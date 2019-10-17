Haber
Türkiye’de ilk WPA3 protokolünü kullanan marka Keenetic
WPA3 Wi-Fi güvenlik protokolü, ev ve işyerleri için en gelişmiş kablosuz iletişim olanağı sunuyor. WPA2’ye göre oldukça ileri güvenlik şifreleme ve kullanıcı doğrulama olanağı sağlayan bu protokol, ilk olarak Türkiye’de Keenetic markalı ağ ürünlerindeki yerini aldı.
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Konu hakkında Keenetic CEO’su Vefa Tarhan‘ın WPA3 Wi-Fi güvenlik protokolü hakkında yapmış olduğu açıklamada; “WPA2 şifreleme modelinin geçtiğimiz yıllarda çok fazla güvenlik açıkları ortaya çıkardığı bilinmekte. Keenetic, ürettiği tüm ürünlerde bu sorunu çözdü, bazı ağ üreticileri bu sorunu birkaç özel ürününde çözmekle yetindi. Diğer ağ üreticilerinin ürettiği ürünlerin önemli bir bölümünde cihazların güncellemesi olmadığı için kullanıcılar farkında olmadan ev ve iş yerlerinde kritik uygulamaların çalıştığı ortamlarda güvensiz bir şekilde bu cihazları kullanmaya devam ediyorlar. Günümüzde WPA3 kullanımı modem routerlarda düzenli bir güncellemeyi zorunlu bir gereksinim haline getirdi. Eski veya yeni internet kullanıcılarının ürünlerini kontrol etmelerinde fayda var. Bu yapacakları güncelleme veya ürün değişiminde ne kadar geç kalınırsa internet hatlarının 3. Şahıslar tarafından izinsiz kullanılma riskine, gerek hızınızın paylaşılarak yavaşlatılmasına, gerekse hattınızın suç unsurlarına alet olmasına kapı aralamış olurlar. Türkiye’de WPA3’ü sunan ilk firma olarak kullanıcılarımızın yenilikleri anında cihazlarına bulut teknoloji ile indirebiliyor olmaları kullanıcılara özel bir ayrıcalık.” dedi.
Şu anda WPA3 istemci bilgisayarlarda farklı üreticiler tarafından da sunulmaya başladı. Mobil tarafında ise Android 10 ve iOS 13 ile beraber kullanıcılar WPA3 şifrelemeyi kullanacaklar. Keenetic cihazlar ise WPA3 , WPA3 Enterprise ve OWE ‘yi Keenetic OS 3.1 yazılımıyla beraber kullanabilir durumda. Böylece internet ve ağ güvenliği açısından Türkiye’deki en güvenli modem ve router cihazları ise Keenetic markalı ürünler oluyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung One UI 2.0 yüz tanıma özelliği güncellendi!
Samsung One UI 2.0 Beta güncellemesi ile karşımızda ve arayüzde oldukça önemli bir güncelleme bizler karşılıyor. Kullanıcı arayüzünde çeşitli değişiklikler yapan Android 10, yüz tanıma korumasına 2 yeni özellik ekledi.
Samsung yüz tanıma kilidi sistemi, kullanıcıların telefonlarını koruyarak istenmeyen el değiştirme vakalarını engelliyor. Yüz tanıma ve parmak izi tanıma sistemleri telefonlarımızı korurken bunlar bir yerde saklanıyor mu bu da halen tartışma konusu.
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Yüz tanıma kilidinin bağlı olduğu ön kamera ile güvenlik hizmeti veren Galaxy S10, bu yazılımda yalnızca bir kişinin yüzünü kullanıyor ve diğer kişilere izin vermiyor. Bu bağlamda yüzünüzde yaptığınız en ufak bir değişiklik, telefonun güvenlik sebebi ile açılmamasına sebep olabiliyor.
Android 10 vasıtasıyla gelen ikinci özellik, kullanıcıların gözlerini baz alarak tarama işlemini gerçekleştiriyor. Ek güvenlik sağlamak adına aktifleştirilen yazılım, telefon sahiplerinin yüzlerini yalnızca onların gözleri açıkken tanıyor.
Galaxy S10’un “Ayarlar” sekmesindeki güvenlik menüsünde yer alan özellikler, henüz tamamlanmış değil. Beta aşamasında olan özelliklerin tamamlanılması, kullanıcıların belli bir süre içerisinde Samsung’a vereceği geri bildirimlere bağlı.
Samsung One UI 2.0 güncellemesi kendi ülkesi için yayınladıktan kısa bir süre sonra aralarında ABD‘nin de bulunduğu birkaç farklı bölgeye de dağıtmayı planlıyor. Güncellemenin ülkemizde kullanıma sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.
Samsung Android 10 Beta güncellemesi ile birlikte sunulan bu özellikler daha iyi bir yüz tanımaya telefonların kavuşabilmesini sağlayacak. Kısa süre içinde başta amiral gemisi Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 başta olmak üzere birçok orta segment telefona bu güncellemeler sunulacak.
Samsung
Samsung Galaxy S11, daha büyük ekran-gövde oranı sunacak!
Samsung Galaxy S11, sızıntıları elimize ulaşmaya başladı. Şu an bunun için çok erken olduğunu söyleyebiliriz ama yine de gelen detaylar baya heycan verici duruyor.
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Samsung Galaxy S11 üretime geçmeden hakkında bazı iddialar gelmeye başladı bile. İlk olarak Samsung’un cihazda yeni 5x periskobik telefoto kamera özelliğini test edeceği haberleri ortaya çıkmıştı.
Şimdi de cihazın internet performansını içeren HTML 5 tarayıcı testlerinde görüntüledik. Bu da S serisinin yeni üyesinde ekran tarafında yenilikler görebileceğimizi gösteriyor olabilir.
Cihaz testlerinde, SM-G416U model adıyla gördüğümüz telefonu HTML 5 benchmark kullanım değerleriyle karşılaşıyoruz. Yayınlanmayan Galaxy S modelinin testlerinde bu isimle karşımıza çıkıyor.
Süpriz yapmayarak, Kore Devinin akıllısında Android 10 çalışıyor. 20:9 boy oranına sahip olan ekran benchmarkta 384x854px çözünürlüğünde listelenmiş. Samsung Galaxy S10 ve Note 10 amiral gemilerinde, çoğu cihazdan alışık olduğumuz 19:9 formatını kullanıyordu. Galaxy A80 ve A70’de de 20:9 daha uzun bir ekranla karşılaşmıştık.
Firmanın, yavaş yavaş kendine özgü teknolojilerini üst düzey cihazlarına da uygulamaya kararlı olduğunu gösteriyor. Net bir bilgi henüz elimizde olmasa da şirket, daha uzun ekran anlayışını cihaza POP-UP kamera getirmek için kullanıyor olabilir.
Samsung Galaxy S11, önümüzdeki sene en erken Şubat ayına kadar görmeyi ummuyoruz. Fakat hakkında sızıntılar gelmeye devam edeceğine emin olabilirsiniz. Firma, Şubat ve Temmuz ayları olmak üzere iki kez cihaz lansmanı yapıyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi MIUI 11 güncellemesi başlıyor!
Xiaomi MIUI 11 güncellemesi geçen ay Çin’de bazı modeller için dağıtıma çıktı. Şirket bugün gerçekleştirdiği etkinlikle birlikte yeni MIUI sürümünün küresel çapta dağıtım tarihine ve hangi modellerin güncelleme alacağını açıklık getirdi.
Merakla beklenen yeni nesil arayüz Xiaomi MIUI 11, bugün Hindistan merkezli olarak da lanse edildi. MIUI 11 güncellemesi alacak modeller ve hangi ay alacağı daha önce duyurulmuştu. Ancak, yeni açıklama ile birlikte bu güncellemeyi alacak modellerin tarih aralığı netleşti. Firma burada arayüz için yeni bir takvim paylaştı.
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22-31 Ekim
POCO F1, Redmi K20, Redmi Y3, Redmi 7, Redmi Note 7, Redmi Note 7”ler, Redmi Note 7 Pro
4-12 Kasım
Redmi K20 Pro, Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi 6A, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi 5, Redmi 5A ,Redmi Note 4, Redmi Y1, Redmi Y1 Lite, Redmi Y2, Redmi 4, Mi Mix 2, Mi Max 2
13-29 Kasım
Redmi Note 6 Pro, Redmi 7A, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi Note 8
18-26 Aralık
Redmi Note 8 Pro
Xiaomi MIUI 11 güncellemesi ile birçok yenilik geliyor
Yeni güncelleme ile birlikte yazı tipi değiştirme ve karanlık mod gibi görsel değişiklikler Xiaomi kullanıcılarına sunulacak. Karanlık mod özellikle daha az şarj tüketmesi sebebiyle kullanıcılar için oldukça önemli.
Xiaomi MIUI 11 arayüzü ile birlikte yazı tipi değiştirme özelliği sayesinde de telefonun arayüzü daha fazla kişiselleştirilebiliyor. Şirket, bu konuda kalın, ince ve italik olmak üzere birçok farklı yazı tipiyle karşımıza çıkıyor. Bünyesinde “Milan Pro” isimli yeni bir font kullanılan arayüz, aynı zamanda doğadan gelen yeni ses efektleri de taşıyor. Ayrıca Allways-on display özelliğinin de yenilendiği telefonların ekranında artık özel metinler ve servislerden gelen bildirimler de görülebilecek.
Birçok eski Redmi cihaza destek veriyor olmasıyla kullanıcıları oldukça sevindiren Xiaomi, şimdilik sürümün Türkiye gibi diğer bölgelerdeki dağıtımı hakkında bir bilgi vermiyor.