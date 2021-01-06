Genel
Kia yeni logosunu tanıttı
Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Kia yeni logosunu görsel bir şölen ile duyurdu. Şirket yeni logosu ve sloganı resmi olarak açıkladı.
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Son dönemde otomobil üreticileri arasında Logo yenileme gibi yeni bir trend boy gösterdi. Hatırlanacağı üzere son olarak Volkswagen logosunu yenileme kararı almıştı. Ondan önce de BMW logosunda ufak çaplı değişikliklere gitmişti.
Şimdi ise Güney Kore’nin önde gelen otomobil üreticilerinden Kia logo değiştirme kararı aldı. Üstelik Kia, diğer markalar gibi mevcut logo üzerinde ufak değişiklikler yapmadı. Direkt olarak daha modern ve daha sportif görünen bir logo tasarımına geçti.
Şirket yeni logosunu Güney Kore’nin Incheon şehrinde düzenlediği bir görsel şölenle adeta gökyüzünde tanıttı. Markadan yapılan açıklamada yeni logonun ‘simetri’, ‘ritim’ ve ‘yükseliş’ gibi üç ana unsuru bir araya getirdiği ifade edildi.
Kia’nın yeni logosu da önceki logo gibi bir sembolden ziyade şirketin ismini barındırıyor. Ancak yeni logoda hem Kia yazısının dışında bir halka bulunmuyor hem de “Kia” yazısında daha özgün ve el yazısı karakterleri kullanılıyor. Firmanın yeni sloganı da “Movement that inspires” (İlham veren hareket) olarak değiştirilmiş durumda.
Yapılan açıklamada ayrıca 2021 model tüm Kia otomobiller, Güney Koreli şirketin yeni logosu ile piyasaya sürülecek. Şirket, gelecek dönemde çoğunlukla elektrikli otomobillere odaklanacak. Kia’nın yeni hedefi, 2027 yılında kadar yedi farklı tam elektrikli model piyasaya sürebilmek.
Güney Koreli şirketin yeni logo tanıtımı için düzenlediği gösteride 303 pyro drone kullandı ve hem drone’lar hem de havai fişeklerle gerçek bir görsel şölen oluşturdu. Bu muhteşem gösteri, insansız hava araçları tarafından aynı anda en fazla havai fişek atılan gösteri olan Guinness Dünya Rekoru kırdı.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 Serisi’nin Fiyatları Yanlışlıkla Açıklandı!
Samsung Galaxy S21 ailesinin fiyatları yanlışlıkla açılandı. Belçikalı şirket Voo, yanlışlıkla Galaxy S21 ailesinin fiyatlarını açıkladı.
Samsung‘un yeni amiral gemisi modellerini barındıran yeni Samsung Galaxy S21 Serisi‘nin tanıtımına az bir süre kala büyük açık verildi. 14 Ocak‘ta tanıtılacak olan Galaxy S21 modelleri, tanıtımdan hemen hemen 1 hafta önce fiyatlarını ortaya dökmüş oldu.
Belçikalı şirket Voo, internet sayfasında yaptığı bir yanlışlık nedeniyle Galaxy S21 modellerinin Avrupa fiyatlarını açıkladı. Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra‘nın fiyatlarını açıklayan şirket, açığı kısa sürede düzeltse de, ekran görüntüsü almayı başaran kullanıcılardan kaçamadı.
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Samsung Galaxy S21 Serisi’nin fiyatları!
Voo’nun internet sitesinde satış sayfaları görünen Galaxy S21 Serisi, artık fiyatlarını açıklamış oldu. Voo’nun internet sitesine baktığımızda Galaxy S21‘in 128GB depolamalı modelinin 849€ fiyat etiketi ile satıldığını görüyoruz. Öte yandan Galaxy S21+ 1049€ fiyat etiketine sahipken, Galaxy S21 Ultra ise 1399€ fiyat etiketine sahip.
Tabi altlarında birde indirimli fiyatlar yer alıyor ancak bu fiyatların sitede rastgele girilmiş değerler olma ihtimali mevcut. Keza 199 Euro’ya Galaxy S21 almak biraz hayal gibi duruyor. Öte yandan cihazların fiyatlarını değerlendirmek gerekirse S21 modelinin 7600TL gibi bi fiyata, S21+ modelinin 9420TL gibi bir fiyata ve S21 Ultra’nın 12560TL gibi bir fiyata denk geldiğini görüyoruz.
Aslında S21 ailesinin pazardaki yerine baktığımızda fiyatlar gayet normal. Ancak Türkiye şartlarında bir telefona 12 bin TL vermek herkesin harcı değil. Birde vergilerin eklendiğini düşündüğümüzde S21 Ultra’nın fiyatını 15 bin TL’lere dayanması muhtemel.
Voo’nun yaptığı bu hata ile 14 Ocak‘ta tanıtılacak olan Samsung Galaxy S21 Serisi modellerinin şimdiden fiyatları belli oldu. Sizce Galaxy S21 Serisi gerçekten bu fiyatlarla mı çıkış yapacak? Sizce Samsung fiyatlarda bir düzenlemeye gidecek mi?
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Akıllı Telefonlar
Hangi uygulama ne kadar RAM kullanıyor? – Android
Windows üzerinde hangi uygulama ve programların ne kadar RAM kullandığını Görev Yöneticisini açarak öğrenebiliyoruz. Android sisteminde ise, biraz gizlenmiş olsa da, benzer bir şekilde uygulamaların RAM hafıza kullanımlarına ulaşmak mümkün.
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Özellikle de eğer telefonunuz yüksek bir RAM kapasitesine sahip değilse, fazlaca RAM tüketen uygulamalarınızı tespit etmek iyi bir fikir olabilir. Bu bilgi için ise Android geliştirici ayarlarına erişmek gerekecek.
Daha önceleri bazı Android versiyonları ve ROM’ları hafıza kullanımını daha ulaşılabilir bir şekilde sunuyordu. Şimdi ise bu bilgilere ulaşmak biraz daha zorlaştı. Ancak yine de RAM kullanımını görebilmek için Android geliştirici ayarlarına erişmek neredeyse bütün Android telefonlarda çalışıyor diyebiliriz.
Hangi uygulama ne kadar RAM tüketiyor görmek için Geliştirici Seçenekleri nasıl aktifleştirilir?
Öncelikle, eğer daha önceden aktifleştirmediyseniz, bu ayarları görebilmeniz için onları aktifleştirmeniz gerekiyor. Bunun için ise yıllardır bilinen yöntem işimizi görüyor.
- Telefonunuzun Ayarlar kısmına girin
- Telefon bilgisi kısmına gelin
- Ardından Yapım numarası yazan yerin üstüne hızlıca tam yedi kere dokunun.
Bu adımların ardından sistem size Geliştirici Seçeneklerinin açıldığını haber verecektir. Bu kısım ise Android modeline göre ya Ayarlar menüsüne ya da Sistem sekmesi içerisine bir kez daha girdiğinizde yeni bir seçenek olarak karşınıza çıkacak. Oraya girdiğinizde ise yine modeline göre Çalışan Servisler veya direkt en üstte Hafıza kısmına girmeniz gerekiyor.
- Güçlü ve nispeten uygun fiyatlı telefon arayışında iseniz bu listeye bir bakmalısınız.
- Özellikle iş ve okul kullanımı için uygun, sağlam bilgisayarlar için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Bu kısımda artık telefonunuzun RAM hafızasının genel durumunu ve mevcut kullanımını görebilirsiniz. Hangi uygulama tarafından ne kadar hafıza kullanıldığını görmek için ise bu bölüm içerisinden ilgili seçeneğine basmalısınız. Buradan sistemdekiler dahil her uygulamanın ne kadar RAM kullandığı görülebiliyor. Aynı zamanda kullanım süresi de Android’in görmenize izin verdiği bilgiler arasında. Yine üst taraftaki menüden uygulamaların görünüm ve RAM kullanım durumlarına göre sıralanış şekillerini değiştirmeniz de mümkün.
Bu kısa birkaç adımı kullanarak hangi uygulamalarınızın ne kadar ve hangi sürelerde RAM kullandığını görebilirsiniz.
Kolay gelsin!
Akıllı Telefonlar
Vivo X60 Pro Plus modelinin özellikleri belli oldu
Teknoloji severlerin merakla beklediği Vivo X60 Pro Plus modelinin bazı özellikleri gün yüzüne çıktı. Yeni amiral gemisi, teknik özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Şirket, geçtiğimiz yılın son haftalarında vivo X60 ve X60 Pro ile karşımıza çıkmıştı. Serinin amiral gemisi olması planlanan ve henüz tanıtılmayan X60 Pro Plus akıllı telefonun teknik özellikleri ile ilgili internete bazı bilgiler sızdırıldı. Son olarak cihaz 3C sertifikasyon web sitesinde görüldü.
Model numarası V2056A olan Vivo X60 Pro Plus, 55W şarj desteğine sahip olması göze çarpan ilk unsur oluyor. Söz konusu belgede cihazın, 5G şebekelerini destekleyeceği de görülüyor. 3C sertifikası alan Vivo X60 Pro Plus’ın yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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X60 Pro Plus modeli, 3C sertifikasının yanında Geekbench testinde de görüldü. Test sonuçlarına göre akıllı telefon, tekli çekirdek performansında 1135 puan alırken, çoklu çekirdek performansında ise 3681 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Geekbench testi sayesinde cihazın diğer teknik özellikleri de ortaya çıktı. Vivo X60 Pro Plus, Snapdragon 888 yonga seti ve 12 GB RAM ile birlikte gelecek. Cihaz ayrıca Android 11 ve Origin OS kullanıcı arayüzüne sahip olacak.
Söz konusu telefonda görünüşe göre 6.56 inç büyüklüğünde, 2376 × 1080+ çözünürlüğünde ve 120 Hz tazeleme hızlı bir ekran yer alacak. Kamera konusunda ise yine dörtlü kamera kurulumu kullanılacak. Bu kameralar 50 Megapiksel ana + 12 Megapiksel geniş açılı lens + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel çözünürlüğünde konumlandırılacak. Ayrıca telefondaki telefoto lensin Zeiss imzalı olacağını belirtelim.
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Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: kozmikdeli, 28 dakika önce
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Yazan: market2020, 7 saat önce
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