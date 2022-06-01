Monster Tulpar T7 V25.1.2 incelemesi ile karşınızdayız. Adı gibi canavar olan Tulpar serisinden bu cihazın detayları ve performans test sonuçları videomuzda!

Tasarım olarak bir gaming bilgisayara yakışacak çizgilere sahip olan bilgisayar 39.7cm x 28.4 cm x 2.59 cm boyutlarına sahip. Büyük kasasına rağmen taşınabilir formunda olan ürün 2,9 kg ağırlığında. Ayrıca bu ağırlığının ana sebebi ise alüminyum kasaya sahip olması. Tasarıma eklenmesi gereken noktalardan birisi de Steel Series Engine 3’le her tuşa farklı renk atama imkânıyla Steel Series RGB Gaming Klavyesinin olması.

Bir gaming bilgisayarda olmazsa olmaz bağlantı seçeneklerinin tamamına sahip olan Monster Tulpar T7, 3 Adet USB 3.2 Portu, 1 Adet USB 3.2 Gen2 Portu (Type-C) ve bu port üzerinden Thunderbolt 4 desteği ile 40Gbps bant genişliği ile Display Port 1.4 Desteği de sağlayabiliyor. 1 adet Mini Display Portu 1.4 da bulunan bilgisayar, 3,5mm Kombo Jak ile kulaklık ve mikrofon bağlantısı sağlayabiliyor. Ayrıca Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) desteği, Bluetooth 5.1 ve kablolu bağlantı için Ethernet Portu da mevcut.

17,3 inç boyutundaki büyük ekran FHD 1920×1080 çözünürlüğe sahip. 300Hz ekran yenileme özelliği sayesinde oyunda ve gülük kullanımda akıcı bir deneyin sunuyor. %100 sRGB desteği sayesinde canlı görüntüler verebiliyor. AHVA Mat ekran olmasıyla da yansıma yapmıyor ve görüntüleme zorluğu yaşatmıyor. 5ms tepkime süresiyle birlikte oyunlarda yüksek performansa yardımcı oluyor.

İçerisinde Intel ® Tiger Lake Core™ i7-11800H işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX3060 6GB GDDR6 ekran kartıyla gelen model üst düzey performans sergiliyor. 16GB RAM (2x8GB) DDR4 3200MHz ek olarak 64 GB’a kadar genişletilebilir RAM seçeneği de sunuluyor. 1TB SSD ile birlikte gelen Tulpar T7, ayrıca bir adet Gen4 SSD ve bir adet Gen3 SSD desteği de veriyor. DUO Fan Sistemi ile yüksek grafikli oyunlarda bile bilgisayar serin kalıyor. Turbo modu ile ekstra gücü de devreye alabiliyor.

4 hücreli 65Wh büyüklüğündeki bataryadan gücünü alan bilgisayar günlük kullanımda da uzun süreli bir kullanım vadediyor. Şarjı azaldığı anda ise 240W – 20V / 12A adaptör ile hızlı bir şekilde dolabiliyor.

2 adet 2W güce sahip hoparlörler ile de günlük kullanımda kullanıcısını üzmüyor. Yeniden boyutlanabilir BAR, Dynamic Boost 2.0 özelliği ve Whispermode 2.0 özelliği ile akustik kontrol özelliği de sunuyor.

Peki siz Monster Tulpar T7 V25.1.2 modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler…

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