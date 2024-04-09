Kaybolan Android telefon bulma, Google cephesinin yeni Cihazımı Bul özelliği ile artık çok daha kolay. Google, Pixel 8 serisiyle birlikte tanıttığı yenilikçi bir özellik olan Cihazımı Bul ağı ile dikkat çekiyor. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar telefonlarının kapalı olması veya pilinin bitmiş olması durumunda bile cihazlarını bulabilecekler. Kaybolan Android telefon bulma artık çok daha kolay.

Kaybolan Android Telefon Bulma Kolaylaşıyor: Pili Biten Telefonların Bile Yeri Bulunacak

Google, Pixel 8 ve 8 Pro modellerinde özel bir donanım kullanarak telefonların pilinin bittiği veya kapandığı durumlarda bile Bluetooth çipine güç veriyor. Bu sayede, Cihazımı Bul özelliği devreye giriyor ve kullanıcılar telefonlarını bulabiliyor. Google, diğer Android telefon üreticilerini de benzer bir yaklaşımı benimsemeye teşvik ediyor.

Google, diğer Android telefon üreticileriyle işbirliği yaparak benzer bir özelliği diğer premium Android cihazlara getirmeyi planlıyor. Ancak, bu özelliğin Pixel 8 serisi dışındaki mevcut Android telefonlara uygulanıp uygulanamayacağı henüz net değil.

Şu anda, çoğu Android cihazın kapalı olduğunda Bluetooth çipinin etkin olmadığını belirtmek önemli. Ancak, Google’ın yeni özelliği bu durumu değiştirebilir. Bu özelliğin diğer telefonlara yayılması, güncellenmiş bir yazılım ve donanım desteği gerektirebilir.

Google’ın bu özelliği diğer Pixel cihazlarına getirip getirmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, mevcut amiral gemisi telefonların bu özelliği destekleyip desteklemeyeceği de belirsizliğini koruyor. Büyük ihtimalle Samsung Galaxy S23 serisi, Galaxy S24 serisi, Xiaomi 13 ve 14 serileri gibi amiral gemisi birçok akıllı telefonda bu özelliğin desteklenmesi için donanımsal bir engel yok.

Yeni Google Cihazımı Bul özelliği, kaybolan Android telefon bulma konusunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu özellik, Pixel 8 serisinde kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirirken, diğer Android telefon üreticilerini benzer yenilikleri benimsemeye teşvik ediyor. Ancak, bu özelliğin diğer telefonlara ne zaman ve nasıl geleceği henüz net değil.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S23 parmak izi okumuyor sorunu için güncelleme yolda

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google’ın yeni özelliği yararlı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!