açtı. Dava gerekçesi olarak; müşterilerden gizli bir şekilde yüz tarama sisteminin kullanıldığını belirtti. Bir Apple sözcüsü açıklamasında; şirketin mağazalarında bahsi geçen sistemin kullanılmadığını söyledi. Ancak davanın gidişatı ve çıkan söylentiler, pek çok insanın Apple mağazaları ve elinde bulundurduğu teknolojilerden çekinmesine sebep olabilir. Önümüzdeki günlerde teknoloji devi şirketten konu hakkında daha geniş çaplı açıklamaların gelmesi bekleniyor.