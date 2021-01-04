Araç muayene ücretleri yeni yıl ile birlikte zamlandı

2021 yılında uygulanacak araç muayene ücretleri belli oldu. Yeni yıl itibarıyla yürürlüğe giren muayene ücretleri, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 9.11 oranında zamlandı.

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2021 yılı ile birlikte yeni zamlar da uygulanmaya başlandı. Yeniden Değerlendirme Oranı’na göre trafik cezalarına ve otoyol ve köprü ücretlerine geçtiğimiz günlerde zam gelmişti. Son olarak araç muayene ücretlerine de zam yapıldığı belirtildi.

Araç muayenesi ücretleri, taşıtların bulunduğu gruplara göre üçe ayrılıyor. Otobüs ve kamyon gibi ağır taşıtlar için daha yüksek tarifeler uygulanırken, otomobil ve motosikletler daha düşük tarifelere tabi tutuluyordu.

Buna göre araç muayene ücretleri:

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, römork ve yarı römork muayene ücreti, 342 TL 20 kuruştan, 372 TL 88 kuruşa çıktı.

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker muayene ücreti, 462 TL 56 kuruştan, 503 TL 86 kuruşa yükseldi.

Traktör (römorklu, römorksuz),motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri, 174 TL 64 kuruştan, 189 TL 98 kuruşa çıktı.

Egzoz muayenesi için de belirlenen ücret 80 TL’den 90 TL’ye çıkarıldı.

Araç muayenesi TÜVTÜRK aracılığıyla yapılıyor. Randevu yöntemi ile çalışan bu kurumda sıra almanız şart. Bunun için iki farklı yol var. TÜVTÜRK ücretsiz randevu hattı olan 0850 222 88 88 nolu telefondan veya www.tuvturk.com.tr adresinden araç muayene randevusu alınabilir.

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