Kış testlerini tamamlayan Mercedes EQV, yakında yollara çıkacak!

Testleri devam eden yeni i20 N casus kameralara yakalandı. Ağır kamuflajından kurtulmuş halde yakalanan araç, hafif kamuflajıyla sportif karakterinden ipuçları vermeye başladı.

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Kalın örtülerin çoğundan kurtulmuş olsa da çoğu ayrıntı hakkında konuşmak çok da kolay değil. Fakat büyük arka kanat, “N” modele özgü jantlar ve kırmızı fren kaliperleri gibi bazı detaylar göze çarpıyor.

Ön kısımda, tampondaki büyük hava girişleri ve iri çamurluklar dikkat çekiyor. Arkada tarafta ise çift egzoz borusuna ayrılmış bir boşluk yer alıyor. İç kısımda ise spor koltuklar kendini gösteriyor. İç mekanın geri kalanı ise kendini gizlemeye devam ediyor casus fotoğrafçılara. Fakat kontrast dikişler, N arması ve normal i20 modeliyle ortak detayların yer alması bekleniyor. Ayrıca kablosuz telefon şarjı, üst seviye ses sistemi, akıllı telefon entegrasyonu ve ambiyans aydınlatması gibi özelliklerin dijital kadranlar ve yeni bilgi-eğlence sistemine eşlik etmesi bekleniyor.

i20 N nasıl bir performans sunacak ve ne zaman karşımızda olacak?

Hyundai’nin minik hot-hatch modelinin kaputunun altında 1.6 litre hacimli ve 200 beygir civarı güç üreten, turbolu bir motorun yer alması bekleniyor. Güney Koreli üreticinin bu motoru sadece önden çekişli ve 6 ileri manuel şanzımanla piyasaya süreceği söyleniyor.

Coronavirus pandemisinden ötürü tanıtımın iptali veya ertelenmesi gibi bir durum olmazsa, Hyundai N departmanından gelen bilgilere göre yılın ikinci yarısında (muhtemelen 2020 Paris Otomobil Fuarı) görücüye çıkabilir.