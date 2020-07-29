Kia’nın yeni elektriklisi, Tesla Model 3 ile birlikte test ediliyor!

Kia‘nın ürün gamına ekleyeceği tamamen yeni ve elektrikli modeli, kamuflajlı olarak Tesla Model 3 ile birlikte görüntülendi. Haberin konusu olan model, önceden var olan bir Kia modelinin elektrikli bir versiyonu da değil.

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Söz konusu yeni elektrikli model için, yaklaşık 1.5 sene önce Cenevre Otomobil Fuarı‘nda tanıtılan Imagine by Kia Concept’ten ilham alındığı söyleniyor.

Imagine by Kia konsepti Imagine by Kia konsepti Imagine by Kia konsepti Imagine by Kia konsepti

Çekilen fotoğraflara bakılırsa Kia’nın yeni modeli, Tesla‘nın giriş seviyesi modelinden biraz daha büyük boyutlara sahip. Ayrıca aracın, Model 3 ile birlikte test edilmesi Kia için çok mantıklı bir hareket diyebiliriz. Çünkü Model 3, küresel pazarda bir çeşit kriter olarak algılanıyor. Performans olarak minik Tesla’yı geçeceğinden pek emin olunmasa da Kia, menzil olarak tehditkar bir model yaratabilir. Ayrıca test konvoyunda bulunan, hidrojenle çalışan Toyota Mirai de gözlerden kaçmadı.

Aracın tasarımını, yanındaki Model 3’e göre yapacak olursak söz konusu Kia, biraz daha yüksek ve uzun bir gövdeye sahip. Tesla’nın eğimli tavanına karşılık Kia’da köşeli bir tavan tasarımı bulunuyor.

Carscoops’a göre bu yeni elektrikli Kia, Hyundai ile ortak kullanılan Elektrik-Küresel Modüler Platformu (E-GMP) üzerinde yükselecek. Prototipin batarya değerleri ve kaç motora sahip olduğu henüz bilinmiyor. Fakat Kia’nın 500 km civarında bir menzil hedeflediği söyleniyor. Tesla Model 3‘ün uzun menzilli versiyonunun NEDC döngüsüne göre tam şarjla 620 km civarında bir menzile sahip olduğunu da belirtelim.

Kaynak: Carscoops