Kompakt ticari 2022 Mercedes-Benz T-Sınıfı sızdı!

Mercedes-Benz, MPV ve yolcu taşımaya yönelik araçlara olan ihtiyacın asla bitmeyeceğini düşünen bir marka. Bu nedenle, bu göreve uygun modellerini hep güncel tutmaya devam ediyor.

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Geçenlerde tanıtılan EQV isimli ( Eski efsane Vito’nun yerine gelen V-Sınıfı’nin elektriklisi) premium elektrikli van modeli ile de bu segmente olan beklentilerini vurguladılar.

Şimdi ise 2022‘in ilk yarısında V-Sınıfı’nın altında konumlandırılması planlanan orta boy bir model olan T-Sınıfı‘nın teaser paylaşımı gündemde. Bu model ile “eniştelerin gözdesi” Doblo‘nun bölgesinde, premium bir alternatif oluşacak diyebiliriz.

Daimler’ın baş tasarım sorumlusu Gorden Wagener, ” Sensual Purity (duygusal saflık diyebiliriz) adını verdiğimiz tasarım felsefemiz dahilinde, oranları ve algılanan değeri ile ilham verici bir T-Sınıfı yaratıyoruz. İşlevsellik ve cazibesi ile çekici, aile dostu bir model ortaya koyacağız.” diyor.

Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığı ile geliştirilen T-Sınıfı, “cazip bir fiyat-performans oranı” ve sınıfına nazaran oldukça iyi olması beklenen bir konfor vadediyor. Ayrıca aracın her iki tarafında yer alan geniş açılı arka kapılarla, işlevselliğin arttırılacağı söyleniyor.

Hali hazırdaki içten yanmalı motorlara ek olarak T-Sınıfı’nda, sıfır emisyonlu bir minivan arayan müşteriler için çekici bir seçenek daha olması bekleniyor. Çünkü araçta kullanılacak olan platformun, tamamen elektrikli aktarma organlarını destekler bir yapıda olacağı söyleniyor.

Mercedes-Benz Citan Renault Kangoo

Ayrıca belirtmek gereken bir nokta daha var. Mercedes’in Renault Kangoo kırması bir modeli olan Citan‘ın devam edeceği, hatta yenileneceği açıklandı.

2022 Mercedes-Benz T-Sınıfı’nın tanıtım tarihi ise henüz belli değil.

Kaynak: Carscoops