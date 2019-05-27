TSMC, A13 ve Kirin 985 için 7 nm+ üretiyor

TSMC, ikinci nesil 7 nm+ işlemcinin seri üretime başladığını resmen açıkladı. Tayvanlı şirket, EUV litografisini ilk kez uygulayarak Intel ve Samsung‘un ana rakibi olma yolunda adım attı.

Dış basındaki habere göre şirket, Huawei‘ye işlemci tedarik etmeye devam edecek ve yakında çıkacak olan Mate 30 ailesinde Kirin 985 yonga seti olması bekleniyor. Ayrıca 2019 iPhone‘larda görünmesi beklenen Apple A13 Bionic işlemcinin bir parçası olacak .

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TSMC, ABD ile Çin arasındaki ticari çatışmalara rağmen Huawei’ye SoC tedarik etmeye devam edeceğini açıkça belirtti. Tayvanlı şirketin, her iki ekonomik süper güçle de ayrı ticari anlaşmaları var ve devam eden sorunlardan etkilenmiyor.

Şirket, ilerisi için gelecek planlarını da açıkladı. Şu anda test aşamasında olan, EUV teknolojisine sahip 5 nm işlemli yonga setlerin deneme üretimine başlıyor. Yeni işlemcinin ilk olarak 2020 yılında seri üretime geçmesi bekleniyor.

Şirket, Tayvan Güney Bilim ve Teknoloji Parkı‘nda ki tesisi yeniden yerleştiriliyor ve üretim süreci için yeni tesisler kuruyor. Eski Ar-Ge tesisi, 3nm süreçler için hazırlıklara başlayacak.

Mevcut planlara ek olarak, çalışmalarında, halihazırda sevk edilen 7nm + işlem cihazlarının yükseltilmesi olarak görülmesi gereken 6nm geçiş süreci de var.