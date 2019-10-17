Türkiye’de ilk WPA3 protokolünü kullanan marka Keenetic

WPA3 Wi-Fi güvenlik protokolü, ev ve işyerleri için en gelişmiş kablosuz iletişim olanağı sunuyor. WPA2’ye göre oldukça ileri güvenlik şifreleme ve kullanıcı doğrulama olanağı sağlayan bu protokol, ilk olarak Türkiye’de Keenetic markalı ağ ürünlerindeki yerini aldı.

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Konu hakkında Keenetic CEO’su Vefa Tarhan‘ın WPA3 Wi-Fi güvenlik protokolü hakkında yapmış olduğu açıklamada; “WPA2 şifreleme modelinin geçtiğimiz yıllarda çok fazla güvenlik açıkları ortaya çıkardığı bilinmekte. Keenetic, ürettiği tüm ürünlerde bu sorunu çözdü, bazı ağ üreticileri bu sorunu birkaç özel ürününde çözmekle yetindi. Diğer ağ üreticilerinin ürettiği ürünlerin önemli bir bölümünde cihazların güncellemesi olmadığı için kullanıcılar farkında olmadan ev ve iş yerlerinde kritik uygulamaların çalıştığı ortamlarda güvensiz bir şekilde bu cihazları kullanmaya devam ediyorlar. Günümüzde WPA3 kullanımı modem routerlarda düzenli bir güncellemeyi zorunlu bir gereksinim haline getirdi. Eski veya yeni internet kullanıcılarının ürünlerini kontrol etmelerinde fayda var. Bu yapacakları güncelleme veya ürün değişiminde ne kadar geç kalınırsa internet hatlarının 3. Şahıslar tarafından izinsiz kullanılma riskine, gerek hızınızın paylaşılarak yavaşlatılmasına, gerekse hattınızın suç unsurlarına alet olmasına kapı aralamış olurlar. Türkiye’de WPA3’ü sunan ilk firma olarak kullanıcılarımızın yenilikleri anında cihazlarına bulut teknoloji ile indirebiliyor olmaları kullanıcılara özel bir ayrıcalık.” dedi.

Şu anda WPA3 istemci bilgisayarlarda farklı üreticiler tarafından da sunulmaya başladı. Mobil tarafında ise Android 10 ve iOS 13 ile beraber kullanıcılar WPA3 şifrelemeyi kullanacaklar. Keenetic cihazlar ise WPA3 , WPA3 Enterprise ve OWE ‘yi Keenetic OS 3.1 yazılımıyla beraber kullanabilir durumda. Böylece internet ve ağ güvenliği açısından Türkiye’deki en güvenli modem ve router cihazları ise Keenetic markalı ürünler oluyor.