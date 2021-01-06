Kia yeni logosunu tanıttı

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Kia yeni logosunu görsel bir şölen ile duyurdu. Şirket yeni logosu ve sloganı resmi olarak açıkladı.

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Son dönemde otomobil üreticileri arasında Logo yenileme gibi yeni bir trend boy gösterdi. Hatırlanacağı üzere son olarak Volkswagen logosunu yenileme kararı almıştı. Ondan önce de BMW logosunda ufak çaplı değişikliklere gitmişti.

Şimdi ise Güney Kore’nin önde gelen otomobil üreticilerinden Kia logo değiştirme kararı aldı. Üstelik Kia, diğer markalar gibi mevcut logo üzerinde ufak değişiklikler yapmadı. Direkt olarak daha modern ve daha sportif görünen bir logo tasarımına geçti.

Şirket yeni logosunu Güney Kore’nin Incheon şehrinde düzenlediği bir görsel şölenle adeta gökyüzünde tanıttı. Markadan yapılan açıklamada yeni logonun ‘simetri’, ‘ritim’ ve ‘yükseliş’ gibi üç ana unsuru bir araya getirdiği ifade edildi.

Kia’nın yeni logosu da önceki logo gibi bir sembolden ziyade şirketin ismini barındırıyor. Ancak yeni logoda hem Kia yazısının dışında bir halka bulunmuyor hem de “Kia” yazısında daha özgün ve el yazısı karakterleri kullanılıyor. Firmanın yeni sloganı da “Movement that inspires” (İlham veren hareket) olarak değiştirilmiş durumda.

Yapılan açıklamada ayrıca 2021 model tüm Kia otomobiller, Güney Koreli şirketin yeni logosu ile piyasaya sürülecek. Şirket, gelecek dönemde çoğunlukla elektrikli otomobillere odaklanacak. Kia’nın yeni hedefi, 2027 yılında kadar yedi farklı tam elektrikli model piyasaya sürebilmek.

Güney Koreli şirketin yeni logo tanıtımı için düzenlediği gösteride 303 pyro drone kullandı ve hem drone’lar hem de havai fişeklerle gerçek bir görsel şölen oluşturdu. Bu muhteşem gösteri, insansız hava araçları tarafından aynı anda en fazla havai fişek atılan gösteri olan Guinness Dünya Rekoru kırdı.

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