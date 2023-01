Amerika’nın yaptırımları karşısında boyun eğmeyen Huawei bu süreçte kendi işletim sistemi HarmonyOS ile karşımıza çıkmıştı. Firma güncel telefonlarında 5G modem olmasa da Snapdragon yonga setlerini kullanmaya başlamıştı. Şimdi ise Huawei Kirin 9010 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. İlk olarak geçen yıl görünen bu yonga setinden uzun bir süre haber alınamamıştı. Ancak bugün yonga setinin heyecanlandıran özellikleri ortaya çıktı.

Son gelen bilgilere göre Huawei’nin yeni yonga seti 3nm üretim süreci ile üretilecek. AnTuTu performans testinden 1.3 milyon puan aldığı söylenen bu yonga Snapdragon 8+ Gen 1‘den daha güçlü olacak gibi görünüyor. Şimdilik bu yonga setinde hangi çekirdeklerin kullanılacağı bilinmiyor. Huawei P60 serisinde görmeyi umduğumuz bu yonga seti sadece Çin pazarına da özel olabilir.

Kirin KC10 (9010) performance is great.

around 1.3 million score on Antutu, and it is more powerful than SD8+G1.

Interesting to see KC20🤔

however, consumers have to wait for China to get its own chip printing machine ready. pic.twitter.com/x4QHPUUxua

— Teme (特米)|🇫🇮🇨🇳 (@RODENT950) January 11, 2023